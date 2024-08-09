تاريخ النشر: 9 أغسطس 2024
المساهمون ماثيو فينيو، أماندا داوني
تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني هو عملية تستخدم لتحديد وتقييم وتحديد أولويات التهديدات المحتملة والثغرات الأمنية لأنظمة معلومات المنظمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز التدابير الأمنية.
تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني هو عملية منهجية لتحديد وتقييم وتحديد أولويات التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة داخل بيئة تقنية المعلومات (IT) للمنظمة.
يعد التقييم جزءًا مهمًا من برنامج الأمن الإلكتروني الشامل للمنظمة لحماية المعلومات الحساسة وأنظمة المعلومات والأصول المهمة الأخرى من التهديدات الإلكترونية. ويساعد التقييم المنظمات في فهم المخاطر التي تهدد أهداف العمل، وتقييم احتمالية الهجمات الإلكترونية وتأثيرها ووضع توصيات للتخفيف من هذه المخاطر.
تبدأ عملية التقييم بتحديد الأصول المهمة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبيانات الحساسة والشبكات والبنية التحتية لتقنية المعلومات وفهرسة التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة. وقد تأتي هذه التهديدات من مصادر مختلفة، مثل المتسللين أو البرامج الضارة أو برامج الفدية أو التهديدات الداخلية أو الكوارث الطبيعية. وقد تتضمن الثغرات الأمنية برامج قديمة، أو كلمات مرور ضعيفة، أو شبكات غير آمنة.
بمجرد تحديد التهديدات والثغرات الأمنية، تقوم عملية تقييم المخاطر بتقييم مخاطرها وتأثيرها المحتمل، وتقدير احتمالية حدوثها والضرر المحتمل.
تقدم المنهجيات والأطر الشائعة، مثل إطار الأمن الإلكتروني للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) ومنظمة المعايير الدولية (ISO) 2700، مناهج منظمة لإجراء هذه التقييمات، حيث إنها تساعد المنظمات في تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد بشكل فعال للحد منها.
يمكن أيضًا تطوير أطر مخصصة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة. والهدف منها هو إنشاء مصفوفة مخاطر أو أداة مماثلة تساعد في تحديد أولويات المخاطر، وتحسين إدارة المخاطر الإلكترونية وتمكين المنظمات من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لتحسينها.
يساعد إجراء تقييمات مخاطر الأمن الإلكترونية بانتظام المنظمات في البقاء متقدمين بوجه التهديد المتطور وحماية الأصول القيمة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
تسهل تقييمات الأمن الإلكتروني مشاركة المعلومات حول المخاطر العالية المحتملة للأطراف المعنية وتساعد القادة في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتحمل المخاطر والسياسات الأمنية. وتعزز هذه الخطوات في نهاية المطاف الوضع العام لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني للمنظمة.
اكتشف كيف يمكنك إدارة مخاطر اختراق أمن البيانات بشكل أفضل.
ومع وصول متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في عام 2024 إلى 4.88 مليون دولارأمريكي،1 فإن تزداد أهمية تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني للغاية.
تعتمد الشركات بشكل متزايد على العمليات التجارية الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI)، ومع ذلك يتم تأمين 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.1 ويتيح التقييم للمنظمات إمكانية تحديد المخاطر التي تتعرض لها بياناتها وشبكاتها وأنظمتها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهجمات الإلكترونية أكثر شيوعًا وتطورًا من أي وقت مضى، يتيح لهم هذا التقييم إمكانية اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من هذه المخاطر أو الحد منها.
يعد إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر الإلكترونية أمرًا ضروريًا للحفاظ على تحديث ملف مخاطر المنظمة، خاصةً مع تطور شبكاتها وأنظمتها. كما أنها تساعد في منع اختراق أمن البيانات وتقليل فترة تعطل التطبيقات، مما يضمن بقاء الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء تعمل.
تساعد تقييمات الأمن الإلكتروني المنظمات أيضًا في تجنب التكاليف طويلة الأجل والإضرار بالسمعة من خلال منع أو تقليل اختراق أمن البيانات وفترة تعطل التطبيقات، مما يضمن استمرار عمل الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء.
يُساعد النهج الاستباقي للأمن الإلكتروني في وضع خطة استجابة وتعافي من الهجمات الإلكترونية المحتملة، وتعزيز المرونة الشاملة للمنظمة. كما يخلق هذا النهج فرصًا للتحسين من خلال تحديد الفرص بوضوح لتعزيز إدارة الثغرات الأمنية ويدعم الامتثال التنظيمي لمعايير مثل HIPAA وPCI DSS. ويعد الامتثال القوي أمرًا حيويًا لتجنب العقوبات القانونية والمالية.
من خلال حماية أصول المعلومات المهمة، يمكن للمنظمات تعزيز أمن البيانات والحفاظ على استمرارية الأعمال وحماية ميزتها التنافسية. وفي نهاية المطاف، تعد تقييمات المخاطر الأمنية جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني الأوسع لأي منظمة، مما يوفر نموذجًا للتقييمات المستقبلية ويضمن عمليات قابلة للتكرار حتى مع ارتفاع معدل دوران الموظفين.
يتضمن إجراء تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني عدة خطوات منظمة لفرق الأمن لتحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها بشكل منهجي:
1. تحديد نطاق التقييم
2. تحديد الأصول وتحديد أولوياتها
3. تحديد التهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية
4. تقييم المخاطر وتحليلها
5. حساب احتمالية المخاطر وتأثيرها
6. تحديد أولويات المخاطر بناءً على تحليل التكلفة والعائد
7. تنفيذ الضوابط الأمنية
8. مراقبة النتائج وتوثيقها
يوفر تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني العديد من الفوائد المهمة للمنظمة. تساهم هذه الفوائد مجتمعة في إطار عمل أقوى وأكثر مرونة للأمن الإلكتروني وتدعم الكفاءة التشغيلية الشاملة للمنظمة.
1. تعزيز الوضع الأمني
2. تحسين التوافر
3. تقليل المخاطر التنظيمية
4. تحسين الموارد
5. خفض التكاليف
يعمل تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني على تحسين الأمن العام عبر بيئة تقنية المعلومات من خلال:
أتمتة تدقيق الامتثال وإعداد التقارير واكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
أتمتة تدقيق الامتثال وإعداد التقارير واكتشاف البيانات ومصادر البيانات وتصنيفها ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
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