O que é monitoramento de transações?

O monitoramento de transações é o processo de analisar continuamente transações financeiras para detectar, relatar e gerenciar atividades potencialmente suspeitas.
A prática do monitoramento de transações é crucial para o gerenciamento de riscos, pois protege as organizações e seus clientes contra crimes como lavagem de dinheiro, fraude e financiamento ao terrorismo, garantindo a conformidade com os requisitos legais e regulatórios. Ao analisar padrões de transações, o monitoramento de transações ajuda a proteger um sistema financeiro, mitigar o risco institucional e evitar penalidades dispendiosas e danos à reputação.
Muitas organizações, especialmente instituições financeiras tradicionais (por exemplo, bancos, empresas de cartão de crédito, serviços de transferência de dinheiro) se envolvem no monitoramento de transações. A prática também se aplica a outras entidades dentro do ecossistema financeiro mais amplo (por exemplo, plataformas de fintechs, exchanges de criptomoedas) e em setores não financeiros (por exemplo, seguradoras, empresas de imobiliário). Os órgãos reguladores também dependem do monitoramento de transações para detectar atividades ilícitas, impor a conformidade e manter a integridade dos mercados financeiros e das instituições.
Antes da década de 1970, os bancos dependiam principalmente da supervisão manual e dos controles internos, com pouca orientação regulatória. Isso mudou significativamente com a promulgação da Bank Secrecy Act (BSA) nos Estados Unidos em 1970, que marcou o início de requisitos formais para instituições financeiras rastrearem e relatarem transações suspeitas. Nas décadas seguintes, outras regulamentações importantes se seguiram, incluindo o estabelecimento da Financial Action Task Force (FATF) em 1989.
Na década de 2000, especialmente após a implementação do USA PATRIOT Act, o monitoramento de transações tornou-se mais sofisticado e orientado pela tecnologia. As instituições financeiras migraram de verificações manuais para sistemas de software baseados em regras, capazes de sinalizar comportamentos suspeitos quase em tempo real.
Hoje, os processos de monitoramento de transações evoluíram para incorporar tecnologias avançadas como aprendizado de máquina (ML), inteligência artificial (IA) e análise de dados comportamental. Esses sistemas avançados eautomatizados aprimoram a precisão da detecção e reduzem os falsos positivos (transações legítimas sinalizadas como suspeitas) em tempo real. Elas também permitem que instituições financeiras e outras entidades lidem com volumes de transações cada vez maiores com maior eficiência e sustentabilidade.
Veja a seguir alguns dos casos de uso mais comuns para monitoramento de transações:
Um dos casos de uso mais proeminentes e regulamentados para o monitoramento de transações é o combate à lavagem de dinheiro (AML). De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a lavagem de dinheiro representa cerca de 2 a 5% do PIB global, ou aproximadamente US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões anualmente.1
Em resposta à escala e à complexidade dos crimes financeiros modernos, as instituições financeiras estão investindo pesadamente em soluções tecnológicas avançadas. A Business Research Company projeta que o mercado global de software contra lavagem de dinheiro (AML) crescerá para US$ 3,2 bilhões em 2025, impulsionado pela crescente necessidade de detecção em tempo real e conformidade com regulamentações mais rígidas.2 As tendências mostram um aumento acentuado no uso de soluções impulsionadas por IA. Além disso, o monitoramento de criptomoedas está se tornando uma área importante de foco, com a ascensão das moedas digitais tornando crucial que as instituições de serviços financeiros rastreiem as transações da blockchain para evitar atividades ilícitas.
Os sistemas de monitoramento de transações de AML atuais são projetados para identificar comportamentos associados a tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro, como estruturação ou "smurfing", onde grandes transações são divididas em valores menores para evitar limites de relatórios. Esses sistemas também sinalizam padrões de transação incomuns, como picos repentinos de atividade ou comportamentos que se desviam do perfil típico de um cliente. O monitoramento de transações que envolvem jurisdições de alto risco também é crucial, pois isso pode indicar tentativas de transferir fundos através de países que têm controles regulatórios de AML fracos ou que estão sob sanções.
A detecção de fraude é uma das áreas mais ativas do monitoramento de transações. Os sistemas monitoram transações com cartões de crédito em busca de sinais de uso indevido, como compras feitas em locais incomuns ou atividades repentinas de alto valor. Eles também ajudam a detectar roubos de contas, identificando tentativas suspeitas de login seguidas de transações arriscadas. Ameaças internas, como fraude liderada por funcionários, também podem ser sinalizadas quando transferências internas irregulares ou padrões de acesso ao sistema são detectados.
