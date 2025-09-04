O que é gerenciamento de negócios de tecnologia

Os KPIs de TBM incorporam as necessidades dos fluxos de trabalho de valor orientados pelo produto. As métricas ágeis monitoram a produtividade em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software, mas os portfólios de produtos são julgados, em última análise, pelo tempo entre a solicitação de entrega de um produto e a entrega real. Os gerentes de produtos exigem uma linha de tendência de valor de negócios entregue pelo portfólio por trimestre. Isso ajuda a melhorar as estimativas de tempo e a sinalizar restrições de recursos caso as necessidades da empresa ultrapassem as horas produtivas de uma equipe. Medir e monitorar a saída de valor de negócios permite que os gerentes de produtos cumpram os compromissos de entrega.

A racionalização de aplicações (AppRat) é uma iniciativa fundamental para muitas práticas de TBM. A AppRat exige que a organização primeiro segmente as aplicações (por motivação, por provedor de receita e KTLO) e, em seguida, determine a ação a ser adotada em cada segmento (investir para maximizar o desempenho, otimizar o desempenho e o custo e minimizar o custo para atender aos acordos de nível de serviço).

Os indicadores-chave de desempenho, ou KPIs, para o sucesso da AppRat não são técnicos, nem mesmo particularmente complicados. As iniciativas bem-sucedidas de AppRat reduzem os portfólios, removem recursos de negócios duplicados e cortam gastos com aplicações. No entanto, criar uma linha de base para os custos de aplicações não é fácil. Afirmar que você cortou os gastos totais com aplicações depende de saber quais eram seus custos antes do esforço racionalizado.

Um modelo de custos de TI baseado em uma taxonomia do TBM com alocações de custos defensáveis (de um livro contábil geral, passando por locais e até aplicações e serviços) é um pré-requisito para a confiança nas métricas de valor de negócios. A AppRat é uma conversa de valor de negócios, mas você precisa de detalhes operacionais e financeiros dentro do TBM para obtê-la.

O TBM analisa quatro categorias amplas de KPIs:

Os KPIs de agilidade empresarial facilitam a criação de uma estrutura de custos mais ágil para TI e aceleram a tomada de decisão eficaz.

A base dessas categorias são métricas específicas: