إدارة أداء الأصول (APM) هي نهج استراتيجي لإدارة الأصول التي تستخدمها الشركات في عملياتها اليومية. تعتمد المؤسسات على إدارة أداء الأصول (APM) لتحسين أداء أصولها الأكثر قيمة بما في ذلك المباني والمعدات والمركبات والبرمجيات والتكنولوجيا.
تجمع حلول إدارة أداء الأصول (APM) بين أفضل الممارسات وإدارة الأصول لزيادة الأداء وموثوقية كل شيء بداية من مبنى مكاتب ذكي إلى أسطول من مركبات النقل.
باستخدام القدرات المتطورة مثل الصيانة التنبؤية، والتحليلات المعززة بالذكاء الاصطناعي ، و المراقبة عن بعد، تساعد إدارة أداء الأصول في تقليل احتمالية أعطال المعدات، وتعزز موثوقية الأصول، وتزيد من عمر الأصول دون إضافة تكاليف غير ضرورية.
الأصل هو أي شيء مفيد أو قيِّم للمؤسسة. يمكن أن يشمل المصطلح كلاً من الأصول المادية وغير المادية مثل البنية التحتية والمعدات ورأس المال (المال) والأشخاص. ببساطة، الأصل هو أي شيء تمتلكه الشركة وتستخدمه لإدارة أعمالها.
إدارة دورة حياة الأصل (ALM) هي العملية التي تحافظ من خلالها المؤسسات التي تعتمد على الأصول بكثافة على تشغيل أصولها بسلاسة طوال فترة حياتها. إدارة أداء الأصول (APM) هي نهج استراتيجي تستخدمه الشركات لتعظيم أداء الأصول.
بينما يتعامل كلا النهجين مع أداء الأصول و سلامة الأصول، تركز إدارة دورة حياة الأصل (ALM) على جميع مراحل دورة حياة الأصل، بما في ذلك مراحل التخطيط والاستخدام وإيقاف التشغيل، بينما تركز إدارة أداء الأصول (APM) حصريًا على أداء الأصل خلال مرحلة الاستخدام.
تستخدم المؤسسات باختلاف أحجامها ومجالاتها إدارة أداء الأصول (APM) كجزء من استراتيجيتها العامة تجاه الأصول لأسباب متعددة، منها تقليل احتمالية فشل الأصل، وتقليل فترة التعطل غير المخطط له، وتقليل تكاليف الصيانة. كما تحسن حلول إدارة أداء الأصول (APM) الحديثة بشكل عام القدرات، وقدرات تشخيص المعدات، وربط الأصول، والأنظمة البنائية للصيانة.
إليك بعض الفوائد التي تحققها عادة المؤسسات التي تنشر إدارة أداء الأصول (APM) الفعال.
عندما تقوم المؤسسات بمراقبة السلامة والأداء لأصولها الأكثر قيمة بشكل استراتيجي، فإنها تقلل من تكاليفها التشغيلية وتقلل من احتمالية حدوث أعطال قد تؤدي إلى الصيانة غير المخطط لها. من خلال تطبيق أساليب الصيانة الوقائية والتنبؤية، يمكنها تحسين قدراتها في التنبؤ وجدولة الإصلاحات عندما يناسبها ذلك — وليس بعد حدوث عطل غير متوقع.
تعد مهام الصيانة ضرورية للحفاظ على السلامة والإنتاجية لأصول المؤسسة. ومع ذلك، يمكن أن تختلف تكلفتها بشكل كبير وقد تؤثر على ربحية المؤسسة. تساعد التحسينات في قدرات صناعة القرار الناتجة عن اتباع نهج قوي لإدارة أداء الأصول (APM) المؤسسات على تجنب إجراء الصيانة المفرطة وغير الضرورية.
باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لنشر الصيانة التنبؤية والوقائية، تقدم حلول إدارة أداء الأصول الحديثة تحسينات في توفر الأصل وحالة الأصل. يكون المشغلون الذين يعتمدون على هذه التقنيات الجديدة أكثر قدرة على التوصية باستراتيجيات الإصلاح التي تساعد على تقليل فترات التعطل للأصول التي تعتمد عليها الشركة.
تستخدم العديد من المؤسسات الغنية بالأصول اليوم قدرات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجية شاملة لإدارة أداء الأصول لمساعدتها على اكتشاف الفرص لتحقيق كفاءة أكبر. في الماضي، كان يتعين على قادة الأعمال الانتظار حتى نهاية الشهر أو ربع السنة لمراجعة أرقام الأداء، أما اليوم فيمكنهم الحصول على نفس البيانات في الوقت الفعلي.
تستخدِم حلول إدارة أداء الأصول (APM) الأعلى أداءً اليوم البرمجيات والأدوات والنهج القائم على البيانات لمساعدة المؤسسات على تحقيق مبادرات التحول الرقمي التي تسعى إلى تنفيذها. تساعد حلول برمجيات إدارة أداء الأصول (APM) قادة الأعمال على بناء استراتيجية موحدة، وزيادة قدراتهم في إدارة المخاطر، وتحقيق التميز التشغيلي. إليك ثلاث خطوات لبناء برنامج فعال لإدارة أداء الأصول (APM) داخل مؤسستك.