As instituições financeiras devem cumprir várias obrigações regulatórias, e o monitoramento de transações apoia isso através da triagem de transações em relação a listas de sanções, como as mantidas pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) ou da ONU, e identificando interações com pessoas politicamente expostas (PEPs). Os sistemas garantem a comunicação de transações que excedem os limites legais (por exemplo, depósitos em dinheiro superiores a US$ 10.000 nos EUA) e ajudam a confirmar se o comportamento do cliente está alinhado com os perfis Conheça Seu Cliente (KYC) e Devida Diligência do Cliente (CDD).
No espaço das criptomoedas, o monitoramento de transações se concentra na análise da blockchain para rastrear o movimento de recursos digitais. Isso inclui identificar agrupamentos de carteiras (vinculando endereços relacionados), rastrear fundos por meio de misturadores ou moedas de privacidade e sinalizar interações com carteiras conhecidas por estarem associadas a atividades ilegais. As bolsas de criptografia dependem do monitoramento na cadeia e fora da cadeia para manter a conformidade com a AML e detectar comportamentos suspeitos envolvendo moedas digitais e dinheiro tradicional (por exemplo, dólares, euros).
Plataformas de comércio eletrônico e processadores de pagamentos usam monitoramento de transações para evitar fraudes e detectar uso indevido de seus serviços. Isso inclui a identificação de comerciantes de alto risco (por exemplo, altos volumes de reembolso), monitoramento da velocidade das transações (por exemplo, compras rápidas) e detecção de anomalias de geolocalização que podem indicar testes de cartões ou atividade de bot de uma região sinalizada.
Bancos e plataformas de fintechs monitoram vários alertas vermelhos que indicam possíveis riscos de conformidade ou uso indevido. O monitoramento inclui o acompanhamento de contas inativas que de repente se tornam ativas com grandes transferências, o exame de pagamentos internacionais com fontes de fundos pouco claras e a identificação do comportamento de transação do cliente que se desvia dos padrões estabelecidos.
Embora o monitoramento de transações seja crucial para a prevenção de crimes financeiros, ele também desempenha um papel fundamental no apoio às investigações em andamento. As agências de segurança pública e as equipes de conformidade usam esses sistemas e ferramentas não apenas para detectar atividades suspeitas em tempo real, mas também para gerenciar fluxos de trabalho de casos e vincular evidências transacionais. Técnicas avançadas como análise de rede ajudam a descobrir relacionamentos entre contas e expor métodos de camadas frequentemente usados em esquemas complexos de lavagem de dinheiro.
O monitoramento de transações segue uma abordagem baseada em riscos, usando uma série de métodos interconectados para detectar atividades financeiras suspeitas e garantir a conformidade.
As principais funcionalidades desse processo normalmente incluem as seguintes:
Os dados de transações são coletados de várias fontes, incluindo sistemas bancários, processadores de pagamento e prestadores de serviços externos. Esses dados incluem detalhes importantes das transações, como valores, partes envolvidas e carimbos de data/hora, que são então integrados ao sistema de monitoramento de transações para análise.
Depois que os dados são coletados, cada transação é rastreada em relação a regras predefinidas, critérios de risco e listas de observação externas. Isso ajuda a identificar as transações que podem indicar atividades suspeitas ou possíveis crimes financeiros.
Após a triagem, cada transação recebe uma pontuação de risco com base em fatores como perfis de risco do cliente e histórico de transações. Essa etapa ajuda a priorizar quais transações precisam de uma investigação mais detalhada, garantindo que as transações de alto risco sejam sinalizadas para avaliação.
O sistema, então, analisa padrões de transações para detectar comportamento incomum ou anômalo, como atividade rápida ou grandes saques de clientes que se desviam do comportamento típico desse cliente.
O sistema gera um alerta quando uma transação é sinalizada como suspeita, seja devido a anomalias ou porque acionou regras específicas de monitoramento de transações. Esses alertas são enviados aos responsáveis pela conformidade ou investigadores para um exame e resolução mais aprofundado.
As equipes de conformidade avaliam as transações sinalizadas para determinar se elas são realmente suspeitas. Esta etapa envolve a coleta de mais informações, a avaliação do histórico da conta e o contato com as partes envolvidas, se necessário. Os sistemas de gerenciamento de casos ajudam a rastrear investigações, documentar descobertas e garantir que todas as ações necessárias sejam tomadas.
