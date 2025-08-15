Tanto gerentes quanto funcionários estão enfrentando dificuldades para se adaptar a um ritmo global implacável. A combinação de trabalho remoto, a influência da IA no mundo dos negócios e a escassez mundial de talentos deixou os departamentos de RH em um ponto crítico, afirma Morick.

“Estamos vendo pressões orçamentárias em toda a organização. O RH, como centro operacional, está sentindo isso. Então, a questão passa a ser: como eles podem usar IA e automação para simplificar suas operações e recuperar parte desse custo?”

Em parte devido a essas pressões orçamentárias e a uma cultura de consolidação, diz Morick, “muito do trabalho de orientação e desenvolvimento passou a ser responsabilidade dos gerentes”. Atualmente, muitos gerentes, segundo ela, estão desempenhando duplas funções.

“Você é o gerente do dia a dia, mas também é o orientador. Espera-se que, à medida que os indivíduos cresçam dentro da organização, tornem-se orientadores eficazes. ”Esse tipo de progressão de carreira, segundo ela, não é necessariamente algo que os gerentes desejavam ou para o qual foram devidamente treinados. “Portanto, existe essa lacuna de liderança.”