O que é observabilidade de SRE?

A integração da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML) com as soluções de observabilidade do SRE está mudando rapidamente a forma como as empresas abordam a engenharia de confiabilidade local. As abordagens de AIOps permitem que as equipes de SRE incorporem ferramentas e algoritmos avançados às práticas de observabilidade, analisando conjuntos de dados provenientes de ferramentas de observabilidade para identificar padrões, prever interrupções e recomendar soluções.

Em vez de se concentrarem apenas em tarefas manuais e geração de scripts, as SREs podem se tornar treinadores e estrategistas de sistemas de IA, ensinando a IA a reconhecer padrões, filtrar ruídos e evitar erros dispendiosos. Essa mudança elevará a função de SRE de uma função orientada a tarefas para uma disciplina estratégica centrada no gerenciamento de sistemas de automação inteligente.

Por exemplo, as ferramentas de observabilidade de SRE podem usar tecnologias de IA para emular e automatizar a tomada de decisão humana no processo de remediação. As funções de observabilidade baseadas em IA podem monitorar e analisar continuamente os dados recebidos para encontrar atividades que ultrapassam os limites estabelecidos e executar uma série de ações corretivas (como scripts de remediação) para lidar com o problema.

Se (e somente se) o software não conseguir resolver o problema, ele gerará automaticamente um ticket de suporte detalhado na plataforma de gerenciamento de problemas da equipe de SRE, para que a equipe de SRE lide apenas com os problemas que a plataforma de observabilidade não consegue resolver.

As ferramentas de observabilidade orientadas por IA também podem usar os recursos avançados de processamento de texto de grandes modelos de linguagem (LLMs) para simplificar os insights de dados em plataformas de observabilidade de SRE. Os LLMs se destacam no reconhecimento de padrões em grandes quantidades de dados textuais repetitivos, que se assemelham muito aos dados de telemetria em sistemas complexos e distribuídos. Os LLMs de hoje podem ser treinados (ou orientados por protocolos de engenharia de prompts) para retornar informações e insights usando sintaxe e semântica de linguagem humana.

Os LLMs avançados ajudam as equipes de SRE a escrever e explorar consultas em linguagem natural, afastando-se de linguagens de consulta complexas e permitindo que equipes de TI de todos os níveis de habilidades gerenciem dados complexos de forma mais eficaz.

Além disso, as ferramentas de observabilidade de SRE se beneficiam das funções causais de IA, que esclarecem e modelam relações causais entre variáveis, em vez de simplesmente identificar correlações. As técnicas tradicionais de IA (ML, por exemplo) frequentemente dependem de correlação estatística para fazer previsões. A IA causal, em vez disso, visa encontrar os mecanismos subjacentes que produzem correlações, melhorando o poder preditivo das ferramentas de observabilidade de SRE e permitindo uma tomada de decisão mais direcionada.

A IA causal pode ajudar as equipes de SRE a analisar as relações e interdependências entre locais e componentes de rede. Essas funcionalidades aumentam a confiabilidade local ao esclarecer não apenas o “quando e onde” dos problemas do sistema, mas também o “porquê”.