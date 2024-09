Para atender às necessidades simultâneas do AMBSE, as equipes da IBM e de seus parceiros trabalharam em conjunto para desenvolver soluções de segurança e armazenamento.

Primeiro, uma equipe da IBM Security realizou uma análise das lacunas e elaborou recomendações para a criação de um SOC que automatizaria as tarefas, reforçaria as defesas e manteria uma vigilância constante das ameaças recebidas.

"Realizamos alguns dos eventos de maior visibilidade do mundo, portanto, o fracasso não é uma opção", diz Carlton Powers, Diretor Sênior de Segurança da Informação da AMBSE. "Precisamos de uma segurança que possa evoluir com nossos negócios, e a IBM está nos ajudando a criar um centro de operações de segurança de nível mundial que permitirá que a MBS opere no mais alto nível com proteção ideal contra intenções maliciosas."

Para conseguir isso, a equipe planeja implementar três soluções principais:

IBM Security Randori Recon

Se você quer se defender contra invasores, você tem que pensar como um invasor. E a equipe da IBM Security usará o Randori Recon para fazer exatamente isso. Essa solução de gerenciamento de superfície de ataque ajuda a identificar possíveis vulnerabilidades em redes complexas, descobrindo riscos e priorizando a remediação.

IBM Security QRadar Suite

Manter-se à frente das ameaças em evolução requer um sistema moderno de detecção e resposta a ameaças impulsionado por IA. É por isso que a AMBSE escolheu o IBM Security QRadar Suite para resolver o problema de "muitas ameaças e poucos olhos". O QRadar usa uma IA poderosa para realizar a triagem de possíveis ameaças, ignorando atividades inofensivas e alertando os analistas de cibersegurança sobre incidentes de segurança mais sérios. O resultado? Defesas fortalecidas e uma equipe de cibersegurança mais produtiva.

IBM X-Force

A equipe de analistas de cibersegurança de renome mundial da IBM fornecerá suporte contínuo a AMB, monitorando, analisando e evitando ameaças 24 horas por dia, 7 dias por semana. E como operam em mais de 170 países em todo o mundo, a equipe do X-Force se beneficia de uma visão global da inteligência de ameaças, identificando novos vetores de ataque antes que eles cheguem à sua porta.

A necessidade de um sistema de armazenamento mais robusto foi impulsionada por dois requisitos: os enormes arquivos de vídeo em 4K usados no Halo Board e milhares de horas de conteúdo de vídeo em HD de câmeras de segurança que fornecem vigilância contínua dentro e ao redor do estádio.

A IBM trabalhou com seu parceiro de negócios Flagship Solutions Group para projetar e implementar um ambiente de armazenamento híbrido de categoria corporativa criado em torno do IBM Storage Scale System, que consolida todas as cargas de trabalho de arquivos e objetos em um único pool de armazenamento definido por software com 18 petabytes de capacidade.

"A IBM nos apresentou uma solução de infraestrutura diferenciada que nos permitiu gerenciar com eficiência todos os dados armazenados, inclusive vídeos de eventos e de segurança, em um local centralizado", diz Sherry Millette, diretora sênior de infraestrutura de TI da AMBSE. "Essa solução provou ser uma vantagem significativa para nós, pois a padronização e a consolidação dos dados levaram a reduções substanciais de custos."