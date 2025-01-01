إذا كنت تكافح من أجل إكمال وتوسيع نطاق دراسات الموثوقية التي تركز على الصيانة (RCM)، يمكن أن تكون شركة ibm maximo Reliability الاستراتيجية المدعومة من IBM watsonx حليفك. الهدف الأساسي للمعلومات التكنولوجية هو تحسين توافر المعدات عن طريق تقليل الحاجة إلى استبدال الأصل وتقليل تكاليف الصيانة. يستلزم التحول بعيداً عن الصيانة التفاعلية أو الصيانة التفاعلية فهم أفضل لكيفية تعطل المعدات الخاصة بك والتخفيف من الأعطال بشكل استباقي قبل حدوثها.
يقدم IBM® Maximo® Application Suite مزيجًا مبتكرًا: تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ومكتبة محتوى لعملية آلية التنسيق الإقليمي الخاصة بك. مع إضافة الموثوقية الاستراتيجية الموثوقية ومكتبة المحتوى الداعمة للمعلومات التكنولوجية، ®ماكسيمو تمكنك من دمج إدارة الأصول (إدارة إدارة الأصول (EAM)) في المؤسسة, إدارة أداء الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (APM))، والموثوقية التي تركز على الصيانة (RCM) في منصة واحدة.
سنوضح لك في اجتماع مدته 30 دقيقة كيف يمكن أن يساعدك IBM Maximo Application Suite في الحصول على أكبر قيمة من مؤسستك الأصل.
امنح مهندسي الموثوقية لديك ®قوة الموثوقية المبنية مسبقًا أفضل الممارسات لأكثر من 800 نوع من أنواع المعدات. نشر الاستراتيجية الاستراتيجية الموفرة للتكاليف بشكل أسرع من خلال معرفة مهام الصيانة التي تم تنفيذها بنجاح ومن خلال وجود جدول زمني للصيانة.
اكتساب معارف في حالات الفشل الوظيفي من خلال عرض مخصص FMEA، بما في ذلك أكثر من 50,000 وضع فشل عالمي يشمل سياقات تشغيل متعددة. تساعدك طريقة العرض هذه على تقييم عنصر والتركيبات والأنظمة الفرعية لتحديد أنماط الفشل المحتملة وسببها الأساسي وتأثيراتها، مما يتيح اتخاذ تدابير استباقية مستهدفة.
قلل من التخمين وساعات عمل الصيانة غير الضرورية من خلال تحليل RCM/FMEA. من خلال تحسين الصيانة الوقائية، يمكن لفريقك التخلص من المهام التي ليس لها تأثير على الموثوقية أو السلامة، وبالتالي توفير الوقت والموارد.
قم باستيراد نماذج FMEA الخاصة بك إلى المكتبة، أو قم بتعديلها باستخدام عنصر من المكتبة لتسريع العملية، أو قم بإنشاء نماذجك الخاصة بالكامل. وبفضل ®قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك تسريع عملية تطوير إدارة معلومات FMEA وجعل تكنولوجيا المعلومات أسرع وأكثر كفاءة لإكمال دراسات إدارة المخاطر والرقابة والإدارة الإقليمية.
يمكنك بسهولة استعراض أنماط فشل المراجعات الموضعية للكشف عن المخاطر والفرص الخفية، وأنشطة التخفيف المستهدفة لمنع الأعطال الوظيفية والمساعدة في ضمان الموثوقية الأصلية.
تطبيق الاستراتيجيات الاستراتيجية للموثوقية بسرعة مع الصيانة الوقائية المقابلة التي تتكامل مع ®IBM Maximo Manage لتبسيط العمليات وتحسين الأداء الأصلي. يستخدم المؤلف الخاص بنا الأنشطة الموصى بها وفترات الأداء والتفاصيل من مكتبة الاستراتيجية الموثوقية ويأخذ بعين الاعتبار الأهمية وسياق التشغيل لتخصيص الاستراتيجية وفقًا لاحتياجاتك.
قم بتسريع عملية تطوير الموثوقية في الاستراتيجية الاستراتيجية من خلال أداتنا البديهية. قم باستيراد تقييمات FMEA الخاصة بك إلى المكتبة، أو قم بزيادة محتوى إدارة المخاطر والإدارة الإقليمية أو FMEA الموجود، أو أعد استخدام عنصر لإنشاء تقييمات FMEA جديدة بسرعة. أو ابدأ من الصفر واستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تقييمات FMEA لأي أصل، مما يقلل التكاليف ويحسن الكفاءة. يمكن أن تتطور دراساتك مع المعلومات الجديدة من تحليل الأسباب أو التقدم التكنولوجي.
يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام مُحسِّن الموثوقية في الاستراتيجيات الاستراتيجية، الذي يحاكي تأثير تغييرات الاستراتيجية على الموثوقية والتكلفة. توصي خوارزمياتنا المملوكة لنا بالمخططات الاستراتيجية المثلى من حيث التكلفة، ويمكنك تنقيحها يدويًا لتناسب احتياجات العملية الخاصة بك. تمكّنك بيانات دعم القرار في الوقت الحقيقي من فهم التغييرات وتبريرها، مما يساعد على ضمان توفير الموثوقية اللازمة بأقل تكلفة.