O que é experiência omnicanal do cliente?

Ao contrário das abordagens multicanal, que simplesmente oferecem diversas maneiras independentes para os clientes se envolverem, as abordagens omnicanal ajudam a garantir que os canais estejam interconectados. Não importa se o cliente utiliza e-mail ou mídia social em um site ou se vai a uma loja, a experiência omnicanal do cliente ajuda a garantir que a comunicação seja unificada e tranquila e que todos os canais reflitam o mesmo tom, a mesma marca e a mesma mensagem para manter uma experiência de usuário coesa.

A implementação de uma experiência omnicanal robusta durante toda a jornada do cliente pode ser um fator crítico para o sucesso de uma empresa, sejam seus clientes consumidores individuais ou outras empresas. De acordo com um relatório recente da McKinsey, há uma ligação significativa e direta entre valor e o fato de um consumidor já satisfeito estar "encantado" com sua experiência com uma marca.1 Embora o marketing omnicanal e a conquista de novos clientes sejam críticos para o crescimento de uma marca, é mais lucrativo reter os clientes atuais do que atrair novos clientes. Isso significa que, para otimizar a receita e permanecer sustentável, muitas organizações priorizam a promoção da fidelidade do cliente em detrimento de qualquer canal que o consumidor preferir.

Normalmente, a experiência do cliente em vários canais também envolve algum nível de sincronização de dados, de modo que as preferências dos clientes sejam compartilhadas entre as plataformas. Por exemplo, se um cliente abandonar um carrinho de compras no desktop poderá receber um lembrete ou oferta de desconto por e-mail ou no aplicativo móvel. Esses dados são utilizados na personalização avançada para oferecer recomendações personalizadas e interações entre canais, prática que está alinhada com as expectativas dos clientes, já que 80% exigem essa abordagem centrada no cliente.2