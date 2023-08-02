Ao longo dos anos, os chatbots se integraram sem dificuldades em nossas vidas cotidianas — em nossas casas, em nossos telefones, nas mídias sociais ou em aplicativos para compras online, saúde, suporte ao cliente e muito mais. Eles oferecem a vantagem de identificar e entender os usuários, oferecer respostas precisas e concluir tarefas. À medida que a prevalência e a acessibilidade da inteligência artificial (IA) continuam a crescer, é essencial que os agentes virtuais a integrem às práticas de negócios para oferecer suporte sem dificuldades ao crescente número de usuários finais.
Hoje, a IA faz a diferença entre um atendimento ao cliente bom e ruim. Chatbots pouco práticos e limitados que resolvem insuficientemente as consultas e lutam para entregar resultados satisfatórios, frustram os usuários. Já os agentes virtuais inteligentes se envolvem em conversas orientadas a soluções, respondem às perguntas com precisão e deixam o cliente satisfeito. Clientes que têm uma experiência positiva como usuário de um chatbot têm maior probabilidade de ter um relacionamento positivo com uma marca. Investir em um chatbot que entende a conversa humana oferece benefícios significativos para empresas e consumidores.
À medida que os chatbots começam a aproveitar as tecnologias poderosas da atualidade, como IA generativa, processamento de linguagem natural (NLP), compreensão inteligente de documentos, reconhecimento de voz, síntese de fala e muito mais, eles oferecem resultados ainda mais convenientes e gratificantes. Chatbots que oferecem atenção ao cliente consistente e inteligente se tornam bons amigos que economizam tempo precioso e nos capacitam a nos concentrar em atividades de alto valor.
Enquanto o mundo muda para um estilo de vida mais acelerado, existe um status quo de serviços de suporte ao cliente rápidos e eficientes. Para atender aos desejos e às necessidades dos clientes, as empresas precisam fornecer suporte 24 horas por dia. Sem a inteligência artificial, atender a essas expectativas e manter clientes satisfeitos seria simplesmente impossível. Os clientes esperam respostas imediatas e soluções para seus problemas. Além disso, os clientes querem se sentir compreendidos pelos prestadores de serviços. No entanto, com algumas equipes de suporte atendendo a milhares de chamadas de clientes diariamente, atender a essas necessidades em tempo real se tornou cada vez mais desafiador. Isso levanta a questão: como os proprietários de empresas podem manter todos os clientes satisfeitos com a experiência do cliente? Não se preocupe, pois podemos recorrer ao nosso bom amigo, o chatbot IA.
Chatbots são programas de computador que entendem as perguntas dos clientes e automatizam as respostas, simulando a conversa humana. Por meio da funcionalidade dos chatbots impulsionados por IA, os proprietários de empresas podem melhorar significativamente a satisfação do cliente, ao mesmo tempo em que aliviam as pressões sobre os agentes humanos.
Os agentes de atendimento ao cliente recebem grandes volumes de chamadas diariamente, rapidamente sendo superados em número pelas consultas de clientes que normalmente têm respostas comuns. Consequentemente, as necessidades dos clientes não são atendidas ao longo do tempo, esgotando imensamente a satisfação do cliente, a reputação da empresa, os retornos dos clientes e o resultado final das empresas. No entanto, por meio da implementação de bases de conhecimento de negócios e NLP em chatbots, respostas automatizadas às perguntas frequentes (FAQS) podem ser implementadas rapidamente.
Com o uso dos dados dos clientes fornecidos pelos chatbots, as empresas podem:
Tornando-se cada vez mais populares, os proprietários de empresas procuraram os fornecedores de chatbot para oferecer aos seus clientes uma melhor experiência do cliente. A IBM ajuda as empresas a oferecer atendimento ao cliente consistente e inteligente em todos os canais com o watsonx Assistant.
O watsonx Assistant melhora imensamente a experiência do cliente com um assistente virtual confiável, que fornece respostas consistentes e precisas rapidamente. O Watsonx Assistant pode ser implementado por proprietários de empresas para uma variedade de casos de uso, que vão desde atendimento ao cliente, recursos humanos e marketing. O watsonx Assistant é desenvolvido com base em grandes modelos de linguagem (LLMs) líderes de mercado, NLP e aprendizado de máquina, que fornecem uma compreensão precisa de perguntas comuns, proporcionando aos clientes um autoatendimento sem falhas.
Além disso, o watsonx Assistant se integra sem dificuldades aos sistemas de negócios, como a plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e a plataforma de central de contato como serviço (CCaaS), sem exigir que as empresas migrem sua stack de tecnologia ou escrevam estruturas de programação complexas.
Através da funcionalidade do watsonx Assistant, a IBM forneceu aos proprietários de empresas soluções totalmente escaláveis e flexíveis para volumes de alto tráfego no atendimento ao cliente. Essas soluções aprimoraram o engajamento do cliente, impulsionando posteriormente os resultados financeiros para os clientes do watsonx Assistant com um ROI de 370% e USD 23 milhões em benefícios nos últimos três anos. O Watson resolveu os problemas de proprietários de empresas em uma variedade de setores, incluindo bancos, varejo, governo, seguros e saúde. Empresas como a Humana, The Master's e ABN AMRO Bank NV são apenas algumas das que colheram os benefícios das soluções do watsonx Assistant em um conjunto diversificado de casos de uso.
A Camping World, a maior varejista de veículos recreativos (RVs) do mundo, conseguiu transformar a experiência de atendimento ao cliente com a ajuda do watsonx Assistant. Após a COVID-19, um aumento de clientes revelou lacunas no gerenciamento de agentes e nos tempos de resposta. Além disso, não fornecer uma central de atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana também era um problema para a Camping World, pois muitas consultas de clientes passavam despercebidas, promovendo o relacionamento entre clientes e empresas. Desenvolvido com tecnologia do IBM watsonx Assistant, o agente virtual da Camping World, o “Arvee”, ajudou a aumentar o engajamento do cliente em 40% em todas as plataformas e a diminuir os tempos de espera para cerca de 33 segundos. Isso foi alcançado por meio da integração do LivePerson, uma plataforma de nuvem, juntamente com novas funcionalidades, como recursos de SMS, mais de 30 FAQs e a coleta e envolvimento de dados de clientes, o que ajudou a aumentar a eficiência do Arvee em 33%.
Com o IBM watsonx Assistant, você pode incorporar atenção ao cliente líder do mercado em todos os canais e pontos de contato. O watsonx Assistant pode capacitar sua equipe para promover a retenção de clientes, fortalecer relacionamentos com clientes e proporcionar experiências do cliente que são mais eficientes e precisas do que nunca. Ajude a aproveitar seus resultados financeiros com a IBM.