Se uma transação for confirmada como suspeita, é registrado um Relatório de Atividade Suspeita (SAR) ou Relatório de Transação Suspeita (STR) junto às autoridades regulatórias relevantes. Este relatório inclui informações detalhadas sobre a transação, as partes envolvidas e o raciocínio por trás da suspeita. Apresentar um SAR é um requisito fundamental para manter a conformidade com os padrões regulatórios de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O monitoramento contínuo e os ciclos de feedback garantem que o sistema se adapte às ameaças emergentes. Por exemplo, o monitoramento de transações online (OLTP) desempenha um papel fundamental ao lidar com transações em tempo real, permitindo detecção e intervenção rápidas para evitar perdas financeiras ou violações regulatórias.
Um sistema de monitoramento de transações (TMS) é uma solução de software especializada usada por instituições financeiras para rastrear, analisar e avaliar automaticamente transações financeiras em busca de sinais de atividade suspeita ou incomum (por exemplo, transações vinculadas a violações de dados). Um TMS depende de processos robustos de gerenciamento de transações, que forma a base para a detecção precisa de riscos, conformidade regulatória e conformidade de dados.
As plataformas de software de monitoramento de transações também possuem funcionalidade de dashboards integrados e ferramentas de análise de dados que monitoram os principais indicadores de desempenho (KPIs), como volumes de alertas, taxas de falsos positivos e taxas de conversão de SAR. O monitoramento dessas métricas permite que as equipes de conformidade avaliem a eficácia do sistema, otimizem os fluxos de trabalho e garantam que os requisitos regulatórios sejam atendidos de forma eficiente.
Para aprimorar ainda mais a detecção, as soluções atuais de monitoramento de transações também se integram às ferramentas de cibersegurança, como plataformas de inteligência de ameaças e ferramentas de avaliação de risco de cibersegurança. Essas integrações ajudam a identificar ameaças financeiras cibernéticas (por exemplo, aquisições de contas, tentativas de fraude baseadas em dados).
Grandes organizações empresariais de todos os setores dependem de sistemas de mainframe como parte central de sua infraestrutura de TI, com os mainframes lidando com quase 70% das cargas de trabalho de TI de produção do mundo. Esses sistemas são normalmente integrados a um cenário de TI mais amplo, incluindo ambientes de computação em nuvem, para lidar com altos volumes de processamento de transações com velocidade, estabilidade e segurança. Como resultado, mainframes são um ambiente ideal para compatibilidade tanto com sistemas de processamento de transações (TPS) quanto para alimentar dados em sistemas de monitoramento de transações.
Os mainframes são compatíveis com operações de missão crítica, garantindo que os dados de transações em grande escala sejam capturados e processados de forma confiável para análise pelo sistema de monitoramento de transações (TMS). Esses dados apoiam a detecção de riscos em tempo real e permitem uma análise financeira detalhada dentro do sistema de monitoramento, como a identificação de padrões na movimentação de fundos ou a descoberta de inconsistências que podem sinalizar um crime financeiro.
No contexto de um TMS, os mainframes:
Libere mais valor comercial levando a IA para as cargas de trabalho de missão crítica no IBM z17.
IBM Z é uma família de infraestrutura moderna, com tecnologia do processador IBM Telum, que executa sistemas operacionais corporativos e software IBM Z, proporcionando maior precisão em IA, produtividade e agilidade.
O IBM z17 integra IA avançada à nuvem híbrida, otimizando desempenho, segurança e tomada de decisões onde os dados críticos estão armazenados.
Saiba como proteger os dados da sua organização contra ameaças cibernéticas e garantir a recuperação rápida em eventos críticos.
O software de transação desempenha um papel crítico nos servidores de mainframe, gerenciando com eficiência várias transações simultaneamente.
Aproveite a IA generativa para modernização acelerada e simplificada de aplicações de mainframe.
Aumente a resiliência da sua empresa com soluções impulsionadas por IA para cadeia de suprimentos e gerenciamento inteligente de ativos.
O software de transação desempenha um papel crítico nos servidores de mainframe, gerenciando com eficiência várias transações simultaneamente.
1. Money Laundering, United Nations Office on Drugs and Crime
2. Anti-Money Laundering Software Global Market Report 2025, The Business Research Company, janeiro de 2025