التخزين

ما المقصود بتحسين التخزين وما أهميته؟

تاريخ النشر 20 فبراير 2026
امرأة تنظر إلى جهاز لوحي أمام خادم
By Stephanie Susnjara , Ian Smalley

تعريف تحسين التخزين

تحسين التخزين هو عملية تحسين تخزين البيانات لتقليل التكاليف، وتحسين الأداء، والاستفادة بشكل أفضل من السعة المتاحة.

يُعد تحسين التخزين جانبًا مهمًا من تحسين البيانات بشكل عام، حيث يتضمن إستراتيجيات وتقنيات—مثل إزالة تكرار البيانات وضغطها—لتحسين الكفاءة. تساعد هذه الأساليب المؤسسات على إدارة الكميات الهائلة من البيانات غير المنظمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من أحمال التشغيل كثيفة البيانات.

مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أصبح تحسين التخزين ضروريًا للمؤسسات التي تهدف إلى توسيع النطاق ودعم مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها. وفقًا لتقرير Mordor Intelligence، قُدر حجم سوق تخزين البيانات بنحو 250.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025.¹ ومن المتوقع أن تصل إلى 483.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.05%.

أدت الحاجة إلى حلول تخزين البيانات التي تدعم متطلبات الحوسبة المكثفة في الذكاء الاصطناعي و التعلم الآلي إلى هذا النمو. كما أن الحاجة إلى الحماية من فقدان البيانات الناتج عن الانقطاعات أو فشل الأنظمة أو الهجمات الإلكترونية تعزز هذا النمو.

ما أهمية تحسين التخزين؟

تتكون العديد من البيانات التي تديرها المؤسسات اليوم من مجموعة بيانات ضخمة تضم بيانات منظمة أو شبه منظمة أو غير منظمة. البيانات غير المنظمة—على سبيل المثال، الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وبيانات أجهزة الاستشعار—لا تتوافق بسهولة مع المخططات الثابتة لقواعد البيانات العلائقية. ونتيجة لذلك، لا يمكن استخدام الأدوات والأساليب التقليدية بشكل عام لمعالجتها وتحليلها.

وفي الوقت نفسه، تتعرض المؤسسات لضغوط لاستغلال بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وتكون متاحة وموثوقة، ما يدعم سلامة البيانات.

تسهم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (أو gen AI) أيضًا في تغيير متطلبات التخزين. تتكيف نماذج الأساس والنماذج اللغوية الكبرى (LLMs) هذه باستمرار، ما ينتج عنه مجموعات بيانات ضخمة. تحتاج المؤسسات إلى حلول تخزين موزعة وقابلة للتوسع (مثل أنظمة الملفات الموزعة، وتخزين الكائنات) لإدارة كمية البيانات الناتجة عن أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

في النهاية، من دون تحسين التخزين لتلبية هذه المتطلبات الجديدة، تواجه المؤسسات عوائق تبطئ أداء الذكاء الاصطناعي، وتتصاعد التكاليف وتحديات إدارة البيانات، ما يحد من قدرتها على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح.

ما آلية عمل تحسين التخزين؟

يتكون تحسين التخزين من عناصر مترابطة تدير الأداء والسعة وتكاليف التخزين طوال دورة حياة البيانات. تشكل هذه التقنيات مجتمعة أيضًا الركيزة الأساسية للتخزين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو مجموعة من الأنظمة المصممة خصوصًا لتلبية متطلبات الأداء وقابلية التوسع لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.

فيما يلي بعض تقنيات تحسين التخزين المهمة:

  • إزالة البيانات المكررة وضغطها
  • التخزين بالذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)
  • مستويات التخزين
  • أرشفة البيانات
  • التزويد المرن
  • أتمتة التخزين
  • تكامل التخزين السحابي
  • إدارة دورة حياة البيانات

إزالة البيانات المكررة وضغطها

إزالة البيانات المكررة هي عملية تحديد البيانات المكررة وتخزينها كنسخة واحدة فقط. تقلل هذه الوظيفة من فترات النسخ الاحتياطي من خلال تحليل البيانات على مستوى الملف أو مستوى تخزين الكتل.

