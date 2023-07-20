ما المقصود بالصيانة التفاعلية؟

تشير الصيانة التفاعلية، والتي تسمى أحيانًا الصيانة التصحيحية، إلى استراتيجية صيانة المعدات حيث يتم إجراء الصيانة فقط بعد تعطل الأصل.
يعتمد نهج الصيانة التفاعلية على الاعتقاد بأن التكاليف التي يتم تحملها خلال فترة تعطل الأصول أو بسبب الحاجة للإصلاح عادةً ما تكون أقل من تكلفة الحفاظ على برنامج صيانة شامل. وإلى جانب الصيانة الوقائية والتنبؤية، تُعد الصيانة التفاعلية واحدة من أكثر استراتيجيات الصيانة استخدامًا اليوم.
بينما تلتزم كل من الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية بجداول الصيانة المنتظمة لتجنب أعطال الأصول، فإن الصيانة التفاعلية تفرض القيام بالإصلاحات فقط بعد فشل الأصل. ويتم تعريف الأصل على أنه شيء مفيد أو قيِّم للمجموعة. ويمكن أن يشمل المصطلح الأصول المادية وغير المادية مثل البنية التحتية والمعدات، ورأس المال والأشخاص.
تُعد الصيانة الوقائية والتنبؤية استراتيجيتان من استراتيجيات الصيانة الاستباقية، وإنها الأنسب للمؤسسات التي تمتلك أصولاً معقدة ولديها رأس مال مستعدة لاستثماره في برنامج صيانة شامل. من ناحية أخرى، فإن الصيانة التفاعلية هي الأنسب للمجموعات التي تمتلك أصلاً منخفض التكلفة وغير حساس لا يعيق العمليات التجارية العادية عند تعطله.
هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الصيانة التفاعلية.
الصيانة الطارئة: تُعد الصيانة الطارئة نوع من أنواع صيانة الأصول غير المخطط لها ويتم اللجوء إليها عندما تتعطل قطعة من المعدات الحيوية. ونظرًا للأولوية المعطاة لإصلاح معدة من المعدات مع أعمال الصيانة الطارئة، فمن الشائع أن تؤدي هذه الإستراتيجية إلى حدوث انقطاعات وتأخيرات.
صيانة الأعطال: مثل الصيانة الطارئة، فإن صيانة الأعطال هي استجابة غير مخطط لها عند حاجة الأصل فجأة إلى الإصلاح. ونظرًا للطبيعة غير المتوقعة لصيانة الأعطال، فمن الشائع أن تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلاً.
الصيانة عند وقوع العطل: تُعد الصيانة عند وقوع العطل إستراتيجية صيانة تسمح عمدًا بتشغيل الأصول حتى تتعطل. أحيانًا، يتم شراء أصل بديل بالفعل ويكون جاهزًا للتركيب. الاستراتيجية فعالة فقط مع قطع من المعدات التي يمكن استبدالها أو إصلاحها بسرعة دون إيقاف الإنتاج لفترة طويلة.
مثل أي نهج صيانة شائع، هناك إيجابيات وسلبيات لتنفيذ استراتيجية صيانة تفاعلية. ورغم أن الصيانة التفاعلية مناسبة للأصول منخفضة التكلفة وذات الأولوية المنخفضة، إلا أنها قد تؤثر سلبًا على دورات حياة الأصول الأكبر والأكثر تعقيدًا، عادةً تلك التي تعتمد عليها المجموعة في العمليات التجارية العادية.
تتطلب القليل من التخطيط أو لا تتطلب أي تخطيط: عندما تتفاعل مع أي عطل بدلاً من توقعه والاستعداد له، فلن تحتاج إلى تخصيص وقت لتدريب موظفيك وتجهيزهم.
تسبب تكلفة تنفيذ أقل: يتم استخدام جميع الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ استراتيجية صيانة تفاعلية فقط عندما يكون الأصل قد تعطل، لذا لا توجد تكلفة أولية تقريبًا.
تحتاج إلى عدد أقل من الموظفين بدوام كامل: لا تتطلب الصيانة التفاعلية جهدًا كبيرًا حتى يتعطل الأصل، ما يحرر الموظفين والموارد لأغراض تجارية أخرى.
عدم وجود توقفات دورية: وبما أنك لا توقف الإنتاج بشكل روتيني لإصلاح أصل ما، فلن تحتاج إلى التخطيط لأي توقفات.
فترة تعطل غير مخطط لها: عندما لا تقم بتصليح أصولك بانتظام، فإنك تخاطر بأعطال مفاجئة في المعدات قد تؤدي إلى اضطرابات مكلفة. قد تصبح المعدات الضرورية غير صالحة للاستخدام إلى أن يتم إصلاحها بشكل صحيح وإعادتها إلى حالة التشغيل الطبيعية.
