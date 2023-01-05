全球挑战、竞争压力、棘手的经济形势和不断提高的客户期望，在所有这些之中，企业和提供支持的系统必须不断发展才能跟上步伐。随着这些系统的发展，它们的复杂性也随之增加，应用程序、网络和数据比以往任何时候都更加紧密地交织在一起。这就引出了一个问题 – 您如何才能同时了解每个位置的所有情况呢？
答案是企业可观测性。
企业可观测性：深入了解现代分布式系统，以便更快地自动识别和解决问题。
查看所有章节
一般来说，可观测性是指仅根据复杂系统外部输出的知识来理解其内部状态或条件的程度。系统的可观测性越高，您就可以根据已识别的性能问题更快速、更准确地定位到其根本原因，而无需进行额外的测试或编码。
在 IT 和云计算中，可观测性是指用于汇总、关联和分析稳定的性能数据流的软件工具和实践，这些数据流来自分布式应用程序及其运行的硬件和网络。因此您可以更好地监控、排除故障和调试应用程序和网络。
虽然可观测性通常特指 IT 系统、工作负载、网络和基础架构的可观测性，但数据可观测性是该技术的另一种形式。
通过数据可观测性，可以将重点转移到数据层。目的是将数据质量保证进一步向上游推进，以便在问题破坏数据池或导致系统性数据质量问题之前尽早排除和缓解任何问题。数据可观测性通过提供高质量数据产品来实现可信的业务成果，从而确保自信地进行决策并实现 AI 驱动的自动化。
可观测性是一个关键主题。通过本指南，您可以对企业可观测性及其在管理日益复杂的运营中的战略作用有一个基本的了解。您可以找到术语解释，了解您的工作如何与行业同行保持一致，发现可观测性在公司中的作用，并深入了解 IBM® 可观测性解决方案。虽然本指南主要关注应用程序可观测性，但重要的是要了解可观测性也会影响数据和网络，并且三者之间的界限正在消失。
由于可观测性是一个相对较新的术语，因此它通常与监控和应用程序性能监控 (APM) 一起使用。这三种方法都能识别问题的根本原因，但作用方式不同。
监控是一种跟踪和分析某事物（例如遥测数据）在一段时间内的进度或质量的方法。
APM 工具收集指标、跟踪和日志，通常侧重于基础架构监控、应用程序依赖关系、业务事务和用户体验。
可观测性通过在所有资产之间应用情境化，使监控和 APM 更进一步。超智能代理对分布式微服务应用程序的所有服务和基础架构执行自动发现过程。这有助于您了解所有基础架构组件与应用程序性能之间的关系。
现代云原生应用程序由容器和微服务架构、多云和混合云战略以及持续应用程序集成和部署 CI/CD 管道组成。
APM 平台旨在适应以代码为中心、面向服务的架构 (SOA)、基于消息的实现。然而，云原生、容器和微服务颠覆了这些实现。为什么？因为它们改变了需要衡量的内容以及所需编排方式这一重点。换句话说，它们缺乏完整的可视化和可管理性。
与前几代应用程序架构相比，这些云原生和微服务引发了三个根本性转变。它们：
1. 减少对应用基础架构的直接控制；
2. 将应用程序从以代码为中心、具有适度网络通信量的应用程序转变为以网络为中心、具有较小的容器化服务的应用程序；以及
3. 创建可扩展性理念，这意味着需要快速添加新的服务和基础架构来满足大容量应用程序访问需求，然后在需求减少时缩减规模。
由于原有 APM 平台设计在架构和实施方面的限制，许多 APM 供应商无法适应这些云原生微服务应用程序。 他们在四个主要领域存在不足：遥测、跟踪、自动化和可扩展性。但是，云原生可观测性平台旨在满足以网络为中心的微服务架构的需求。 它使用先进的遥测流和存储架构，可以精确观察高度分布式的应用程序。
其他资源