يستلزم الضغط اكتشاف الأنماط والتكرارات، وترميز البيانات بشكل أكثر كفاءة، وتقليل أحجام الملفات—كل ذلك مع الحفاظ على الوصول عالي السرعة.

تعمل هاتان التقنيتان على إزالة التكرار وتقليل سعة التخزين التي تستهلكها المؤسسة.

التخزين بالذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)

توفر تقنيات أشباه الموصلات مثل التخزين بالذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة السرعة وزمن الانتقال القصير الذي تتطلبه أحمال التشغيل عالية الأداء.

على عكس الأقراص الدوارة، يصل التخزين بالذاكرة الوميضية إلى البيانات إلكترونيًا بسرعات الذاكرة، ما يلغي التأخيرات الميكانيكية ويزيد من معدل النقل العام.

مستويات التخزين

تنقل مستويات التخزين البيانات تلقائيًا إلى نوع التخزين المناسب بناءً على أنماط الوصول والتكلفة.

تتواجد البيانات النشطة (التي يتكرر الوصول إليها بكثرة) على ذاكرة وميضية فائقة الأداء، بينما تنتقل البيانات المتوسطة (التي يتكرر الوصول إليها أحيانًا) إلى محركات الأقراص ذات الحلة الصلبة، أما البيانات الخاملة (التي يندر الوصول إليها) فتنتقل إلى الأقراص أو مستويات أرشيف السحابة.

أرشفة البيانات

تنقل أرشفة البيانات البيانات القديمة أو التي يندر استرجاعها إلى وحدات التخزين طويل الأمد المحسنة من حيث السعة وليس الأداء، ما يحرر سعة التخزين المميزة لأحمال التشغيل النشطة، مع الحفاظ على الوصول إلى البيانات المؤرشفة عند الطلب.

التزويد المرن

يخصص التزويد المرن سعة التخزين حسب استهلاك التطبيقات لمساحة التخزين الفعلية، بدلاً من حجز كتل كبيرة مسبقًا. يمنع هذا النهج الإفراط في التزويد ويحسن معدلات الاستخدام، ما يقلل من استثمارات الأجهزة.

أتمتة التخزين

تدير أتمتة البرمجيات العمليات وسير العمل بتدخل بشري محدود.

تتنبأ الأنظمة الآلية باحتياجات السعة، وتحسن توزيع البيانات، وتستجيب لأحمال التشغيل في الوقت الفعلي، ما يقلل من الجهد اليدوي مع زيادة تعقيد البيئات.

تكامل التخزين السحابي

تجمع بنية السحابة الهجينة بين التخزين المحلي للعمليات الحساسة من حيث الأداء مع التخزين السحابي للمستودعات والأرشيفات، ما يسمح للمؤسسات بالتوسع ديناميكيًا من دون استثمار رأس المال.

إدارة دورة حياة البيانات (DLM)

تضع عملية إدارة دورة حياة البيانات سياسات تحدد كيفية انتقال البيانات عبر مستويات التخزين، بدءًا من الإنشاء وحتى الحذف. كما تحدد فترات الاحتفاظ وجداول النقل وقواعد الحذف بناءً على قيمة الأعمال والمتطلبات التنظيمية.

أدوات وحلول تحسين التخزين

تنفذ الشركات عملية تحسين التخزين من خلال مجموعة من التقنيات والحلول، بما في ذلك التقنيات الموضحة أدناه:

