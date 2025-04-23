O que é monitoramento de transações?

Um dos casos de uso mais proeminentes e regulamentados para o monitoramento de transações é o combate à lavagem de dinheiro (AML). De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a lavagem de dinheiro representa cerca de 2 a 5% do PIB global, ou aproximadamente US$ 800 bilhões a US$ 2 trilhões anualmente.1

Em resposta à escala e à complexidade dos crimes financeiros modernos, as instituições financeiras estão investindo pesadamente em soluções tecnológicas avançadas. A Business Research Company projeta que o mercado global de software contra lavagem de dinheiro (AML) crescerá para US$ 3,2 bilhões em 2025, impulsionado pela crescente necessidade de detecção em tempo real e conformidade com regulamentações mais rígidas.2 As tendências mostram um aumento acentuado no uso de soluções impulsionadas por IA. Além disso, o monitoramento de criptomoedas está se tornando uma área importante de foco, com a ascensão das moedas digitais tornando crucial que as instituições de serviços financeiros rastreiem as transações da blockchain para evitar atividades ilícitas.

Os sistemas de monitoramento de transações de AML atuais são projetados para identificar comportamentos associados a tipologias conhecidas de lavagem de dinheiro, como estruturação ou "smurfing", onde grandes transações são divididas em valores menores para evitar limites de relatórios. Esses sistemas também sinalizam padrões de transação incomuns, como picos repentinos de atividade ou comportamentos que se desviam do perfil típico de um cliente. O monitoramento de transações que envolvem jurisdições de alto risco também é crucial, pois isso pode indicar tentativas de transferir fundos através de países que têm controles regulatórios de AML fracos ou que estão sob sanções.