الإصلاحات المكلفة: إذا كان الأصل أساسيًا لعملياتك التجارية العادية، فإن إغلاقه للحفاظ عليه قد يكون مكلفًا. بالإضافة إلى التوقف عن العمل، هناك أيضًا تكاليف مرتبطة بتعيين الفنيين الذين يجب عليهم الحضور وإجراء الإصلاحات.
الميزانية الصعبة: من الصعب إعداد ميزانية الصيانة عندما تكون الأعطال كبيرة ومكلفة، في الوقت الذي لا تعرف فيه ما الأصل الذي سيتعطل، أو متى سيحدث ذلك، أو كم سيستغرق إصلاحه، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا للعديد من المجموعات.
التأخير في التوريد: بدون خطة الصيانة أو مخزن مليء بقطع الغيار، قد يستغرق الحصول على ما تحتاجه لإجراء إصلاح كبير شهورًا. عندما يتعطل أصل حساس، يمكن تأجيل الصيانة حتى تتوفر القطع اللازمة لإصلاحه.
ظروف تشغيل غير آمنة: عند عدم مراقبة الأصل عمدًا كجزء من استراتيجية الصيانة التفاعلية أو من صيانة عند وقوع الأعطال، يتعرض العمال لخطر تشغيل المعدات غير الآمنة.
الأداء الضعيف: لا تتلف الأصول التي لا يتم إصلاحها بانتظام دفعة واحدة، بل تتدهور جودتها على مدى أيام أو شهور أو حتى سنوات. من غير المحتمل أن تؤدي الأصول التي تتعرض لضغط مستمر دون صيانة دورية بأفضل مستوياتها.
تكاليف الطاقة العالية: عندما ينخفض أداء الأصل، تنخفض كفاءة الأصل أيضًا. تستهلك الأصول التي تعمل لفترة أطول دون صيانة صحيحة طاقة أكبر، ما يزيد التكاليف ويساهم في زيادة البصمة الكربونية.
بينما تتحول الشركات الكبيرة التي تعتمد على أصول معقدة كجزء من العمليات اليومية إلى حد كبير إلى استراتيجيات أكثر استباقية، وقائية وتنبؤية بدلاً من الصيانة التفاعلية، لا تزال هناك حالات يكون فيها إجراء الصيانة التفاعلية أمرًا منطقيًا، خاصةً للمجموعات الأصغر حيث تكون التكاليف الأولية للاستراتيجية الوقائية أو التنبؤية باهظة. وفيما يلي بعض الأمثلة.
تعتمد العديد من المجموعات التي تستخدم المركبات كجزء من الأعمال الأساسية على الصيانة التفاعلية للحفاظ على عمل المركبات. وحتى إذا رأت المجموعات قيمة التحول إلى استراتيجية أخرى في النهاية، فإن الموارد اللازمة لبدء استراتيجية صيانة وقائية أو صيانة تنبؤية قد تكون بعيدة المنال. نظرًا لأن الأصول المعنية (المركبات) رخيصة نسبيًا وسهلة الإصلاح، فإن الانتظار حتى تتعطل وإصلاحها أكثر توفيرًا لبعض المجموعات.
تستخدم صناعات الضيافة استراتيجيات الصيانة التفاعلية للعناية بالعديد من أصولها، بما في ذلك أنظمة التكييف والتدفئة (HVAC)، وماكينات الغسيل، والمصاعد، والغلايات، وأنظمة بطاقات المفاتيح. وكما هو الحال مع مثال البنية التحتية، فإن العديد من هذه الأصول لا يمكن إصلاحها ببساطة حتى تظهر عليها علامات واضحة على تعطلها. فعلى سبيل المثال، تُعد بطاقة المفاتيح التي تمكِّن ضيفًا من الوصول إلى غرفة "صالحة للعمل" حتى تتوقف عن العمل تمامًا. ونظرًا لأن إصلاح بطاقة المفاتيح أو استبدالها يُعد أمرًا فعالاً من حيث التكلفة ويسهل على الموظف القيام به، فإن نهج الصيانة التفاعلية هو الأفضل.
عندما يتعلق الأمر بإصلاح الطرق، والطرق السريعة، والجسور، والمترو، وخطوط السكك الحديدية، وغيرها من أصول البنية التحتية الحيوية لوسل النقل، تستخدم معظم برامج الصيانة الحكومية والفيدرالية نهج الصيانة التفاعلية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى صعوبة إصلاح التآكل والاستخدام الطبيعي في الهياكل إلا بعد أن يصبح واضحًا عقب حدوث العطل. وأفضل مثال على ذلك هو الخطوط التي تحدد المسارات على الطريق، فلا يمكن إعادة رسمها إلا بعد أن تتلاشى مع مرور الوقت والاستخدام.