  • المنصات البرمجية: توفر منصات تحسين التخزين للمؤسسات المرونة اللازمة للعمل مع أنظمة التخزين الحالية، حيث تؤتمت المهام (مثل إزالة التكرار، والضغط، والتصنيف الذكي) من دون الحاجة إلى استبدال الأجهزة. توفر هذه المنصات أيضًا إمكانات المراقبة والتحليلات، ما يوفر رؤية بشأن استهلاك مساحة التخزين ويساعد الفرق على تحديد الحالات الشاذة.
  • إمكانات السحابة الأصلية: يوفر مزودو الخدمات السحابية (مثل IBM وAWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure) مزايا تحسين السحابة الأصلية التي تدير عملية توزيع البيانات وسياسات دورة حياتها تلقائيًا، وتتوسع حسب الاستخدام، وتوفر تسعيرًا بنظام الدفع حسب الاستخدام.
  • أنظمة التخزين المتكاملة: تدمج أنظمة التخزين المصممة خصوصًا (مثل IBM FlashSystem، وNetApp) تحسين التخزين في الأجهزة، ما يوفر السرعة مع تبسيط الإدارة عبر البيئات الهجينة.
  • أدوات إدارة البيانات: توفر أدوات إدارة البيانات الموحدة رؤية وتحكمًا عبر منظومة التخزين بأكملها، إلى جانب إمكانات الأمان والحوكمة.

مزايا تحسين التخزين

يوفر تحسين التخزين مزايا متعددة تساعد المؤسسات على إدارة أحمال التشغيل كثيفة البيانات وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي:

  • تحسين الأداء: يرفع سرعات استرجاع البيانات ويقلل زمن الانتقال، ما يساعد الفرق على الاستجابة بسرعة ويساعد المستخدمين على الوصول إلى المعارف من دون تأخير.
  • توفير التكاليف: يقلل من تكاليف التخزين من خلال الضغط وإزالة التكرار والتصنيف الذكي، ما يضمن أن المؤسسات تدفع فقط مقابل سعة التخزين التي تحتاجها.
  • تمكين قابلية التوسع: يسمح بنمو البنية التحتية للتخزين مع زيادة حجم البيانات وتغير متطلبات الأعمال، من دون الحاجة إلى ضخ استثمارات هائلة في البنية التحتية.
  • تعزيز إدارة البيانات: يؤتمت سياسات دورة الحياة الخاصة بنقل البيانات وأرشفتها وحذفها، مع تبسيط حوكمة البيانات.
  • تعزيز الاستدامة: يقلل من استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون من خلال تحسين استخدام الموارد والتخصيص الذكي لمساحات التخزين.

حالات استخدام تحسين التخزين

يمكن للمؤسسات تطبيق تحسين التخزين على حالات استخدام الأعمال عبر أحمال التشغيل والبيئات المختلفة:

  • أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي
  • النسخ الاحتياطي والأرشفة
  • الحوسبة عالية الأداء
  • بيئات المحاكاة الافتراضية
أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي تخزينًا فائق الأداء يمكنه التعامل مع مجموعات البيانات الضخمة والتحكم في التكاليف في الوقت نفسه. يوفر التحسين السرعة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي للتدريب والاستدلال في أثناء إدارة عملية توزيع البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة.
النسخ الاحتياطي والأرشفة

تتطلب إستراتيجيات النسخ الاحتياطي الحديثة تخزينًا فعالاً يتوسع من دون التأثير في وظائف الاسترداد. تقلل تقنيات التحسين من مساحة التخزين المستهلكة، وتعزز المرونة التشغيلية، وتساعد على تلبية متطلبات الامتثال.
الحوسبة عالية الأداء

تولد أحمال تشغيل الحوسبة عالية الأداء (HPC) مجموعات بيانات ضخمة تعتمد على إنتاجية عالية وزمن انتقال قصير. توفر أنظمة التخزين المحسنة الأداء الذي تتطلبه أحمال التشغيل الحاسوبية، مع تبسيط إدارة البيانات ودعم إنتاجية الباحثين.
بيئات المحاكاة الافتراضية

يقلل تحسين التخزين من البصمة الإجمالية للمؤسسات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويوفر أداءً موحدًا عبر التطبيقات، ويتكامل مع منصات المحاكاة الافتراضية لتحسين كفاءة التخزين من دون التأثير في التوافر.

أفضل خمس ممارسات لتحسين التخزين

تساعد الخطوات الإستراتيجية التالية المؤسسات على تحسين التخزين.

