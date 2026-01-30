ما المقصود بالتخزين الذكي؟

بعبارة أخرى، هي طبقة برمجية ذكية توفر إدارة تخزين شاملة عبر منظومة المؤسسة. تشمل المزايا الرئيسية التحليل التنبئي، وتصنيف البيانات بشكل ذاتي، وتحديث البرامج تلقائيًا، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل استباقي.

تواجه المؤسسات اليوم أحمال تشغيل كثيفة البيانات بشكل متزايد، خاصة مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML). وهي تعمل على تحديث بنية تخزين البيانات لديها لدعم أحمال تشغيل التحليلات المتقدمة والاستفادة من فرص الأعمال الجديدة.

تتزايد الحاجة إلى حلول التخزين الذكية بسرعة. وفقًا لموقع Fortune Business Insights، من المتوقع أن ينمو سوق تخزين البيانات العالمي من 298.54 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 984.56 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 16.10%.¹

ويأتي هذا التوسع مدفوعًا بكميات هائلة من البيانات الواردة من أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البيانات الموجودة على الحافة التي تتطلب إمكانات معالجة البيانات المحلية. واستجابةً لذلك، تتجه المؤسسات إلى حلول متقدمة مثل التخزين المعرف بالبرمجيات (SDS) وأنظمة التخزين الذكية لإدارة هذا التعقيد.