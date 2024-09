Nome proeminente no mercado de IA, a Artefact é uma empresa francesa especializada na implementação de tecnologias de IA e soluções de dados avançadas, com uma presença notável em vários setores, como varejo, bens de luxo, bens de consumo embalados (CPG) e finanças

Como um player internacional em rápido crescimento, a Artefact é agnóstica em tecnologia. "Usamos soluções de primeira linha para melhor atender às diversas necessidades de nossos clientes", confirma Jérémie Cornet-Vuckovic, Diretor de Consultoria de Dados, Serviços Bancários e de Luxo da Artefact. Um dos sócios da empresa é a IBM, player-chave no setor financeiro. "Trabalhamos em conjunto com a IBM em duas áreas principais: otimização restrita, com o IBM ILOG CPLEX, e inteligência artificial generativa, via IBM watsonx.ai." O IBM watsonx.ai faz parte da plataforma de IA e dados do IBM watsonx, que reúne novos recursos de IA generativa, combinando modelos de base e aprendizado de máquina tradicional em um poderoso estúdio abrangente, que engloba todo o ciclo de vida da IA.

Recentemente, um grande banco francês procurou a Artefact, com o objetivo de expandir sua oferta de serviços, aproveitando os dados dos clientes de forma mais eficaz. A ideia era fornecer aos profissionais insights cruciais sobre os hábitos de consumo. Em vez de compartilhar dados brutos totalmente anonimizados, que têm valor limitado, a Artefact propôs uma solução na qual os usuários definem seu alvo dentro do sistema, envolvendo avatares em uma troca semelhante a um bate-papo para perguntar sobre hábitos de consumo. Esses avatares são modelados de forma inteligente com base nos dados específicos fornecidos pelo banco, garantindo uma compreensão mais valiosa do comportamento do cliente.