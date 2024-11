Pontuação de Satisfação do Cliente (CSAT), , Pontuação Líquida do Promotor (NPS) e CES medem diferentes aspectos das experiências dos clientes e usam diferentes escalas de classificação para o engajamento do cliente.

CSAT se refere a um produto ou serviço específico, onde as empresas perguntam o quão satisfeitos os clientes estão em uma escala de 1 a 3, 1 a 5 ou 1 a 10. A métrica CSAT não fornece uma perspectiva mais ampla sobre o relacionamento de longo prazo dos clientes com a empresa, mas sim se concentra em um momento específico.

A NPS mede a lealdade do cliente perguntando-lhes a qual probabilidade recomendariam uma empresa ou seus produtos e serviços a amigos ou colegas. É mais provável que uma pontuação do NPS compreenda a felicidade geral do cliente, porque empresas com alto NPS têm defensores de clientes que provavelmente farão um boca a boca positivo.

O CES complementa o CSAT e o NPS identificando aqueles que estão satisfeitos com a forma como o processo está sendo concluído. Assim como o CSAT, o CES tira uma foto da experiência do cliente. Portanto, às vezes não fornece uma visão completa do relacionamento vitalício dos clientes com uma marca. Por exemplo, um cliente que teve uma experiência ruim recente pode dar uma pontuação baixa a uma empresa na CES, mesmo que permaneça satisfeito com a empresa como um todo.

As empresas devem medir e monitorar todos os três, sabendo quais são os pontos fortes e fracos de cada um. Embora todas as três pontuações produzam valor, cada uma faz algo ligeiramente diferente.

Uma organização deve usar o CSAT se quiser saber o grau de satisfação dos clientes em um determinado momento.

Uma organização deve usar o NPS se quiser saber qual é a probabilidade de os clientes se tornarem defensores.

Uma organização deve usar o CES se quiser saber como os clientes estão encontrando um determinado produto ou fluxo de trabalho.

Todas essas três métricas se combinam para fornecer uma visão abrangente do relacionamento da empresa com seus clientes.