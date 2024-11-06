ما المقصود بإدارة التخزين؟

امتلك الكوميديان ستيفن رايت قدرة فريدة على إدخال مفارقات عقلية محيّرة إلى حسّه الفكاهي. وإحدى ملاحظاته الكلاسيكية تُلامس جوهر إدارة التخزين مباشرةً: "لا يمكنك الحصول على كل شيء... فأين ستضعه؟"

تلخّص جملة رايت الساخرة جوانب المشكلة التي تواجه عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الشركات في إدارة التخزين. فالمعضلة الأساسية هي أنّه عندما يتعلّق الأمر ببيانات الكمبيوتر، جرت العادة على إقناع المؤسسات بأنها تستطيع امتلاك كل شيء — أو على الأقل جمع أي قدر من البيانات ترغب فيه. وبطبيعة الحال، تدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات هذه الجهود من خلال إنتاج منتجات جديدة لتلبية كل احتياجات المؤسسات، مثل التخزين. لذا الآن، هناك تطبيق لهذا، ومنصة لذلك. ونتيجة لذلك، يتزامن الازدهار في بيانات الكمبيوتر مع انفجار في عدد التطبيقات والبرامج والمنصات التي يصممها المزودون للمساعدة في إدارة وتحليل وتجزئة هذا التدفق الجامح لبيانات الكمبيوتر.

هذا هو الوضع إذن. يتم إنشاء كميات هائلة من البيانات الآن. تقوم الشركات بتكديس هذه البيانات باستمرار. توجد الآن بيانات لتقييم البيانات، والتي تدرس البيانات المجمعة من زوايا مختلفة لاستخلاص جميع المعلومات الممكنة منها. يقودنا هذا مباشرة إلى الجزء الثاني من "معادلة" رايت: الآن بعد أن أصبح لديك كل البيانات في العالم، أين ستحتفظ بها؟

هناك العديد من الإجابات المحتملة لأنه، إلى جانب الزيادة في برمجيات إدارة البيانات ومعالجتها، توجد الآن أنواع متعددة من موارد التخزين و أماكن لا حصر لها لتخزين البيانات. ولكن الأمر ليس بهذه البساطة، إذ لا يمكنك الحصول على أي حل للتخزين. لا ينبغي النظر إلى برامج الإدارة على أنها "مقاس واحد يناسب الجميع". فاحتياجات تخزين البيانات تختلف باختلاف الشركات.

ثم تأتي مسألة التكلفة. يوفر التخزين العديد من الفرص، لكن قلّما تكون هذه الفرص مجانية. سواء كان حل التخزين يعتمد على استثمار في خوادم محلية وأنواع أخرى من أجهزة التخزين، أو إذا كان يتم استخدام برمجيات إدارة التخزين، أو إذا كان يجري السعي وراء خيارات التخزين السحابي، فهناك دائمًا جانب تسعيري يجب أخذه في الاعتبار.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة رئيسية أخرى يجب أن تطرحها على نفسك بخلاف تلك المتعلقة بالتكلفة:

س: لا تعمل جميع حلول التخزين بشكل متطابق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى البيانات. هل توفر بعض بيئات التخزين استرجاع المعلومات المخزنة بشكل أسرع من غيرها؟

ج: نعم. بشكل عام، تعكس إدارة التخزين عالية الأداء التزامًا بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والذي يتجلى في تحسين النظام وتقليل زمن الانتقال والإنتاجية العالية وسرعات الوصول إلى البيانات الأسرع.

س: ما أنواع الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي التي يمكن تطبيقها على البيانات التي يتم تخزينها وما مدى سهولة القيام بذلك؟

أ: يمكن تطبيق أنواع عديدة من الذكاء الاصطناعي على البيانات التي يتم تخزينها، مثل تقسيم البيانات إلى طبقات، وكشف الحالات الشاذة (لتعزيز الجهود الأمنية)، وإلغاء تكرار البيانات وتحسين استخدام التخزين. تختلف سهولة الاستخدام باختلاف منتجات البرمجيات الإدارية.

س: ما مدى أمان المعلومات المخزنة وهل ستظل تلك البيانات صامدة بمرور الوقت؟ أم أن البيانات المخزنة لها "تاريخ انتهاء صلاحية" بناءً على دورة حياة فريدة تتضمن انزلاقًا حتميًّا نحو فقدان البيانات؟

ج: من المؤسف أن البيانات تتعرّض للتدهور بمرور الوقت. فجميع البيانات عرضة لما يُعرَف باضمحلال البيانات، حيث تصبح أقل موثوقية وأقل منفعة تدريجيًّا. وهذا يزيد من أهمية أن تحافظ المؤسسات على أصول بياناتها من خلال برنامج قوي لإدارة التخزين.

كما سنرى، لا يتعلق الأمر عادةً بمجرد إيجاد طريقة للتحايل على حدود سعة التخزين أو اتخاذ تدبير للحصول على مساحة تخزين إضافية. تكمن الحيلة في العثور على حل التخزين الذي يتوافق بشكل أوثق مع احتياجات التخزين للمؤسسة، سواء الآن أو في المستقبل المنظور.