  1. تقييم احتياجات التخزين: ابدأ بتقييم استهلاك مساحة التخزين الحالية لتحديد الموضع الذي سيكون للتحسين فيه أكبر تأثير وتحديد أحمال التشغيل التي ستستفيد أكثر من تحسين الأداء أو تقليل التكلفة.
  2. تنفيذ إدارة البيانات الآلية: نفذ سياسات التصنيف الآلية ودورة الحياة لنقل البيانات بين أنواع التخزين المختلفة بناءً على أنماط الوصول، ما يقلل من العمليات اليدوية ويضمن وجود البيانات في أكثر المواقع فعالية من حيث التكلفة.
  3. إجراء المراقبة الروتينية: يساعد تتبع مقاييس الأداء واتجاهات السعة المؤسسات على التغلب على تحديات إدارة التخزين قبل أن تؤثر في العمليات.
  4. الاختبار قبل النشر: تحقق من صحة تغييرات التحسين في البيئات غير الإنتاجية أولاً لفهم تأثيرها في الأداء وسلوك التطبيقات قبل نشرها على نطاق واسع.
  5. تلبية احتياجات العمل: تحكم في متطلبات الأداء مع كفاءة التكلفة، إلى جانب التخطيط لنمو البيانات في المستقبل. تدعم أفضل إستراتيجيات تحسين التخزين أولويات الأعمال من دون المبالغة في تطوير البنية التحتية.

المؤلفون

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

الموارد

تقرير 2025 Gartner Magic Quadrant ™ لمنصات التخزين المؤسسية

صنّفت Gartner® شركة IBM ضمن الشركات الرائدة في Magic Quadrant™ لعام 2025 لمنصات التخزين المؤسسية. يعكس هذا التصنيف التزام IBM بتقديم حلول تخزين آمنة وذكية وعالية الأداء، تُمكّن المؤسسات من تسريع تحولها الرقمي.
مشاهدة IBM Storage FlashSystem أثناء العمل باستخدام Storage Insights

اكتشف IBM Storage Insights بنفسك؛ جرّب العرض التوضيحي للخدمة الذاتية أو سجّل في الإصدار التجريبي المجاني، وتعرّف على كيف تُحسّن المراقبة التنبؤية أداء FlashSystem وتدعم قرارات خفض التكاليف.
تعزيز الأداء باستخدام تقنية التخزين بالذاكرة الوميضية

تعرَّف على أنواع الذاكرة الوميضية والتخزين واستكشف كيفية استخدام الشركات لتقنية الذاكرة الوميضية لتعزيز الكفاءة، وتقليل زمن الانتقال، وضمان استدامة بنية تخزين البيانات في المستقبل.
المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية (DMI)

يُعين التخزين المتكامل من IBM مؤسسة DMI على توفير بيانات مناخية مجانية للعالم. بفضل التخزين الموحّد للأشرطة والأقراص والذاكرة الوميضية، تمكّنت DMI من خفض تكاليف الطاقة والتوسع بكفاءة، وبناء أساس مستدام للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
الكشف عن الرواد في تخزين الملفات وObject Storage — اكتشف من يتصدر المشهد

تُقيّم Gartner الأداء وقابلية التوسع عبر أبرز منصات التخزين المعتمدة اليوم لبيئات النشر السحابي الهجين.
تحسين المرونة الإلكترونية باستخدام IBM FlashSystem

تعرَّف على كيفية مساهمة IBM FlashSystem في تعزيز أمن البيانات ومرونتها، والحماية من برامج الفدية والهجمات الإلكترونية من خلال الأداء المحسّن واستراتيجيات الاسترداد.
Mondi Group

انتقلت مجموعة Mondi إلى SAP S/4HANA على أنظمة IBM Power Systems وتخزين FlashSystem. بفضل التشغيل المتواصل بنسبة 100%، ودعم نمو البيانات بمعدل 9 تيرابايت شهريًا، وتحسين أداء التطبيقات بنسبة 20%، أرست Mondi أساسًا متينًا للابتكار في تغليف المنتجات وفق مبادئ الاستدامة.
تحسين أعباء عمل البيانات والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول التخزين من IBM

تعرَّف على كيفية التغلب على تحديات البيانات لديك من خلال التخزين عالي الأداء للملفات والكائنات، والمصمم لتعزيز عمليات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات مع ضمان أمن البيانات وقابليتها للتوسع.
