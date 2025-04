A equipe de RH contou com a ajuda de especialistas em IA da prática de Professional Services da SLTN. Mark Pieplenbosch, líder da prática de serviços profissionais, afirma: “Queríamos criar algo inovador que mostrasse aos nossos clientes o valor da IA. Então, quando o RH nos procurou, foi a combinação perfeita.”

A SLTN, vencedora do IBM Beacon Award por três vezes, mantém uma forte parceria com a IBM há muitos anos e viu o portfólio IBM watsonx como uma vantagem adicional. “Fazer parceria com a IBM em IA fazia todo o sentido, considerando sua liderança em IA e controle de IA”, diz Pieplenbosch. “À medida que o mercado amadurece, nossos clientes percebem que o controle é essencial para o uso seguro e responsável da IA. Por isso, tivemos grande interesse em testar esse potencial com o IBM watsonx e o RH.”

Após avaliar várias opções, a SLTN escolheu o IBM watsonx por sua ênfase em privacidade e controle. A equipe iniciou um projeto de prova de conceito usando o estúdio de IA IBM watsonx.ai e o IBM watsonx Assistant para desenvolver a Sophie, a chatbot de RH da SLTN com tecnologia de IA. Inicialmente, o modelo de linguagem grande (LLM) da chatbot foi treinado para responder a perguntas com base nas condições de trabalho da SLTN. Com o avanço do projeto, ela também foi integrada ao sistema central de RH da empresa, permitindo que a chatbot respondesse às perguntas dos colaboradores de forma mais personalizada.

"Hoje, as pessoas podem fazer perguntas como "quais são os meus dias de férias restantes para este ano?" e o chatbot consultará nosso sistema de RH para fornecer uma resposta instantânea", diz Dommerholt. "Elas podem até mesmo enviar uma solicitação de férias por meio do chatbot, para que não precisem fazer login diretamente no sistema de RH."