إذا كنت تكافح من أجل إكمال وتوسيع نطاق دراسات الموثوقية التي تركز على الصيانة (RCM)، يمكن أن تكون شركة ibm maximo Reliability الاستراتيجية المدعومة من IBM watsonx حليفك. الهدف الأساسي للمعلومات التكنولوجية هو تحسين توافر المعدات عن طريق تقليل الحاجة إلى استبدال الأصل وتقليل تكاليف الصيانة. يستلزم التحول بعيداً عن الصيانة التفاعلية أو الصيانة التفاعلية فهم أفضل لكيفية تعطل المعدات الخاصة بك والتخفيف من الأعطال بشكل استباقي قبل حدوثها.

يقدم IBM® Maximo® Application Suite مزيجًا مبتكرًا: تطبيق مصمم خصيصًا لهذا الغرض ومكتبة محتوى لعملية آلية التنسيق الإقليمي الخاصة بك. مع إضافة الموثوقية الاستراتيجية الموثوقية ومكتبة المحتوى الداعمة للمعلومات التكنولوجية، ®ماكسيمو تمكنك من دمج إدارة الأصول (إدارة إدارة الأصول (EAM)) في المؤسسة, إدارة أداء الأصول (مراقبة أداء التطبيقات (APM))، والموثوقية التي تركز على الصيانة (RCM) في منصة واحدة.