ما المقصود برؤية أصول تكنولوجيا المعلومات؟

رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات هي ممارسةٌ تهدف إلى توفير وعيٍ في الوقت الفعلي مستمر بالحالة التشغيلية وسلامة الأصول المادية والافتراضية لتقنية المعلومات وأمانها.
بالنسبة للشركات الرقمية الحديثة، تُعدّ المراقبة المستمرة وفي الوقت الفعلي لهذه الأصول ركيزةً أساسية للحفاظ على وضعٍ راسخٍ في مجال الأمن الإلكتروني والتحكّم في إدارة المخاطر.
يمكن تطبيق رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات على مجموعة واسعة من أصول المؤسسات؛ بدءًا من المعدات الأساسية كأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الذكية، وصولًا إلى أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) المتطورة. تعتمد المؤسسات بمختلف أحجامها وعبر قطاعات الصناعات المتعددة على رؤية الأصول لإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الأكثر تعقيدًا، وإرساء برامج ناجحة لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM).
مع التوسّع المتسارع في الحوسبة السحابية والبرمجيات كخدمة (SaaS) والعمل عن بُعد، باتت رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات ضرورةً لا غنى عنها لإدارة الموارد وتحسين أداء الأصول وحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من اختراقات أمن البيانات المكلفة. ووفقًا لتقريرٍ حديث صادر عن IBM، ارتفع متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات في الولايات المتحدة بنسبة 9% خلال عام 2025 ليبلغ مستوىً قياسيًا غير مسبوق، إذ تجاوز 10 ملايين دولار أمريكي.
وفي إطار مساعيها نحو التحوّل الرقمي، تُعمِق كثيرٌ من المؤسسات الحديثة اندماج الأدوات الرقمية في منهجها المتعلق بإدارة أداء أصول تكنولوجيا المعلومات (APM).
وتُمكّن رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الفعّالة فرقَ الأمن من تتبّع أداء الأصول في الوقت الفعلي، والتحوّل من أساليب الصيانة التفاعلية القديمة إلى مناهج أكثر حداثةً وفاعلية، تقوم على الاستباقية والتنبّؤ بالأعطال قبل وقوعها.
راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.
وتُمثّل الرؤية الشاملة لصحة الأصول وأدائها ركيزةً جوهرية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ تُتيح تداول البيانات عبر شبكات متشعّبة تضم آلاف الأجهزة ونقاط النهاية. وقد أحدثت التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تحوّلًا جذريًا في أسلوب مراقبة فرق الأمن والصيانة لأصولها.
في الماضي، كانت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مركزيةً، إذ كانت الأصول المادية في الغالب مجمَّعةً في موقعٍ واحد. غير أن المؤسسات الحديثة باتت تعتمد على تقنياتٍ ومعداتٍ أحدث وأقل ثباتًا، كمنصات SaaS وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة المحمولة والخدمات السحابية، وكثيرٌ منها افتراضي الطابع. وتتميّز الحلول الافتراضية بامتلاكها أسطح هجومٍ أوسع بكثير، مما يُضفي على إدارتها قدرًا أكبر من التعقيد.
وتُسهم رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات في مساعدة المؤسسات على تحسين العمليات الجوهرية المعنية بصيانة الأصول المادية والافتراضية وتأمينها، وضمان تشغيلها بمستوىً عالٍ من الكفاءة طوال دورة حياتها.
ومن خلال دمج تقنياتٍ حديثة كأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات في صميم العمليات التجارية، تُعين رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الحديثة المؤسساتِ على تحقيق رؤيةٍ شاملةٍ لأصولها وعملياتها.
وفيما يلي استعراضٌ أوفى لكيفية إسهام هذه التقنيات في توفير الرؤية عبر العناصر الأربعة الأساسية للبنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات.
تتحقق الرؤية على الأصول المادية لتكنولوجيا المعلومات، كالخوادم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة وأجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، عبر مزيجٍ من مراقبة نقاط النهاية واكتشاف الأصول.
وبالاستناد إلى البيانات في الوقت الفعلي وأدوات التصوير القوية، يستطيع مديرو تكنولوجيا المعلومات تتبّع موقع الأصل وأداءه وحالته في الوقت الفعلي، وإجراء ترقيات النظام عن بُعد، وتكليف الفرق بمهام الصيانة.
ولمراقبة مكوّنات البرمجيات وخدمات SaaS، كالأجهزة الافتراضية (VMs) وتراخيص البرمجيات والثغرات الأمنية، يعتمد مديرو تكنولوجيا المعلومات على أدوات مراقبةٍ آليةٍ متطورة ومنصات قابلية الملاحظة المُجهَّزة بأحدث التقنيات.
وتُسهم الرؤية على مكوّنات وأجهزة SaaS في ضمان أن الخدمات القائمة على الاشتراك تعمل وفق التصميم المحدد لها.
