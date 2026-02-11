O registro de OTel oferece às equipes de TI uma estrutura de mapeamento unificada e inequívoca para converter dados de log de diferentes fontes, sistemas e formatos em um modelo único e neutro em termos de linguagem, preservando os significados semânticos originais.

Com um modelo de dados estruturado e independente de fornecedores, as ferramentas de observabilidade podem analisar logs com mais facilidade e confiabilidade, anexar metadados e correlacionar logs com métricas e rastreamentos para uma visibilidade profunda de ponta a ponta.

O registro de OTel permite que empresas alternem e misturem backends de observabilidade sem reinstrumentalizar toda a arquitetura de TI, razão pela qual se tornou o padrão do setor para instrumentação em sistemas nativos da nuvem modernos. Esses recursos ajudam as equipes de TI e os engenheiros de confiabilidade de sites (SREs) a evitar as lacunas de observabilidade e os problemas de fragmentação de dados que ocorrem quando cada fornecedor, stack e dispositivo tem seu próprio esquema de registro e protocolos de transmissão.

O registro de OTel também facilita a correlação automática de sinais cruzados, o que melhora drasticamente a depuração e reduz o lock-in com fornecedor de observabilidade.