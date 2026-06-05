O que é gerenciamento contínuo de exposição a ameaças (CTEM)?

A Gartner introduziu o conceito de CTEM no início da década de 2020, delineando um processo de cinco etapas para agilizar o gerenciamento de riscos e torná-lo mais completo: escopo, descoberta, priorização, validação e mobilização.

O CTEM é uma forma evoluída do gerenciamento de vulnerabilidades, a prática básica de identificar, pontuar e priorizar ameaças. Ele amplia o gerenciamento tradicional de vulnerabilidades com recursos sofisticados de priorização e validação que permitem às organizações identificar com precisão quais ameaças são as mais perigosas em qualquer momento. O CTEM monitora continuamente o ecossistema de TI, priorizando a remediação em estreito alinhamento com as prioridades do negócio.

O objetivo do CTEM é possibilitar uma segurança proativa, concentrando os recursos da organização nos riscos cibernéticos que representam as ameaças mais legítimas e imediatas ao ambiente. Dessa forma, o CTEM pode ajudar a reduzir a fadiga de alertas e o tempo médio para remediar (MTTR).

Os avanços recentes na computação tornam uma abordagem proativa de segurança ainda mais crucial do que antes. Os analistas da Gartner escreveram em maio de 20261 que o Claude Mythos Preview e o Project Glasswing, da Anthropic, "exigem" um CTEM eficaz. Da mesma forma, um relatório de março de 2026 da IDC2 afirma que processos contínuos de CTEM serão cruciais na preparação para a criptografia pós-quântica.