أما بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، فتعمل بصورةٍ متزايدة على أصولٍ افتراضيةٍ قابلةٍ للتوسّع بمرونةٍ عالية، كالأجهزة الافتراضية (VMs) والحاويات والخدمات المُصغَّرة. ويُعدّ إرساء الرؤية على هذه الأنواع من الأصول والحفاظ عليها أمرًا بالغ الأهمية لتحسين توزيع الموارد وتعزيز وضع الأمن الإلكتروني على مستوى المؤسسة.
تُسهم أدوات إدارة الهوية والوصول (IAM) المُزوَّدة بقدرات رؤية الأصول في مساعدة فرق أمن تكنولوجيا المعلومات على التحقق من هوية المستخدمين -سواءٌ أكانوا بشرًا أم آلات- الساعين إلى الوصول إلى تطبيقات المؤسسة ومواردها.
وتُعدّ رؤية الهوية ركيزةً أساسية في جوانب الأمن الإلكتروني المختلفة، كالكشف عن التهديدات والاستجابة للحوادث وإنفاذ السياسات الأمنية الصارمة.
ولبناء برنامج فعّال لرؤية أصول تكنولوجيا المعلومات، يتعيّن على الفرق وضع مقاييس قابلة للقياس الكمّي لتقييم مستوى النجاح. فيما يلي أبرز مؤشرات الأداء الرئيسية لرؤية الأصل:
وفيما يلي استعراضٌ أوفى لأبرز مزايا رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الحديثة:
بيد أن تحقيق رؤيةٍ كاملةٍ لحالة الأصول وأمانها وأدائها قد يكون أمرًا عسيرًا. ومن أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسات في هذا السياق:
على الرغم من هذه التحديات، يظل تنفيذ برنامج ناجح لرؤية أصول تكنولوجيا المعلومات هدفًا بلوغه في متناول المؤسسات المستعدة للاستثمار في الوقت والموارد اللازمين. وفيما يلي نهجٌ مُجرَّب من خمس خطوات لبناء هذا البرنامج:
قبل الشروع في مراقبة الأصول، تحتاج المؤسسات إلى معرفة عددها وتحديد مواقعها بدقة. وتتمثل الخطوة الأولى في إعداد قائمةٍ شاملة بأصول الأجهزة والبرمجيات والشبكة التي تستوجب المراقبة.
وفي هذه المرحلة، تلجأ المؤسسات في الغالب إلى أدوات اكتشاف الأصول الآلية القادرة على مسح الشبكات وجمع المعلومات عن نقاط النهاية وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والموارد الافتراضية لأغراض المراقبة.
ولتحقيق رؤيةٍ شاملة لحالة الأصول وأدائها، تحتاج أنظمة إدارة الثغرات الأمنية وأمن نقاط النهاية إلى تبادل البيانات فيما بينها.
وتأتي منصات ITAM الحديثة في الغالب مُزوَّدةً بلوحة معلوماتٍ مركزية قادرةٍ على توحيد المعلومات وعرضها في الوقت الفعلي، مما يُعين المديرين على رصد فرص الصيانة وتحسين استخدام الموارد.
تُسهم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ضمان جمع البيانات في الوقت الفعلي من الأصول الحيوية وتحليلها بصورةٍ مستمرة. كما تُعين أتمتة مهام سير العمل بأحدث الأدوات والتقنيات على اكتشاف الأجهزة غير المصرح بها والثغرات الأمنية والتهديدات الإلكترونية قبل أن تتطور إلى اختراقٍ فعلي لأمن البيانات.
تُمثّل أدوات الأتمتة ركيزةً أساسية في رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الحديثة، إذ تجعل إدارة دورة حياة الأصول أكثر ديناميكيةً وكفاءة.
تُحدّد برامج رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات الناجحة سياساتها الأمنية بشكلٍ شامل، وتضع عمليات واضحة لإنفاذها.
ويرسم مديرو أصول تكنولوجيا المعلومات قواعد صريحةً تنظّم ملكية الأصول وتشغيلها وجمع بياناتها، ويبنون أطر عمل سياسيةً تكفل الامتثال لمعايير الأمن الإلكتروني والخصوصية في جميع المناطق ذات الصلة.
ومع التوسّع المتسارع في انتشار أدوات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد يغيب عن الأذهان أحيانًا الدور المحوري للعنصر البشري عند بناء برنامج رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات. فحين تُحرم فرق تكنولوجيا المعلومات من التدريب الكافي على الأدوات والأنظمة المنوط بها إدارتها، تتعثّر حتى أعتى برامج رؤية الأصول تخطيطًا وإعدادًا.
لذا، ينبغي تدريب المديرين والفنيين منذ البداية على قراءة لوحات المعلومات وتفسيرها، واستخلاص الرؤى من البيانات، ودمج رؤية الأصول في عمليات صناعة القرار والشراء.
