Segurança data center refere-se a práticas, políticas e tecnologias para proteger data centers e as informações sensíveis armazenadas neles. A segurança do data center envolve medidas físicas, como seguranças e sistemas de vigilância, e proteções baseadas em TI, como controles de acesso e softwares de detecção de malware.
O objetivo subjacente da segurança do data center é preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados em data para manter a privacidade de dados e evitar interrupções nos negócios.
As ameaças contra data centers podem incluir ataques maliciosos intencionais, desastres naturais e incidentes não intencionais ou acidentais. Portanto, uma estratégia abrangente de segurança para data centers abrange todos os aspectos da instalação, incluindo hardware de rede, sistemas de energia, servidores e o próprio edifício físico.
Pessoas e empresas geram e usam uma enorme quantidade de dados que cresce exponencialmente a cada dia, especialmente com o surgimento de tecnologias centradas em dados, como inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
De informações pessoais confidenciais, como contas bancárias e registros de saúde, a propriedade intelectual (IP) de negócios crítica, segredos de estado de alto nível e até mesmo mensagens de texto e e-mails, os data centers podem armazenar uma vasta gama de informações valiosas ou simplesmente privadas. Infelizmente, esse fato torna os data centers um alvo suculento para cibercriminosos e pontos vulneráveis de possíveis falhas que devem ser protegidos.
No caso de uma interrupção do data center, as operações críticas, as aplicações e os serviços essenciais da empresa podem ser interrompidas, levando a perdas financeiras que aumentam a cada minuto de downtime. Pior ainda, um data center inativo pode levar a situações perigosas para serviços críticos, como saúde, serviços públicos, transporte e infraestrutura.
Embora eventos como incêndios e inundações certamente possam resultar em indisponibilidade e perda de dados, as maiores ameaças aos data centers são ataques direcionados.Ameaças internas podem abusar de seus privilégios de acesso para usar mal os dados da empresa, enquanto ameaças externas podem invadir sistemas e causar estragos.
Centros de dados podem conter centenas de milhares de servidores físicos e virtuais, cada um um potencial alvo para hackers, exigindo políticas de segurança personalizadas.
A natureza crítica da segurança do data center pode ser compreendida em termos de quatro pilares principais:
Os data centers armazenam recursos digitais valiosos que vão desde IP corporativo até informações de cartões de crédito de clientes. Hackers e outros cibercriminosos adorariam colocar as mãos nessas informações, que podem ser resgatadas de volta aos donos originais ou exploradas para benefício próprio.
Backups e redundâncias de dados ajudam a garantir que os dados mais importantes nunca sejam totalmente perdidos ou inacessíveis, mesmo durante períodos de interrupções parciais ou totais.
Relativamente, a segurança do data center ajuda a garantir a continuidade de negócios mesmo em momentos de crise. Centros de dados seguros podem fornecer acesso rápido e fluido aos dados para manter os negócios em andamento e evitar interrupções nas operações diárias — e até mesmo em caso de certos ataques cibernéticos localizados ou desastres naturais.
Se, por exemplo, uma agência bancária em Nova York sofrer uma inundação que destrua servidores e dados locais, esses dados poderão ser restaurados a partir de backups armazenados em um data center seguro, localizado a quilômetros de distância do incidente.
A segurança do data center também desempenha um papel fundamental na manutenção da conformidade regulatória. Regulamentos como a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA), o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) regem como organizações e empresas são permitidas a coletar e lidar com dados sensíveis. Essas leis impõem diretrizes rígidas e, em alguns casos, penalidades pesadas, para ajudar a garantir que os dados dos clientes sejam protegidos. Se ocorrer uma violação de segurança de dados, as organizações podem ser responsabilizadas pelo tratamento inadequado dos dados.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes (e intrigantes) do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a assinatura em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
De incêndios e inundações a intrusos físicos e atacantes remotos, os data centers devem estar preparados para lidar com várias ameaças e desafios.
Embora seja difícil calcular o custo específico do downtime dos negócios ou dos relacionamentos com os consumidores prejudicados, o relatório do custo das violações de dados de 2025 da IBM apresenta algumas estimativas. O custo médio global de uma violação é de US$ 4,44 milhões, e a média dos EUA é de US$ 10,4 milhões.
Alguns dos principais desafios e ameaças enfrentados pelos data centers incluem:
Os data centers precisam proteger seus perímetros contra pessoas que buscam obter acesso não autorizado, seja de forma física ou virtual. Os data centers são alvos conhecidos de cibercriminosos, agentes mal-intencionados e até terroristas, que podem roubar, sequestrar ou destruir os dados críticos armazenados nesses ambientes.
Enquanto um hacker pode ter como alvo informações financeiras, como números de cartão de crédito e senhas bancárias, adversários de estados podem buscar dados ainda mais perigosos, como segredos de estado ou documentos de defesa ultrassecretos. Os cibercriminosos podem ter como alvo os data centers remotamente ou buscar obter acesso local invadindo o local.
