Tornando-se cada vez mais populares, os proprietários de empresas procuraram os fornecedores de chatbot para oferecer aos seus clientes uma melhor experiência do cliente. A IBM ajuda as empresas a oferecer atendimento ao cliente consistente e inteligente em todos os canais com o watsonx Assistant.

O watsonx Assistant melhora imensamente a experiência do cliente com um assistente virtual confiável, que fornece respostas consistentes e precisas rapidamente. O Watsonx Assistant pode ser implementado por proprietários de empresas para uma variedade de casos de uso, que vão desde atendimento ao cliente, recursos humanos e marketing. O watsonx Assistant é desenvolvido com base em grandes modelos de linguagem (LLMs) líderes de mercado, NLP e aprendizado de máquina, que fornecem uma compreensão precisa de perguntas comuns, proporcionando aos clientes um autoatendimento sem falhas.

Além disso, o watsonx Assistant se integra sem dificuldades aos sistemas de negócios, como a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e a plataforma de central de contato como serviço (CCaaS), sem exigir que as empresas migrem sua stack de tecnologia ou escrevam estruturas de programação complexas.

Através da funcionalidade do watsonx Assistant, a IBM forneceu aos proprietários de empresas soluções totalmente escaláveis e flexíveis para volumes de alto tráfego no atendimento ao cliente. Essas soluções aprimoraram o engajamento do cliente, impulsionando posteriormente os resultados financeiros para os clientes do watsonx Assistant com um ROI de 370% e USD 23 milhões em benefícios nos últimos três anos. O Watson resolveu os problemas de proprietários de empresas em uma variedade de setores, incluindo bancos, varejo, governo, seguros e saúde. Empresas como a Humana, The Master's e ABN AMRO Bank NV são apenas algumas das que colheram os benefícios das soluções do watsonx Assistant em um conjunto diversificado de casos de uso.

A Camping World, a maior varejista de veículos recreativos (RVs) do mundo, conseguiu transformar a experiência de atendimento ao cliente com a ajuda do watsonx Assistant. Após a COVID-19, um aumento de clientes revelou lacunas no gerenciamento de agentes e nos tempos de resposta. Além disso, não fornecer uma central de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana também era um problema para a Camping World, pois muitas consultas de clientes passavam despercebidas, promovendo o relacionamento entre clientes e empresas. Desenvolvido com tecnologia do IBM watsonx Assistant, o agente virtual da Camping World, o “Arvee”, ajudou a aumentar o engajamento do cliente em 40% em todas as plataformas e a diminuir os tempos de espera para cerca de 33 segundos. Isso foi alcançado por meio da integração do LivePerson, uma plataforma de nuvem, juntamente com novas funcionalidades, como recursos de SMS, mais de 30 FAQs e a coleta e envolvimento de dados de clientes, o que ajudou a aumentar a eficiência do Arvee em 33%.

Com o IBM watsonx Assistant, você pode incorporar atenção ao cliente líder do mercado em todos os canais e pontos de contato. O watsonx Assistant pode capacitar sua equipe para promover a retenção de clientes, fortalecer relacionamentos com clientes e proporcionar experiências do cliente que são mais eficientes e precisas do que nunca. Ajude a aproveitar seus resultados financeiros com a IBM.