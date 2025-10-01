IBM 成为首个获得 ISO 42001 认证的大型开源 AI 模型开发商

IBM 是首批获得此认可的企业之一，也是首个因其 IBM® Granite 开源语言模型的 AI 管理系统 (AIMS) 获此殊荣的开源 AI 模型开发商。
国际标准化组织 (ISO) 于 2023 年推出了全球第一个管理人工智能的标准。该标准被称为 ISO/IEC 42001:2023，旨在指导组织如何为 AI 制定政策、流程和保障措施。首度确立全球认证框架，为 AI 系统的负责任构建、部署与维护提供外部审计依据。
IBM 已获得 IBM Granite AI 管理系统 (AIMS) 的 ISO/IEC 42001:2023 认证。该认证适用于 IBM Granite 语言模型；我们为企业定制的开源语言模型系列。
自最初开发以来，Granite 便以开放模式构建，并基于宽松的 Apache 2.0 许可证发布。这种开放方法得到了外部认可，Granite 在斯坦福大学基础模型透明度指数中名列前五，表现超过了几乎所有主要模型开发商。这种集开放性、透明度与认证治理于一体的独特优势，让企业能够更安心地在最关键的工作负载中采用 Granite。
AI 模型副总裁 David Cox 表示：“我们很荣幸，我们的旗舰 Granite 型号获得 ISO 42001 认证。Granite 由此成为首个达到此标准的开放模型系列，这充分印证了我们在构建与维护过程中所倾注的严谨态度。”
认证审核由领先的认证机构 Schellman 进行。Schellman 的 CEO Avani Desai 表示：“获得 ISO 42001 认证是一个重要的里程碑，不仅对于 IBM Granite 来说如此，对于人工智能和科技环境也是如此。作为首批获得认证的开源 AI 模型提供商之一，IBM 此举开创了重要先例，充分证明了透明度、问责制与技术创新能够并行不悖。我们 Schellman 全体团队为能在此征程中作为 IBM 的合作伙伴深感自豪，并亲眼见证了他们在负责任地构建人工智能方面所作的坚定承诺。”
AI 目前的行为方式与传统软件不同。传统程序遵循固定指令，并产生相同的确定性输出。而 AI 模型则从数据中学习规律，并基于概率生成响应。这意味着即使输入看起来相同，输出也可能发生变化。灵活性很强，但也产生了风险，必须在整个模型开发和部署生命周期中对风险进行管理。
ISO 42001 为组织如何管理人工智能建立了一个框架。它定义了 AIMS 应具有的特征：指导 AI 开发和部署的政策、实践和保障措施。该标准旨在解决道德、责任和信任问题。这是每个引入 AI 的组织都必须面对的问题，尤其是在全球监管日益收紧的背景下。
对于企业、政府和开发人员来说，此项认证让他们相信 IBM 已经实施了可衡量的保障措施和强大、透明的流程。该认证为基于 Granite 构建系统的组织提供了可信基石，使其能在高风险场景中安心采用语言模型，这包括金融服务、医疗保健等强监管行业，以及承载众多关键任务的公共部门部署环境。
对 AI 模型开发者而言，这一标准清晰地勾勒出了负责任 AI 在实践中应达成的具体标准。对 IBM 而言，这不仅印证了我们在 AI 安全、防护与治理实践上多年的投入，也彰显了我们在 AI 模型透明度方面行业领先的承诺。
更广泛地说，IBM 的成就开创了一个重要先例：负责任 AI 部署的未来，必将以开放、可信和宽松许可为特征，从而支持模型的广泛可用性与持续创新。通过与更广泛的社区共享模型、基准和工具，IBM 正在为透明度和问责制成为行业规范的生态系统做出贡献。
Granite 模型系列已被开源开发者广泛采用，下载量突破 3000 万次。在企业级市场，各组织正将 Granite 投入生产环境，应用于检索增强生成、客户服务以及智能体式工作流等多种场景。ISO 42001 认证为所有基于 Granite 构建解决方案的开发者提供了更深一层的信任保障。
随着 AI 在全球范围内的加速采用，ISO 42001 认证提供了一个强大的框架来平衡创新与保障措施。
根据 ISO 42001 标准进行认证，需要对企业的 AI 管理体系进行全面审核，涵盖治理政策、数据实践与技术保障措施。本次审核由以严谨细致著称的认证机构 Schellman 执行。Schellman 是 ISO 42001 的市场领导者，也是 2024 年第一家获得 ANAB 认可的认证机构。
Schellman 的专业人员以植根于实践经验的专业知识而闻名，在提供卓越的客户服务的同时保持坚定的独立性。这种平衡之道使 IBM 与 Schellman 建立了长期可信的合作关系，正是这种关系助力 IBM 成功达成了多项合规目标，其中便包括具有里程碑意义的 ISO 4200 1认证。
整个流程在三个月内完成，并且取得了零不符合项的卓越成果，这充分印证了 IBM 成熟的 AI 治理实践。该认证确认了 IBM Granite 符合国际公认的安全可靠 AI 最佳实践，且我们的 AI 管理流程能够满足最高级别的审查要求。
Granite 体现了 IBM 的理念，即透明度、安全性、安保和治理必须成为可信 AI 系统的核心原则。这些原则为 IBM 成功获得 ISO 42001 认证奠定了基石，而该认证本身更代表着一项更为宏大的承诺。
除了行业领先的透明度之外，IBM 还在 Granite 的整个生命周期中应用严格的治理和测试。IBM 的 Data Management Framework Lakehouse 监管着超过 2.7 PB 的训练数据，通过严格的元数据追踪与许可证控制，确保每个环节的可问责性。除认证要求外，Granite 模型还经过真实威胁压力测试、配备数字签名认证，并配有用于评估安全性与偏差的开放基准，这些措施不仅增强了市场对 Granite 的信任，更提振了整个 AI 生态系统的信心。
基于这些措施，IBM 的开源防护模型套件 Granite Guardian 可提供专业防护机制，能检测任意 AI 模型中提示词与响应所存在的风险。通过在 Granite 核心保护功能上叠加 Granite Guardian，IBM 可帮助企业确保在生产环境中安全和负责任地使用 AI。
总之，这些努力体现了 IBM 的理念：企业 AI 需要企业级信任。作为首家获得 ISO 42001 认证的大型开源 AI 模型开发商，这一成就印证了 IBM 的 Granite 在透明度、安全性与治理方面的坚实根基。这对 IBM 来说是一个重要的里程碑，我们将致力于不断创新和投资，为负责任的 AI 设定标准。