Por pior que fosse para um usuário não autorizado obter acesso aos dados armazenados em um data center, seria ainda pior que esses dados fossem roubados. O roubo de equipamentos pode resultar na suspensão do serviço para um data center e seus clientes. O roubo de dados pode resultar em interrupções nos negócios ou cenários piores, como extorsão, roubo de identidade e muito mais.
Embora os ataques intencionais a data centers representem a maior ameaça, incêndios, inundações, tempestades e outros desastres naturais também representam um risco significativo para os data centers. Esses centros abrigam equipamentos sensíveis que requerem grandes quantidades de eletricidade e geram muito mais calor do que um edifício de escritório típico.
As ameaças físicas e os desastres naturais afetam mais do que apenas os dados armazenados nos data centers. Eles afetam o próprio hardware e a infraestrutura. Eles também ameaçam a continuidade de negócios se os backups de dados e planos de recuperação forem armazenados na mesma instalação e se vários servidores forem afetados durante um incidente. A substituição do hardware do data center pode ser cara e demorada, exigindo configuração e calibração precisas. No caso de um incêndio, inundação ou outro desastre, um data center afetado pode ficar off-line por meses ou até anos.
Data centers são construídos para abrigar grandes redes de recursos de computação e armazenamento conectados, incluindo roteadores, switches, servidores e mais.
Para proteger esses sistemas, as equipes de segurança do data center devem ser capazes de identificar e corrigir vulnerabilidades antes que elas possam representar um problema. Elas também devem ser capazes de monitorar as medidas de segurança existentes e responder rapidamente a problemas que surjam, como vazamentos de dados e infecções por ransomware.
Para defender dessas ameaças, muitos data centers seguem os requisitos de segurança dos data centers estabelecidos pelo Open Compute Project (OCP). A OCP é uma organização sem fins lucrativos comprometida em facilitar e compartilhar projetos e melhores práticas de produtos para data center. Mais de 400 empresas participam, incluindo IBM, Meta, Intel, Nokia, Microsoft, Google, Nvidia, Cisco, Goldman Sachs e outras.
Os requisitos de segurança de data centers do OCP são:
Para atender a requisitos como os do OCP, as organizações implementam diversas ferramentas e tecnologias de segurança para data centers. As medidas de segurança de um data center podem variar conforme sua localização, finalidade pretendida e outros fatores. No entanto, a maioria dos data centers modernos incorpora algumas medidas básicas indispensáveis para segurança e conformidade.
Por exemplo, sistemas de detecção de intrusão monitoram o tráfego de rede em busca de acesso não autorizado, enquanto sistemas de alarme protegem locais físicos. Outros tipos de segurança física de data centers, como sistemas de detecção e supressão de incêndio, ampliam os controles defensivos além da ameaça de agentes mal-intencionados. Essas medidas protegem a infraestrutura do data center contra desastres naturais e outros acidentes que podem resultar em perda de dados.
De forma geral, a tecnologia de segurança de data centers pode ser dividida em três pilares principais: segurança física, segurança de rede e cibersegurança geral.
As medidas de segurança física de data centers fortalecem o próprio local do data center. Alguns exemplos são:
Por natureza, os data centers precisam permitir acesso à rede para que usuários e organizações possam acessar e recuperar seus dados. O acesso à rede, no entanto, introduz uma ampla gama de vulnerabilidades que devem ser tratadas por meio de recursos de segurança de rede, incluindo:
Além das proteções específicas de rede, a segurança de data centers envolve medidas mais amplas de cibersegurança, como:
As equipes de segurança de data centers também podem implantar uma variedade de soluções de software de cibersegurança, incluindo:
Saiba como uma abordagem de data lakehouse aberta pode oferecer dados confiáveis e execução mais rápida para as análises de dados e projetos de IA.
IBM reconhecida como líder pelo 19.º ano consecutivo no Gartner Magic Quadrant 2024 em Ferramentas de integração de dados.
Explore o guia do líder de dados para criar uma organização baseada em dados e gerar vantagem comercial.
Descubra por que a inteligência e a integração de dados impulsionadas por IA são críticas para estimular a preparação de dados estruturados e não estruturados e acelerar os resultados da IA.
Simplifique o acesso aos dados e automatize a governança dos dados. Conheça o poder da integração de uma estratégia de data lakehouse à sua arquitetura de dados, incluindo a otimização dos custos das suas cargas de trabalho e a escala de IA, com todos os seus dados, em qualquer lugar.
Explore como a pesquisa da IBM é regularmente integrada a novos recursos do IBM® Cloud Pak for Data.
Crie e gerencie pipelines de dados de streaming inteligentes por meio de uma interface gráfica intuitiva, facilitando a integração sem dificuldades dos dados em ambientes híbridos e de multinuvem.
O watsonx.data permite escalar a análise de dados e a IA com todos os seus dados, onde quer que estejam, por meio de um armazenamento de dados aberto, híbrido e governado.
Libere o valor dos dados empresariais com a IBM Consulting, construindo uma organização baseada em insights, que traz vantagem para os negócios.
Crie uma estratégia de dados que elimine silos de dados, reduza a complexidade e melhore a qualidade de dados para proporcionar experiências excepcionais para clientes e funcionários.