O que é chargeback?

Essa abordagem difere dos modelos de difusão simples que alocam uma parcela fixa de recursos para as unidades de negócios (como marketing, RH, atendimento ao cliente, finanças ou P&D) antecipadamente, geralmente com base no número de funcionários ou na receita que geram.

Uma terceira abordagem, conhecida como estratégia de showback, pode ser considerada um equilíbrio entre o chargeback e a difusão simples. Ela rastreia os gastos de TI nas unidades de negócios e envia a cada departamento um relatório de uso abrangente sem cobrar pelas despesas acumuladas. A estratégia visa responsabilizar os departamentos pelo uso de recursos sem a distração da recuperação de custos.

As organizações podem incorporar um modelo de chargeback por várias razões, inclusive para promover uma cultura de gastos eficientes com infraestrutura e otimização de custos em toda a empresa. Como os departamentos são diretamente responsáveis por seus próprios custos de energia e TI, cada um é motivado a tomar decisões estratégicas de uso e reduzir comportamentos de desperdício. Os chargebacks também podem contribuir para um senso de justiça em toda a empresa, capacitando equipes individuais a alocar recursos em seus próprios termos.

O gerenciamento de chargeback pode se enquadrar no programa de gerenciamento de riscos de uma organização, com TI e finanças lidando com o rastreamento, o faturamento e a imposição de forma colaborativa. Um Diretor Executivo de TI (CIO) frequentemente é encarregado pela supervisão da estratégia.

As abordagens de chargeback geralmente se encaixam nas estratégias maiores de FinOps (ou FinOps em nuvem) e de gerenciamento de negócios de tecnologia (TBM) de uma empresa. O FinOps enfatiza a colaboração interfuncional entre equipes de TI, finanças e negócios para maximizar o valor de negócios dos investimentos em nuvem e infraestrutura em ambientes de nuvem híbrida e multinuvem.

O chargeback apoia os princípios fundamentais de FinOps promovendo a responsabilidade (as equipes são proprietárias de seu uso e de seus custos), a otimização (a visibilidade possibilita decisões mais inteligentes) e a governança (as políticas orientam o consumo responsável). Esses modelos ajudam as organizações a mudar do controle reativo de custos para operações financeiras proativas, uma etapa cada vez mais crítica, enquanto os gastos de TI devem atingir US$ 5,74 trilhões em 2025, um aumento de 9,3% em relação a 2024, de acordo com o Gartner.

Mas uma estratégia de chargeback pode não ser apropriada para todas as empresas. É mais complexa operacionalmente porque exige um rastreamento detalhado do consumo de recursos em várias divisões, muitas das quais dependem de serviços e metodologias variados. Uma estratégia de chargeback também pode gerar hostilidade entre as equipes de TI e as unidades de negócios que podem se sentir injustamente sobrecarregadas pelo uso de recursos sobre os quais têm pouco controle. Também atribui aos departamentos mais responsabilidades financeiras, incluindo o forecasting, ou o processo de previsão de eventos futuros com base em dados e tendências atuais.