人工智能系统的行为与传统软件不同。传统软件程序遵循明确的指令，产生确定性的输出：在相同情况下向传统程序提供相同的输入，总会产生相同的输出。而 AI 驱动系统则产生由机器学习算法驱动的概率性输出：即使输入和环境保持不变，其输出也可能变化。

这种动态逻辑具有独特的强大之处，但其带来的不可预测性也伴随着潜在风险。例如，组织面临因偏见或有毒输出而导致的声誉风险。不受控制或被忽视的 AI 幻觉本身会带来广泛的风险，从让用户感到烦恼或困惑，到在任务关键型场景中产生不准确信息并引发重大后果。人工智能驱动的对抗性攻击或遭篡改的数据集会带来网络安全风险。在快速变化的环境中未能遵守 AI 法规，会带来财务和法律风险。

AI 管理系统 (AIMS) 旨在预见并应对这些风险。用更具体的术语来说，AIMS 可以理解为将健全的人工智能治理嵌入到与组织使用 AI 工具和产品相关的所有工作流中的政策和协议。这包括标准化主动风险评估、报告机制、例行审计等措施，以及对模型输出和性能的实时监控。

执行良好的 AI 管理系统不仅能降低风险，还能优化运营效率，并在开发者、最终用户以及其他对有效采用 AI 至关重要的利益相关方之间建立信任。