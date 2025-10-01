IBM 成为首个获得 ISO 42001 认证的大型开源 AI 模型开发商

AI 目前的行为方式与传统软件不同。传统程序遵循固定指令，并产生相同的确定性输出。而 AI 模型则从数据中学习规律，并基于概率生成响应。这意味着即使输入看起来相同，输出也可能发生变化。灵活性很强，但也产生了风险，必须在整个模型开发和部署生命周期中对风险进行管理。

ISO 42001 为组织如何管理人工智能建立了一个框架。它定义了 AIMS 应具有的特征：指导 AI 开发和部署的政策、实践和保障措施。该标准旨在解决道德、责任和信任问题。这是每个引入 AI 的组织都必须面对的问题，尤其是在全球监管日益收紧的背景下。

对于企业、政府和开发人员来说，此项认证让他们相信 IBM 已经实施了可衡量的保障措施和强大、透明的流程。该认证为基于 Granite 构建系统的组织提供了可信基石，使其能在高风险场景中安心采用语言模型，这包括金融服务、医疗保健等强监管行业，以及承载众多关键任务的公共部门部署环境。

对 AI 模型开发者而言，这一标准清晰地勾勒出了负责任 AI 在实践中应达成的具体标准。对 IBM 而言，这不仅印证了我们在 AI 安全、防护与治理实践上多年的投入，也彰显了我们在 AI 模型透明度方面行业领先的承诺。

更广泛地说，IBM 的成就开创了一个重要先例：负责任 AI 部署的未来，必将以开放、可信和宽松许可为特征，从而支持模型的广泛可用性与持续创新。通过与更广泛的社区共享模型、基准和工具，IBM 正在为透明度和问责制成为行业规范的生态系统做出贡献。

Granite 模型系列已被开源开发者广泛采用，下载量突破 3000 万次。在企业级市场，各组织正将 Granite 投入生产环境，应用于检索增强生成、客户服务以及智能体式工作流等多种场景。ISO 42001 认证为所有基于 Granite 构建解决方案的开发者提供了更深一层的信任保障。

随着 AI 在全球范围内的加速采用，ISO 42001 认证提供了一个强大的框架来平衡创新与保障措施。