كيفية بناء استراتيجية ناجحة لاستمرارية الأعمال

استمرارية الأعمال هي قدرة المؤسسة على الحفاظ على وظائف الأعمال الحيوية وتقليل فترة التعطل في حالة حدوث أزمة. من أمثلة هذه الأزمات: الهجمات الإلكتروني، وفشل سلسلة التوريد، وانقطاعات الكهرباء غير المتوقعة، وغيرها.

وهذه الاضطرابات مكلِّفة. وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، ارتفع متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات (وهو مجرد إحدى النتائج المحتملة للتعطّل) بنسبة 10% مقارنةً بالعام الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

يساعد تطبيق إدارة قوية لاستمرارية الأعمال (BCM)، بما في ذلك تنفيذ استراتيجيات ناجحة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، على منع التوقفات الطويلة والاختراقات المكلِّفة والخطيرة وغيرها.