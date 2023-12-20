ما المقصود بالذاكرة الوميضية؟

حصلت الذاكرة الوميضية NAND على اسمها من مزيج من كلمتي "NOT" و "AND". وهذه إشارة إلى البوابة المنطقية التي تتحكم في الدوائر الداخلية لخلية NAND.

عند برمجة خلية NAND، يصل تيار كهربائي إلى بوابة التحكم وتتدفق الإلكترونات إلى البوابة العائمة، ما يؤدي إلى نشوء شحنة موجبة صافية تقاطع تدفق التيار. تحافظ طبقة الأكسيد على البوابة العائمة معزولة بحيث يُحتفظ بأي إلكترونات على البوابة العائمة مع البيانات المخزنة. وهذا ما يمنح الذاكرة الوميضية القدرة على الاحتفاظ بشحنة كهربائية والاحتفاظ بالبيانات.

يعد مسح خلية NAND سريعًا نظرًا لأنها مصممة لحذف كتل كاملة من البيانات. مرة أخرى، تُطبق شحنة كهربائية على خلية الذاكرة، وهذا يؤدي إلى تصريف الإلكترونات (والبيانات) التي كانت محتجزة داخل البوابة العائمة إلى طبقة عزل سفلية في الشريحة. ويؤدي هذا إلى محو خلية الذاكرة بشكل فعال.

إن إنتاج شرائح الذاكرة الوميضية NAND ليس بالأمر البسيط أو السريع.1 وتشير التقديرات إلى أن هناك أكثر من 800 عملية تصنيع متميزة، بالإضافة إلى حوالي شهر واحد لإنشاء "شريحة" واحدة من شرائح NAND التي عادةً ما تكون بحجم بيتزا متوسطة الحجم بقطر 12 بوصة. تُقطع شرائح NAND الفردية—بحجم ظفر الإنسان تقريبًا—من هذه الشرائح وتُصنف وفقًا لجودة الشريحة وفائدتها الإجمالية.

تقدم شرائح NAND العديد من المزايا. بالنسبة للمبتدئين، لا تحتوي شرائح NAND على أجزاء متحركة، ما يجعلها أكثر قوة وقدرة على التشغيل حتى عند تحمل الصدمات الميكانيكية أو درجات حرارة التشغيل المفرطة أو الضغط العالي. ومن هذه الناحية، نجد أن تشغيل شريحة NAND يقدم الأداء الجيد نفسه الذي تقدمه محركات الأقراص الصلبة (HDD)، والمعروف أنها أكثر عرضة للاهتزاز.

من ناحية أخرى، فإن استخدام NAND له أيضًا عيوب. ومن أبرز هذه العيوب أن وسيط التخزين هذا ليس مفتوحًا بحيث يسمح بعدد لا نهائي من عمليات إعادة الكتابة على الذاكرة. لا يمكن إعادة كتابة شرائح NAND إلا لعدد معين من المرات، ما يحد من فائدتها المتواصلة.

وعلاوة على ذلك، تخضع الذاكرة الوميضية NAND لنفس القيود التي تخضع لها الأنظمة أو الأجهزة الأخرى، أي أن المؤسسات تفيض بالبيانات وكان على خلايا ذاكرة NAND مواكبة ذلك من خلال هندسة أشكال جديدة من خلايا الذاكرة. بدأ الأمر بذاكرة الخلية أحادية المستوى (SLC) وتخزين بت واحد لكل خلية ومستويين من الشحنات، وقد تطور هذا مع مرور الوقت، ما أدى إلى صنع خلايا متعددة المستويات (MLCs) وخلايا ثلاثية المستويات (TLCs) وحتى خلايا رباعية المستويات (QLC).