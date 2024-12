Embora frequentemente usados de forma intercambiável, centrais de contato e centrais de atendimento têm funções distintas no atendimento ao cliente, orientadas por seu escopo, meios de comunicação e a maneira como gerenciam as interações com os clientes. Enquanto os agentes da central de atendimento lidam principalmente com as chamadas de suporte ao cliente, as centrais de contato fornecem um atendimento ao cliente mais abrangente. Omnichannel por sua natureza, as centrais de contato gerenciam consultas de várias plataformas digitais e oferecem aos clientes uma ampla gama de maneiras de entrar em contato com uma empresa.

De modo crucial, as centrais de contato permitem o uso de sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e bases de conhecimento coesas que unificam os dados do cliente oriundos de diferentes canais. Esses bancos de dados permitem que os agentes acessem históricos completos de interação e forneçam um serviço ao cliente mais personalizado e bem informado. Esses sistemas também facilitam análises mais sofisticadas, pois podem coletar e analisar conjuntos de dados mais robustos em ambientes com múltiplos dispositivos e plataformas.