وتُعدّ رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات عنصرًا جوهريًا في إدارة برنامج ITAM ناجح، وهي موظَّفةٌ على نطاقٍ واسع عبر قطاعات الصناعة المختلفة. وفيما يلي استعراضٌ لأبرز حالات الاستخدام الشائعة:
تتولى فرق تكنولوجيا المعلومات إدارة الثغرات الأمنية في الأصول عبر المراقبة الدقيقة لبيانات الأصول وتحليلها، بهدف تحديد الأنظمة والأجهزة الأعلى عرضةً للمخاطر مقارنةً بغيرها. وما إن تُحدَّد هذه الأصول وثغراتها المحتملة، حتى يُمكن ترتيب أولوياتها للتحديث والصيانة بناءً على حجم التأثير المحتمل على الأعمال جراء أي عطلٍ أو توقفٍ عن العمل.
تُسهم رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات المتينة إسهامًا بالغًا في تعزيز الاستجابة للحوادث، وهي مقياسٌ لمدى قدرة عمليات المؤسسة وأنظمتها على رصد الهجمات الإلكترونية والتصدّي لها. وتُعين مراقبة الأصول الفرقَ على عزل نقاط النهاية المتضررة وتقييم الوضع الأمني وتنفيذ إجراءات المعالجة في الوقت الفعلي استجابةً للهجوم، مما يرفع احتمالية التعافي السريع والناجح.
خلال عمليات التدقيق، تُسهم الرؤية الآلية في تبسيط عملية جمع تقارير مخزون الأصول والتحقق منها لإثبات الامتثال. وبإمكان رؤية الأصول الآلية المتينة أن تُحوّل الاستجابة للتدقيق من نهجٍ يدويٍّ عرضةٍ للأخطاء إلى نهجٍ آليٍّ مستمرٍ وعالي الدقة، مما يُعين المؤسسات على تجنّب الغرامات المكلفة.
كذلك تُسهم رؤية الأصول المتينة في ضمان تحديث اشتراكات SaaS وترخيصها على النحو الصحيح والتحقق من صلاحيتها. وتستطيع برامج رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات مراقبة التطبيقات السحابية في الوقت الفعلي، مما يُقلّص مخاطر الأمان ويُحكم السيطرة على التكاليف ويُعين الفرق على رصد حالات الاستخدام غير المرخص للتطبيقات.
وتُحسّن رؤية الأصول تحسينًا ملموسًا أمان نقاط النهاية على الشبكة، وذلك بتوفير جردٍ دقيقٍ وشاملٍ لجميع الأجهزة والتطبيقات. وتشمل هذه العملية الأجهزة والتطبيقات غير الخاضعة للإدارة، المعروفة بـ"تقنية المعلومات الظلية"، والتي قد يوظّفها المخترقون في شنّ هجماتهم الإلكترونية. وتُعين أدوات رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات المتينة فرقَ تكنولوجيا المعلومات على اكتشاف المستخدمين غير المصرح لهم وإغلاق الثغرات الأمنية قبل أن تتمدد عبر الشبكة.
ما الفرق بين الاكتشاف النشط والاكتشاف السلبي؟
الاكتشاف النشط هو مسح الشبكة بحثًا عن الأجهزة ونقاط النهاية عبر استعلاماتٍ أو مجسّاتٍ لتحديد الأصول النشطة. أما الاكتشاف السلبي فيرتكز على رصد حركة مرور الشبكة وتحديد الأصول المادية والافتراضية من خلال تتبّع نشاطها.
عادةً ما تجمع برامج رؤية أصول تكنولوجيا المعلومات القوية بين النهجين.
ما الفرق بين إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) وإدارة اصول الأمن الإلكتروني (CSAM)؟
يُركّز ITAM (إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات) على الجوانب التعاقدية والتشغيلية لدورة حياة الأصول، بدءًا من الشراء مرورًا بالتشغيل والتحسين وصولًا إلى الاستبعاد.
أما CSAM (إدارة أصول الأمن الإلكتروني) فيُولي اهتمامًا أكبر للجوانب التي تؤثر مباشرةً في المخرجات الأمنية، كالثغرات الأمنية والامتثال والوضع الأمني.
وعلى الرغم من أن كلتا الممارستين تشتركان في جمع بيانات الأصول وتحليلها وتداولها، فإن ITAM يتمحور حول مخرجات الأعمال، في حين يُعنى CSAM بالدرجة الأولى بالجانب الأمني.
ما الذي ينبغي تضمينه في مخزون أصول تكنولوجيا المعلومات؟
ينبغي إدراج هذه الأصول والموارد في مخزون الأصول الكامل:
ما الركائز الخمس لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات؟
تقوم إدارة أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAM) على خمس ركائز راسخة:
