عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الحديثة: جوهر الذكاء الاصطناعي المؤسسي

تخيَّل بائع تجزئة كبير يُطلق تخفيضات سريعة عبر مئات المتاجر وقنواته عبر الإنترنت. في غضون دقائق، تفوق حركة العملاء التوقعات، وتبدأ أنظمة المخزون في الانهيار، وتصبح بيانات التسعير غير متزامنة.
في بنية البيانات التقليدية في البيئات المحلية، تتم معالجة التحديثات الحيوية، مثل عدد المبيعات أو تنبيهات انخفاض المخزون، في دفعات تستغرق وقتًا طويلًا. بحلول الوقت الذي تصل فيه البيانات، تكون قديمة. يمكن أن يكلِّف هذا التأخير الملايين من الإيرادات المفقودة.
تُسهم عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) الحديثة في تغيير ذلك. وتعمل كجذع دماغي للذكاء الاصطناعي المؤسسي، حيث تنقِل الإشارات في الوقت الفعلي عبر جهاز عصبي رقمي واسع الانتشار. تتدفّق البيانات فورًا من نقاط الدفع إلى نماذج التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويتم ضبط الأسعار تلقائيًا. وتتم إعادة توجيه المخزون. وتتحول الأزمة المحتملة إلى ميزة تنافسية لتاجر التجزئة الافتراضي.
يسلِّط هذا السيناريو الضوء على الطلب المتزايد: القدرة على نقل البيانات وتحويلها ودمجها في الوقت الفعلي. على مدى عقود من الزمن، استخدمت المؤسسات عمليات ETL التقليدية لإدارة سير العمل لتحقيق التكامل، ولكن وتيرة الأعمال اليوم تتطلب نهجًا سحابي الأصل وأكثر مرونة. وقد أدَّت هذه الحاجة إلى ظهور عمليات ETL الحديثة.
لفهم مميزات عمليات ETL الحديثة، من المهم البدء أولًا بالنهج التقليدي. تُعَد عملية ETL التقليدية عملية تكامل بيانات طويلة الأمد تُستخدم لاستخراج البيانات من الأنظمة المصدر وتحويلها إلى تنسيقات قابلة للاستخدام وتحميلها في النظام الوجهة مثل مستودع البيانات.
لكن عملية ETL التقليدية لها حدود، خاصةً في بيئات البيانات الكبيرة اليوم:
مع ازدياد تعقيد بيئات البيانات، ظهرت منهجيات مثل الاستخراج والتحميل والتحويل (ELT) والتقاط تغييرات البيانات (CDC) لدعم الاستيعاب في الوقت الفعلي ومعالجة البيانات ذات الحجم الكبير.
تمثِّل هذه التقنيات معًا تحوُّلًا أوسع نحو عمليات ETL الحديثة، وهي مقاربة من الجيل الجديد صُممت لتلائم السرعة، والتوسع، والمرونة. بالعودة إلى التشبيه، إذا كانت عمليات ETL الحديثة تشبه جذع الدماغ، فإن بنية البيانات المؤسسية تشبه الجهاز العصبي.تقوم عمليات ETL الحديثة بتوجيه المعلومات باستمرار بين الأنظمة الأساسية لبنية البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الرؤى الفورية.
تستخدم عمليات ETL الحديثة الخدمات السحابية، والأتمتة، وقدرات التدفق لتقديم البيانات التي يتم تحويلها في الوقت الفعلي. وتدعم أدوات مثل Amazon Redshift وGoogle BigQuery وMicrosoft Azure Synapse هذا التنسيق، ما يمكِّن من اتخاذ قرارات أسرع مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات.
تم تصميم عمليات ETL التقليدية لمعالجة أعباء العمل المتوقعة والمنظمة في البيئات المحلية. وكما أُشير سابقًا، فإنها غالبًا ما تعتمد على معالجة الدفعات، والتحديثات اليدوية، ومسارات المعالجة الصارمة، ما يجعل من الصعب توسيعها أو دعم المتطلبات في الوقت الفعلي.
في المقابل، تم تطوير عمليات ETL الحديثة لتتناسب مع السحابة. تدعم عمليات ETL الحديثة كلًّا من سير عمل الدفعات والتدفق المباشر، ما يمكِّن الشركات من التصرف بناءً على البيانات فور توليدها. على سبيل المثال، تنقِل تقنيات ELT عملية التحويل إلى مخزن البيانات، ما يؤدي إلى تسريع الاستيعاب وزيادة المرونة.
توفِّر الأدوات المصممة للعمل في السحابة، مثل Informatica وApache Spark وIBM DataStage، إلى جانب منصات مثل Snowflake، موصِّلات جاهزة وأدوات أتمتة. تدعم هذه المرونة التنوع الكبير في تنسيقات البيانات ومصادرها وأحجامها داخل الشركات اليوم.
لكن عمليات ETL الحديثة ليست مجرد ترقية تقنيّة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في صناعة القرارات القائمة على البيانات وتفعيل الذكاء الاصطناعي. تؤدي البيانات غير المنظمة، وتدفقات إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي، وأعباء عمل التعلم الآلي، إلى دفع مسارات المعالجة القديمة إلى ما يتجاوز قدراتها. فمع تزايد إنتاج المؤسسات للبيانات من مصادر متعددة، تساعد عمليات ETL الحديثة على إدارة هذا التعقيد المتنامي من خلال معالجة قابلة للتوسع ومبنية على السحابة.
توفِّر عمليات ETL الحديثة مجموعة من الفوائد التي تساعد المؤسسات على إدارة التكامل ضمن الأنظمة البنائية القائمة على البيانات اليوم، بما في ذلك:
تم تصميم عمليات ETL الحديثة لتناسب مستودعات البيانات السحابية، وبحيرات البيانات، وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS). تستفيد هذه الأدوات من قابلية التوسُّع السحابي، والتنسيق، وقدرات تخزين البيانات، بحيث تتمكن المؤسسات من إدارة الزيادات في حجم البيانات دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية. تضمن هذه المرونة قدرة مسارات ETL على التكيُّف مع تطوُّر احتياجات العمل.
تسمح منصات التدفق مثل Apache Kafka للمؤسسات باستيعاب البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومعالجتها. يؤدي هذا إلى تقليل زمن الانتقال وتمكين مسارات البيانات من الاستجابة للتحولات، سواء أكان ذلك إعادة توجيه للمخزون أم تشغيلًا لنماذج التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب. رغم استمرار استخدام مصطلح "ETL"، فإن العديد من المسارات الحديثة تتَّبِع نمط ELT، حيث يتم تحميل البيانات أولًا، ثم تحويلها لاحقًا داخل مستودع البيانات باستخدام لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أو Python.
تجمع حلول ETL الحديثة المعلومات من مصادر بيانات مختلفة، بما في ذلك قواعد البيانات العلائقية، وواجهات البرمجة (APIs)، والبيانات غير المنظمة، وتدفقات القياس عن بُعد. ومن خلال ذلك، تُنتج مجموعات بيانات محوَّلة جاهزة للتحليل، ما يؤدي إلى تعزيز ذكاء الأعمال المتقدم، وتحسين جودة البيانات، ودعم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في حالات استخدام متنوعة.
تدير أدوات تنسيق ETL تدفقات البيانات في الوقت الفعلي، وتُطلق عمليات التحقق من المخطط، وتراقب عملية التحويل، وتنسِّق نقل البيانات غير المنسقة إلى منصات مثل AWS وGoogle BigQuery. تعمل هذه الوظيفة على تقليل أعباء العمل لمهندسي البيانات وتدعم عمليات التكامل المتسقة والموثوق بها.
تم تصميم منصات ETL الحديثة لتكون قابلة للتوسع. فهي تتكيف تلقائيًا مع أحجام البيانات المتزايدة من مصادر مختلفة مثل إنترنت الأشياء (IOT) والبيانات غير المنظمة. يمكن أن تُسهم البنى دون خادم ونماذج التسعير حسب الاستخدام في تحسين استخدام موارد الحوسبة السحابية مع الحفاظ على كفاءة تكلفة عمليات ETL.
وفوق كل ذلك، تُتيح عمليات ETL الحديثة التسليم المستمر للبيانات المحوَّلة عالية الجودة إلى سير عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في المراحل النهائية. ومن خلال ضمان تدريب النماذج وتحديثها بمعلومات جديدة أو في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات تقليل الانحراف وتحسين دقة التنبؤ ودمج الذكاء الاصطناعي بثقة في العمليات الأساسية.
تشكِّل عدة منصات العمود الفقري لمسارات ETL الحديثة، حيث تدعم تدفقات البيانات الفورية التي تُغذِّي الذكاء الاصطناعي المؤسسي.
لا يقتصر تنفيذ عمليات ETL الحديثة على اختيار الأدوات؛ بل يتطلب تخطيطًا منسقًا عبر الاستيعاب والتنظيم والتحول والحوكمة لدعم التحليلات الفورية والتعلم الآلي على نطاق واسع. تتضمن خطوات تنفيذ عمليات ETL الحديثة ما يلي:
يجب على الشركات أولًا تحديد جميع مصادر البيانات ذات الصلة، بما في ذلك منصات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات العلائقية وتدفقات إنترنت الأشياء (IOT). يُتيح فهم تنوع وهيكل هذه المصادر المختلفة وضع استراتيجيات استيعاب أكثر كفاءة وتحقيق توافق أفضل مع سير العمل في المراحل اللاحقة.
يُعَد اختيار النظام الوجهة الصحيح أمرًا أساسيًا لنجاح عمليات ETL الحديثة. تدعم مستودعات البيانات السحابية مثل Amazon Redshift وIBM Db2 مجموعة من احتياجات مستودع البيانات، بدءًا من التحليلات القابلة للتوسع وحتى تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. يعتمد الخيار الأفضل على أحجام البيانات وأنواع أعباء العمل وتوافُق المنصة.
يجب على الفرق تقييم إذا ما كانت منهجية ETL التقليدية أو استراتيجية ETL الحديثة تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتهم. تؤثِّر عوامل مثل تنسيقات البيانات وأحجام البيانات ومتطلبات المعالجة في الوقت الفعلي في كيفية ووقت تحويل البيانات.
يمكن أن تساعد الأتمتة على تبسيط تدفقات البيانات وضمان الدقة والحفاظ على الاتساق عبر منصات السحابة الأصلية. ويتضمن ذلك الجدولة، والتحقق من الصحة، والمراقبة، وإدارة المخطط لدعم تكامل البيانات القابل للتوسع والموثوق به.
يؤدي تضمين إدارة البيانات في عملية ETL إلى تحسين جودة البيانات ودعم الامتثال. تتضمن الممارسات القوية التحقق من الصحة، وضوابط الوصول، وتتبُّع دورة الحياة، والتقييم المستمر لعمليات تكامل البيانات.
يمكن لعمليات ETL الحديثة التعامل مع كميات كبيرة من البيانات بكفاءة، ولكن إدارة التسعير هي المفتاح. يجب على المؤسسات تقييم الأسعار القائمة على الاستخدام والخيارات التي لا تتطلب خادمًا وبنيات السحابة الهجينة من أجل تحسين التكلفة ودعم التحليلات الفورية.
هناك العديد من التوجهات التي تُعيد تشكيل مشهد عمليات ETL الحديثة:
تُتيح هذه المنصات لكلٍّ من مستخدمي الأعمال ومهندسي البيانات تصميم ونشر مسارات البيانات بأقل قدر من الترميز اليدوي، ما يؤدي إلى تسريع الوصول إلى القيمة.
تُستخدَم نماذج الذكاء الاصطناعي لتحسين سير عمل البيانات، والتنبؤ بأعطال المسارات، وأتمتة الاسترداد، وتحسين جودة البيانات من خلال الكشف عن الحالات الشاذة.
يتم دمج عمليات ETL الحديثة بشكل وثيق مع سير عمل التعلم الآلي، ما يُتيح تدريب النماذج والتحقق من صحتها ونشرها بشكل أسرع.
تقلِّل البنى دون خادم من تكاليف إدارة البنية التحتية وتسمح بتمديد عمليات ETL تلقائيًا بناءً على أحجام البيانات وأعباء العمل.
تعكس هذه التوجهات التحوُّل المستمر نحو ممارسات تكامل بيانات أكثر ذكاءً ومرونة. ومع استمرار تطوُّر عمليات ETL الحديثة، تظل هذه التقنية محورية بالنسبة إلى ذكاء المؤسسات، حيث تعمل على توجيه البيانات إلى حيث الحاجة إليها مع الحفاظ على دقة نماذج الذكاء الاصطناعي.
تم اختيار IBM كشركة رائدة للعام التاسع عشر على التوالي في تقرير Magic Quadrant من Gartner لعام 2024 لأدوات تكامل البيانات.
تعرَّف على أهمية الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات ودمج البيانات في تحضير البيانات المنظمة وغير المنظمة وتسريع نتائج الذكاء الاصطناعي.
اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
ابحث في أهم 5 أسباب لتحديث تكامل البيانات على IBM Cloud Pak for Data.
أنشئ مسارًا موثوقًا للبيانات باستخدام أداة محدَّثة للاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) على منصة رؤى مصمَّمة للتقنية السحابية الاصلية.
أنشئ مسارات بيانات مرنة وعالية الأداء ومحسَّنة من حيث التكلفة لمبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات في الوقت الفعلي، وتحديث مستودعات البيانات، وتلبية احتياجات التشغيل باستخدام حلول تكامل البيانات من IBM.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
تصميم وتطوير وتشغيل مهام نقل البيانات وتحولها. تجربة قدرات التكامل الآلي القوية في بيئة هجينة أو سحابية متعددة باستخدام IBM® DataStage®، وهي أداة رائدة في مجال تكامل البيانات.