تبدأ إدارة أداء الأصول (APM) الفعالة في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصل: التخطيط. قبل أن يتم شراء الأصل حتى، يحتاج صناع القرار إلى التفكير في كيفية تناسب تشغيله وصيانته ضمن منظومة العمليات لديها على نطاق أوسع. وللقيام بذلك، يتعين عليهم تقييم قيمة الأصل.
تختلف قيمة الأصل بشكل كبير باختلاف المؤسسات والمجالات. على سبيل المثال، في شركة لتوصيل الطعام، فإن الأداء والسلامة للمركبات المستخدمة في نقل البضائع ستكون أمراً حساساً. ومع ذلك، بالنسبة لشركة برمجيات، على الرغم من أنها قد تمتلك أسطولاً من المركبات التي تستخدمها من وقت لآخر، إلا أن السلامة والأداء للمركبات ليستا أمرين حساسين لعملياتها التجارية اليومية. ومن ثمَّ ، فإن هاتين المؤسستين ستقيّمان الأصل نفسه بشكل مختلف. عندما تبدأ في تشكيل إدارة أداء الأصول (APM)، اختر الأصول التي تعتبر حساسة لعمليات الأعمال أولاً. يمكنك معالجة حالة الأصول ذات الأولوية الأقل لديك لاحقًا.
إحدى التقنيات التي أصبحت ذات قيمة متزايدة في إدارة أداء الأصول (APM) هي إنشاء التوأم الرقمي. التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل يسمح للمشغلين بإجراء اختبارات والتنبؤ بالأداء بناء على المحاكاة. باستخدام توأم رقمي جيد، يمكن لصناع القرار معرفة مدى جودة أداء الأصل في ظل الظروف التي يخططون لإخضاعه لها. تساعد التوائم الرقمية المشغلين وقادة الصيانة على اكتشاف مشكلات الأداء واكتساب رؤى حول التحسينات المحتملة في خطط الصيانة.
عند مراقبة أداء الأصول وكذلك أتمتة مهام سير عمل الأصول الحساسة، تعتبر برامج إدارة أداء الأصول (APM)، مثل نظام إدارة أصول المؤسسة (EAM)، ضرورية لتنفيذ استراتيجية فعالة. تجمع إدارة أصول المؤسسة (EAM) بين البرمجيات والخدمات لمساعدة المؤسسات في الحفاظ على أصولها التشغيلية والتحكم بها وتحسينها.
مع كمية البيانات التي يتم إنشاؤها هذه الأيام عبر إنترنت الأشياء (IOT)، يعتمد مديرو الصيانة أكثر فأكثر على برامج الإدارة مثل إدارة أصول المؤسسة (EAM) المزودة بتحليل البيانات المعزز بالذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
بالإضافة إلى إدارة أصول المؤسسة (EAM)، تنشر العديد من مبادرات إدارة أداء الأصول (APM) نظام إدارة الصيانة المدعوم بالحاسب (CMMS) لمساعدة أقسام الصيانة على التوفير المركزي لمعلومات الأصول الحيوية. يخبر نظام إدارة الصيانة المدعوم بالحاسب (CMMS) مديري الصيانة بمكان وجود الأصل، وما نوع الخدمات أو الإصلاحات التي يحتاجها، ومن يجب أن ينفذها. يمكن لنظام إدارة الصيانة المدعوم بالحاسب (CMMS) القوي أن يجعل المعلومات الحساسة حول الأصل متاحة فوراً وقابلة للتدقيق لمشغليه.
تعتمد أساليب إدارة أداء الأصول الأكثر فعالية اليوم على القدرة على جدولة الصيانة بانتظام لمنع تعطل المعدات وتقييم الأداء بشكل مستمر في الوقت الفعلي. هاتان الاستراتيجيتان، الصيانة الوقائية والصيانة التنبؤية، هما مفتاح نجاح العديد من مبادرات إدارة أداء الأصول (APM).
تستخدم الصيانة الوقائية أنشطة الصيانة المجدولة بانتظام لتقليل فرص تعطل الأصول. يتم التخطيط لفترة التعطل باستخدام أفضل الممارسات والمتوسطات التاريخية، مثل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF).
تقوم الصيانة التنبؤية بتقييم حالة الأصل وإعادة تقييمها باستمرار باستخدام أجهزة استشعار تجمع بيانات عن الأصل في الوقت الفعلي. يتم بعد ذلك استيعاب هذه البيانات بواسطة نظام إدارة أصول المؤسسة (EAM) أو نظام إدارة الصيانة المدعوم بالحاسب (CMMS) المدعومين بالذكاء الاصطناعي، حيث تقوم أدوات وعمليات تحليل البيانات المتقدمة مثل التعلم الآلي بتحديد وكشف المشكلات في الوقت الفعلي ومعالجتها.
