一般来说，可观测性是指仅根据复杂系统外部输出的知识来理解其内部状态或条件的程度。系统的可观测性越高，您就可以根据已识别的性能问题更快速、更准确地定位到其根本原因，而无需进行额外的测试或编码。

在 IT 和云计算中，可观测性是指用于汇总、关联和分析稳定的性能数据流的软件工具和实践，这些数据流来自分布式应用程序及其运行的硬件和网络。因此您可以更好地监控、排除故障和调试应用程序和网络。

虽然可观测性通常特指 IT 系统、工作负载、网络和基础架构的可观测性，但数据可观测性是该技术的另一种形式。

通过数据可观测性，可以将重点转移到数据层。目的是将数据质量保证进一步向上游推进，以便在问题破坏数据池或导致系统性数据质量问题之前尽早排除和缓解任何问题。数据可观测性通过提供高质量数据产品来实现可信的业务成果，从而确保自信地进行决策并实现 AI 驱动的自动化。

可观测性是一个关键主题。通过本指南，您可以对企业可观测性及其在管理日益复杂的运营中的战略作用有一个基本的了解。您可以找到术语解释，了解您的工作如何与行业同行保持一致，发现可观测性在公司中的作用，并深入了解 IBM® 可观测性解决方案。虽然本指南主要关注应用程序可观测性，但重要的是要了解可观测性也会影响数据和网络，并且三者之间的界限正在消失。