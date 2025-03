O que é gerenciamento da experiência do cliente (CXM)?

O gerenciamento da experiência do cliente (CXM) é como as empresas monitoram, analisam e melhoram a forma como os clientes interagem com seus produtos e serviços, também conhecido como experiência do cliente (CX). As empresas podem usar uma combinação de estratégias, tecnologias e processos para ajudá-las no gerenciamento da CX. As inovações em inteligência artificial (IA) permitiram que as empresas melhorassem todos os aspectos da experiência do cliente, desde o aprimoramento das interações com o cliente até a classificação dos dados do cliente.

O CXM é muitas vezes confundido incorretamente com o gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM). O CRM é como as empresas gerenciam relacionamentos com clientes existentes e potenciais por meio de métricas como produção de leads e vendas. O CRM ajuda as empresas a identificar desafios e possíveis formas de melhorar as operações.

O CXM, no entanto, usa os dados dos clientes para medir o engajamento do cliente e a satisfação do cliente com os produtos e serviços de uma empresa. Ótimas experiências do cliente podem aumentar o valor perpétuo de um produto e a fidelidade à marca. Clientes satisfeitos também podem se tornar futuros defensores da marca.