واستناداً إلى هذه البيانات والتحليل اللاحق، تُستخدم الخوارزميات لبناء نماذج تتنبأ بالمشاكل المستقبلية المحتملة التي قد تنشأ مع قطعة من المعدات. لقد ثبت أن الصيانة التنبؤية تقلل من تكاليف الصيانة، وتقلل من فترة التعطل للأصول بنسبة 35-50%، وتزيد من عمر الأصل بنسبة 20-40%.1
عندما يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كانت استراتيجية إدارة أداء الأصول (APM) التي تستخدمها تحقق نجاحًا أم لا، فإن اختيار المقاييس الصحيحة يُعد أمرًا بالغ الأهمية. تتيح لك مؤشرات الأداء الرئيسية معرفة ما إذا كان النهج الاستراتيجي قد كان ناجحًا ويساعد قادة الأعمال على فهم تأثير قراراتهم. اختيار المقياس الخاطئ قد يعطي صورة غير دقيقة عن أداء الأصل ويدفع الشركات لاتخاذ قرارات استراتيجية قد تكون ضارة على المدى الطويل.
هناك العديد من العوامل التي تؤثر على كيفية تحديد مقاييس الأداء، بما في ذلك المجال الذي تعمل فيه مؤسستك وحجمها وأنواع الأصول التي تمتلكها وأولويات عملها بشكل عام. إليك بعض الطرق المثبتة التي تستخدمها الشركات لقياس نجاح مبادرات إدارة أداء الأصول (APM).
ربما يكون المقياس الأكثر استخدامًا لتقييم نجاح أي برنامج صيانة هو متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) للأصول التي تم تكليفه بإصلاحها. متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) هو معادلة بسيطة تحسب متوسط الفترة الزمنية بين الإصلاحات اللازمة لقطعة من المعدات بقسمة إجمالي وقت العمليات على عدد الأعطال خلال تلك الفترة. عادةً ما يتم تقييم قسم الصيانة الذي تتمتع أصوله بمتوسط مرتفع للوقت بين الأعطال (MTBF) على أنه "قوي".
كما هو معروف ويستخدم على نطاق واسع مثل متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)، فإن الفعالية الكلية للمعدات (OEE) هي مقياس آخر شائع لقياس الأداء. يركز على ثلاثة مقاييس: التوافر والأداء وجودة المعدات.
يتم تحديد "التوافر" باستخدام وقت الإنتاج الفعلي للأصل مقارنة بوقت الإنتاج المخطط له. "الأداء" يقيس مدى أداء المعدات مقارنة بأقصى إمكاناتها، و"الجودة" تقيم معدل إنتاج المنتجات التي تعتبر "جيدة العدد" مقارنة بتلك التي تنتجها والتي تحتوي على عيوب أو تحتاج إلى إعادة صياغة. لتحديد درجة الفعالية الكلية للمعدات (OEE) لأحد الأصول، يتم ضرب هذه العوامل الثلاثة معًا.
هناك مقياسان آخران لقياس نجاح برنامج إدارة أداء الأصول (APM) وهما مدى سرعة وفعالية فنيي الصيانة في إغلاق تذاكر أوامر العمل التي يتم تعيينها لهم، والنسبة الإجمالية للأعمال المنجزة مقابل غير المنجزة.
عادة ما يرتبط مقياس تكرار مهام الصيانة الطارئة باستراتيجيات الصيانة طويلة الأمد، مما يوفر رؤى حول فعالية برنامج الصيانة الوقائية. ببساطة، كلما كان قسم الصيانة أفضل في إجراء الصيانة الوقائية، كلما كانت الأعطال التي تتطلب تدخلاً طارئاً أكثر ندرة.
حدِّد أفضل برنامج لإدارة أداء الأصول (APM) الذي يتناسب مع احتياجاتك.
تعلّم كيف يمكن لمجموعتك تحقيق قيمة كبيرة باستخدام IBM Maximo لإدارة أسطولها من الأصول.
قم بزيادة مدة التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتقليل تكاليف الصيانة، وبناء عمليات أكثر مرونة مع حل إدارة الأصول الموحد من IBM.
اكتشف كيف تستخدم شركة Sund & Bælt برنامج ®Maximo من شركة IBM لمراقبة وإدارة البنى التحتية الحساسة الخاصة بها.
تعرف على كيفية قيام VPI بالمضي قدمًا نحو تحقيق صافٍ صفري باستخدام برنامج IBM Maximo.
يمكنك تعظيم نتائج صيانة أصولك من خلال تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتخاذ القرارات التي تستند إلى الرؤى
استخدم الذكاء الاصطناعي ورؤى البيانات لتحسين أداء الأصول من البداية إلى النهاية.
حوِّل عملياتك باستخدام البيانات الوفيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية لدمج عمليات التحسين وتمكين النمو الذكي.
احصل على أقصى استفادة من أصول مؤسستك باستخدام IBM Maximo Application Suite، وهي مجموعة متكاملة من البرامج الذكية. قم بإدارة الأصول ومراقبتها بشكل أكثر فعالية باستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية لتحسين موثوقية الأصول.