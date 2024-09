A inteligência artificial está revolucionando diversas áreas dos negócios. O potencial da tecnologia é particularmente evidente em atendimento ao cliente, gerenciamento de talentos e modernização de aplicações. Segundo o IBM Institute for Business Value (IBV), a IA pode conter casos em centrais de contato, melhorando a experiência do cliente em 70%. A inteligência artificial também pode impulsionar a produtividade em 40% no setor de RH e em 30% na área de modernização de aplicações. Um exemplo disso é a redução da carga de trabalho ao automatizar a assistência de tickets por meio de operações de TI. No entanto, embora esses números indiquem oportunidades de transformação para as empresas, escalar e operacionalizar a IA tem sido historicamente desafiador para as organizações.

A Towngas conseguiu aplicar e capitalizar os recursos do IBM watsonx Assistant em sua central de contato, beneficiando-se ao melhorar a experiência do cliente em 100%.

O novo assistente virtual Tinny da Towngas proporcionou várias melhorias, incluindo:

desvio automático de chamadas

resposta interativa por voz

melhor gerenciamento da força de trabalho

monitoramento e análise em tempo real

recursos de IA conversacional

Implementação do chatbot Tinny: a Towngas contratou a parceira de negócios da IBM, Mobinology Asia, para reformular toda a sua central de atendimento com um assistente de voz para ajudar a desviar cerca de 15% das chamadas dos agentes humanos. A Mobinology construiu o chatbot Tinny com a tecnologia IBM watsonx Assistant, juntamente com sua própria plataforma de chatbot IA, SYVA, para arquitetar o CRM para a Towngas. O chatbot Tinny substituiu efetivamente o sistema de árvore telefônica por recursos de IA conversacional.

Aumento da satisfação do cliente: A solução de chatbot de autoatendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, proporcionou uma redução de 100% no tempo de espera do cliente. O Tinny forneceu suporte imediato 24 horas por dia, 7 dias por semana, removendo a dependência da interação humana e de situações críticas relacionadas. A experiência omnicanal que é acionada durante o agendamento também melhorou as cargas de trabalho do CRM, levando a uma experiência verdadeiramente digitalizada.

Um aumento de 50% no autoatendimento ao cliente. Agora, os consumidores podem acessar uma variedade de serviços de suporte no seu próprio ritmo e conveniência, mesmo de locais remotos, sem perder a ligação com a central de contato. O chatbot Tinny é compatível com dispositivos móveis e inicia sem atrasos.