Vantagens e desvantagens dos microsserviços

A arquitetura de microsserviços transformou a forma como as organizações criam e implementam aplicações de software. Em vez de criar uma grande aplicação onde todos os componentes estão fortemente conectados, os microsserviços dividem as aplicações em serviços menores e independentes. Cada serviço lida com uma função de negócios específica e pode ser desenvolvido, implementado e escalado de forma independente.

Empresas como Netflix, Uber, Amazon, Spotify e Airbnb usam microsserviços para lidar com milhões de usuários e transações todos os dias.

A arquitetura de microsserviços se tornou cada vez mais importante, pois resolve os desafios que as organizações enfrentam com o design tradicional de aplicação. As empresas podem construir sistemas gerais flexíveis, recuperar-se facilmente de falhas e lançar novas funcionalidades no mercado de forma mais rápida.

Os microsserviços migraram de uma tendência emergente para um componente crítico da estratégia de TI da empresa. De acordo com a Gartner, 74% das organizações entrevistadas atualmente usam arquitetura de microsserviços, com outros 23% planejando fazer isso.1

Embora os microsserviços tragam maior complexidade, seus benefícios estão impulsionando a adoção generalizada em todos os setores. Entender os prós e contras dos microsserviços é essencial para tomar decisões de adoção informadas.