بالنسبة للمجموعات التي تملك وتدير الأصول الأكثر تعقيدًا، يمكن أن تكون الصيانة مكلفة وغير فعالة. ويلزم استراتيجية أكثر استباقية وشمولاً مثل الصيانة الوقائية أو الصيانة التنبؤية.
تستخدم الصيانة الوقائية سجلات الصيانة، وقوائم التحقق، وأوامر العمل، ومقاييس الأداء لمساعدة الفنيين في اكتشاف فرص لإجراء صيانة مخططة للأصول قبل حدوث أي عطل. بفضل قدرات مثل التعلم الآلي، وتحليلات البيانات، ومراقبة سلامة الأصول، تساعد برامج الصيانة الوقائية الحديثة على تقليل تكاليف الصيانة، وتحسين أنشطة الصيانة، وزيادة العمر الافتراضي للأصل.
تعتمد العديد من استراتيجيات الصيانة الوقائية على أساليب إدارة أصول المؤسسة (EAM) وبرنامج صيانة مثل نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) لزيادة استقرار الأصل، وضمان الامتثال، وإدارة مهام الصيانة، وحل المشكلات التي قد تؤثر في الإنتاج.
تُبني الصيانة التنبؤية على قدرات المراقبة القائمة على الحالة للصيانة الوقائية، مع قدرات المراقبة الفورية التي تسمح بالتقييم المستمر وإعادة التقييم لحالة الأصل. مع نهج الصيانة التنبؤية، تجمع أجهزة الاستشعار البيانات في الوقت الفعلي ثم تُغذى إلى برامج EAM وCMMS المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تحدد أدوات تحليل البيانات المتقدمة مشكلات الصيانة وتكشف عنها وتعالجها عند حدوثها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن نشر خوارزميات لإنشاء نماذج تساعد في اكتشاف المشكلات المحتملة في المستقبل ومعالجتها قبل أن تتسبب في تعطل المعدات. لقد أظهرت برامج الصيانة التنبؤية تقليص فترة تعطل الأصول بنسبة تتراوح بين ٪35 و٪50، وزيادة عمر الأصول بنسبة 20 إلى 40 بالمائة.1
يلعب كل من نظامي EAM وCMMS أدوارًا مهمة في استراتيجيات الصيانة الوقائية والتنبؤية.
تُعد إدارة أصول المؤسسة، أو EAM، نهجًا لإدارة أداء الأصول (APM) يجمع بين البرامج والأنظمة والخدمات لمساعدة الفنيين في الحفاظ على أصولهم بشكل استراتيجي. اليوم، مع كل شيء من خطوط الأنابيب إلى ناطحات السحاب عبر إنترنت الأشياء (IoT)، أصبحت التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي (AI) أكثر أهمية لإدارة الموارد الاقتصادية (EAM). يتم تحليل البيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار خلال ثوانٍ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تولد رؤى حول أسباب عدم عمل المعدات بشكل صحيح.
تجمع أنظمة CMMS معلومات الأصول الحساسة في مكان واحد، بحيث تصبح أكثر فائدة لفنيي الصيانة. إن العنصر الرئيسي في CMMS هو قاعدة بيانات تنظم معلومات الأصول الحساسة، إلى جانب الموارد اللازمة لدعم صيانة الأصول. يُستخدم برنامج CMMS على نطاق واسع في العديد من الصناعات المختلفة، بما في ذلك التصنيع والنقل والبناء والطاقة.
يمكن أن تحقق أساليب الصيانة الوقائية والتنبؤية العديد من الفوائد للمجموعات المستعدة للاستثمار الأولي.
من خلال تنظيم الصيانة وعمليات التفتيش بشكل صارم، تساعد برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية الأصول على استكمال دورة حياتها بالكامل.
تزيد برامج الصيانة الوقائية والتنبؤية من مدة تشغيل الأصول، وتحسن قدرات إدارة الموردين وسير العمل، وتساعد في تنظيم فرق الصيانة لتصبح أكثر إنتاجية.
تسمح الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية لقادة الصيانة بمراقبة الأداء وحالة الأصول في الوقت الحقيقي حتى يتمكنوا من اكتشاف فرص الصيانة الوقائية قبل فشل الأصل الحساس.
تسمح الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية للفرق بأخذ أكثر من مجرد حالة الأصل عند اتخاذ قرار بشأن الصيانة، بما في ذلك عوامل مثل الموارد، ومشكلات سلامة العمال، ومخاطر الأمان، وتوقعات فترة التعطل.
تعرف المجموعات الكبيرة مدى اختلاف متطلبات إدارة البيانات والتخزين من منطقة لأخرى. وتساعد الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية في التأكد من أن عملياتك متوافقة بغض النظر عن مكان عملك.
