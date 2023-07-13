تبدأ إدارة أداء الأصول (APM) الفعالة في المرحلة الأولى من دورة حياة الأصل: التخطيط. قبل أن يتم شراء الأصل حتى، يحتاج صناع القرار إلى التفكير في كيفية تناسب تشغيله وصيانته ضمن منظومة العمليات لديها على نطاق أوسع. وللقيام بذلك، يتعين عليهم تقييم قيمة الأصل.

تختلف قيمة الأصل بشكل كبير باختلاف المؤسسات والمجالات. على سبيل المثال، في شركة لتوصيل الطعام، فإن الأداء والسلامة للمركبات المستخدمة في نقل البضائع ستكون أمراً حساساً. ومع ذلك، بالنسبة لشركة برمجيات، على الرغم من أنها قد تمتلك أسطولاً من المركبات التي تستخدمها من وقت لآخر، إلا أن السلامة والأداء للمركبات ليستا أمرين حساسين لعملياتها التجارية اليومية. ومن ثمَّ ، فإن هاتين المؤسستين ستقيّمان الأصل نفسه بشكل مختلف. عندما تبدأ في تشكيل إدارة أداء الأصول (APM)، اختر الأصول التي تعتبر حساسة لعمليات الأعمال أولاً. يمكنك معالجة حالة الأصول ذات الأولوية الأقل لديك لاحقًا.

إحدى التقنيات التي أصبحت ذات قيمة متزايدة في إدارة أداء الأصول (APM) هي إنشاء التوأم الرقمي. التوأم الرقمي هو تمثيل افتراضي للأصل يسمح للمشغلين بإجراء اختبارات والتنبؤ بالأداء بناء على المحاكاة. باستخدام توأم رقمي جيد، يمكن لصناع القرار معرفة مدى جودة أداء الأصل في ظل الظروف التي يخططون لإخضاعه لها. تساعد التوائم الرقمية المشغلين وقادة الصيانة على اكتشاف مشكلات الأداء واكتساب رؤى حول التحسينات المحتملة في خطط الصيانة.

