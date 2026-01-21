ما المقصود بالمرونة التشغيلية؟

الأحداث الكبرى المعطلة—سواء كانت هجمات إلكترونية أو انقطاع التيار الكهربائي أو أعطال الأنظمة—تُعد أمرًا لا مفر منه. فلا توجد مؤسسة أو شركة محصنة من حدوث ذلك. لا تقتصر المرونة التشغيلية على التعافي من الكوارث من خلال إدارة الأحداث غير المتوقعة بشكل استباقي. يتطلب هذا النهج تحديد الخدمات الأكثر أهمية للأعمال وضمان استقرارها واستعادتها بسرعة.

تعمل الشركات بشكل متزايد على تحقيق المرونة التشغيلية. وفقًا لأبحاث صادرة عن BCI وRiskonnect، أصبح الآن لدى 70% من المؤسسات برامج مرونة تشغيلية، و10% أخرى في طور تطويرها.¹ ويُعد الالتزام بأفضل الممارسات هو العامل الأكثر شيوعًا وراء تطوير هذه الإستراتيجيات، ويحتل الامتثال التنظيمي المركز الثاني.

بينما تُعد المرونة التشغيلية ضرورية لجميع الشركات، تتطلب بعض المجالات إمكانات فائقة. تُعد المؤسسات المالية عرضة بشكل خاص للحوادث الأمنية والمخاطر الإلكترونية. ويجب عليهم حماية بيانات العملاء، والحفاظ على استقرار النظام المالي، والامتثال للوائح الصارمة، وإلا فقد يفقدون سمعتهم وثقة العملاء. وبالمثل، فإن مؤسسات الرعاية الصحية مسؤولة عن ضمان استمرارية الرعاية في أثناء الأحداث السلبية، مع تلبية متطلبات الخصوصية لبيانات المرضى الحساسة.