Pessoas e empresas geram e usam uma enorme quantidade de dados que cresce exponencialmente a cada dia, especialmente com o surgimento de tecnologias centradas em dados, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

De informações pessoais confidenciais, como contas bancárias e registros de saúde, a propriedade intelectual (IP) de negócios crítica, segredos de estado de alto nível e até mesmo mensagens de texto e e-mails, os data centers podem armazenar uma vasta gama de informações valiosas ou simplesmente privadas. Infelizmente, esse fato torna os data centers um alvo suculento para cibercriminosos e pontos vulneráveis de possíveis falhas que devem ser protegidos.

No caso de uma interrupção do data center, as operações críticas, as aplicações e os serviços essenciais da empresa podem ser interrompidas, levando a perdas financeiras que aumentam a cada minuto de downtime. Pior ainda, um data center inativo pode levar a situações perigosas para serviços críticos, como saúde, serviços públicos, transporte e infraestrutura.

Embora eventos como incêndios e inundações certamente possam resultar em indisponibilidade e perda de dados, as maiores ameaças aos data centers são ataques direcionados.Ameaças internas podem abusar de seus privilégios de acesso para usar mal os dados da empresa, enquanto ameaças externas podem invadir sistemas e causar estragos.

Centros de dados podem conter centenas de milhares de servidores físicos e virtuais, cada um um potencial alvo para hackers, exigindo políticas de segurança personalizadas.

A natureza crítica da segurança do data center pode ser compreendida em termos de quatro pilares principais: