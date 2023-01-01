™IBM watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تساعد في تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية. وتستخدم المنصة بيانات موثوق بها على مستوى مؤسستك. اطلع على آراء الشركات عن watsonx، وقدرتها على تحقيق ميزة تنافسية وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة للأعمال.
تعرّف على كيفية تعاون IBM Consulting وNatWest في استخدام IBM watsonx Assistant لإنشاء منصة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى "Marge" لتوفير دعم الرهن العقاري الرقمي في الوقت الفعلي لمشتري المنازل.
"لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب. بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية".
- كيرستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، اتحاد التنس الأمريكي
"تتعاون Truist مع IBM في العديد من حالات الاستخدام الداخلية للذكاء الاصطناعي التوليدي. وتتضمن بعض المنتجات استخدام watsonx، وهي منصة جديدة للذكاء الاصطناعي والبيانات طورتها شركة IBM لمساعدة الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. ونحن نستكشف الفرص للتعاون في إنشاء نماذج إثبات للمفاهيم، ونشرها بعد ذلك في بيئة الإنتاج لصالح زملائنا في الفريق وعملائنا".
- كين ماير، رئيس قسم المعلومات والتجارب، شركة Truist
"نحن متحمسون لاستكشاف حالات الاستخدام المتعلقة بتدريب الموظفين وتتبعهم وخدمة العملاء وملء النماذج تلقائيًا وغير ذلك المزيد باستخدام watsonx، مجموعة جديدة من IBM. ويسعدنا على وجه الخصوص أن هذه المجموعة الجديدة تعزز من قدراتنا وتوفر المزيد من أمن البيانات".
- ريتشارد رودريغيز، رئيس شركة Mercado Latino, Inc.
"نتشرف في FYI بتوسيع نطاق علاقتنا مع IBM من خلال دمج قدرات watsonx التي من شأنها تحسين إنتاجية تطبيق المراسلة Web 3.0. ومن شأن التعاون مع شركة IBM، الشريك الموثوق به والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، أن يمكّن كلًا من شركة FYI والمجتمع الإبداعي من التوسع".
- ويليام، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة FYI
"في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس، تُمكننا منصة watsonx من تلبية متطلبات عملائنا في مجال التحسين والأمان. كما أنها تتيح لهم أيضًا الاستفادة من ديناميكية وإبداعية مجتمع المصادر المفتوحة".
- رومان غابوريت، الرئيس التنفيذي لشركة Eviden
"نبتكر باستمرار مع شركائنا في IBM لتزويد مشجعي ويمبلدون، أينما كانوا في العالم، بتجربة رقمية ثاقبة وجذابة للبطولة. ونقدم هذا العام ميزة جديدة لمنصاتنا الرقمية. وتستخدم هذه الميزات أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من IBM لتزويد المشجعين بمزيد من المعلومات عن المنافسات الفردي وإمكانية الوصول إلى التعليقات على مختلف المباريات من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بأبرز المباريات".
- أسامة القصاب، مدير التسويق والشؤون التجارية، نادي عموم إنجلترا
استكشف عروض العملاء للمنتجات الموجودة في محفظة watsonx.
"لقد شجعتنا نتائج هذا البرنامج التجريبي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويساعدنا النهج الأخلاقي والشفاف الذي تتبعه شركة IBM خلال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل القيم الإنسانية محورًا أساسيًا في مبادرة التحول الخاصة بنا".
- ألسيو مينين، المشرف على الذكاء الاصطناعي وعلاقات العملاء، شركة Confederação Sicredi
"أثبت watsonx.ai فائدته الكبيرة في بحثنا. لقد أحببنا كيف ساعد عملاءنا وفريق التطوير لدينا في تبسيط المهام وتوسيع نطاق معرفة المساعد دون الحاجة إلى إعداد الحوار بالكامل مسبقًا. وهو يمثل تقدمًا كبيرًا لنا ولعملائنا على حد سواء".
- جيندريتش كرومي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AddAI.Life
"لقد بدأنا للتو هذه الرحلة. وقد أدى تعاوننا مع IBM إلى تعزيز قناعتنا بأن الذكاء القانوني على وشك الدخول في عصر تحولي، وأن Blendow Group على استعداد لتحقيق الريادة في هذا التغيير".
- يوهان والكويست، كبير مسؤولي الابتكار الرقمي، Blendow Group
"تلتزم شركة IBM بتعزيز شبكة حلول الذكاء الاصطناعي التي ترتكز على مجموعة برامج الذكاء الاصطناعي الموثوق بها والآمنة. وهذا يتماشى جيدًا مع استراتيجيتنا للدخول إلى السوق، ونتطلع إلى مزيد من التعاون".
- توم فولي، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Silver Egg Technology
"باستخدام هذه الأداة، سنحتاج إلى ربع الوقت فقط الذي كنا نستغرقه في الماضي لتخطيط مقالة وكتابتها ونشرها".
- مادلين شولتز، Minijob-Zentrale
لقد قدّم فريق IBM دعمًا كاملًا لنهجنا الذي يضع المريض في المقام الأول ويجمع بين البحث في العمليات وتحليلها لتحديد مجالات الفرص المتاحة لتحسين تجارب المرضى ونتائجهم. وقد ساعدنا هذا الأمر في تحديد المجالات التي يُمكننا فيها تجربة إجراء تغييرات في العمليات والتقنيات الجديدة المثيرة للاهتمام لتحقيق تأثير أسرع بكثير مما كان عليه الحال من قبل".
- البروفسور آندي هاردي، الرئيس التنفيذي لصندوق NHS Trust
"تفتخر شركة Samsung SDS America، الذراع الرقمية لشركة Samsung، بالشراكة مع شركة IBM لتقديم حلول جديدة ومبتكرة مثل Zero Touch Mobility من SDS. "لقد كان إطلاق watsonx بواسطة IBM بمثابة صحوة لنا وقد ألهمنا لاستكشاف القدرات الهائلة التي يتمتع استوديو watsonx.ai بها وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يقدمها لتقديم ابتكارات غير مسبوقة لعملائنا".
- شون إم، الرئيس التنفيذي لشركة Samsung SDS America
"بصفتنا من أوائل من استخدموا الذكاء الاصطناعي، فإننا نستكشف كيف يستطيع استوديو watsonx.ai المساعدة في تبسيط تصنيف المحتوى والاكتشاف والتلخيص".
- كريش مانتريبراجادا، كبير مسؤولي المنتجات، شركة Seismic
يتيح لنا watsonx.ai تقليل وقت التسليم من 3 إلى 4 أشهر ليكون من 3 إلى 4 أسابيع للعديد من حالات الاستخدام المرتبطة بخدمة العملاء.
- مارك مارتينا، المالك والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Technology Dynamics, Inc.
"نولي اهتمامًا خاصًا بالاستفادة من ميزات التلخيص في watsonx.ai بغرض تحسين تقديم الخدمات إلى حد كبير". فهو يوفر لوكلاء تقنية المعلومات مصدرًا شاملًا ودقيقًا للمعلومات بسرعة وموثوقية، ما يلغي الحاجة إلى مراجعة العديد من المستندات يدويًا. ومن خلال دمج قدرات watsonx.ai مع مصادر معلومات البيانات لدينا، يُمكننا ربط وتلخيص المعلومات من مختلف المستندات، وتقديم إجابات موجزة بلغة طبيعية".
- ديفيد تان، الرئيس التنفيذي لشركة CrushBank Technology, Inc.
"نحن متحمسون بشأن احتمالية استخدام نماذج الأساس في watsonx.ai بغرض تعزيز استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدينا. إذ سيؤدي ذلك إلى تعزيز الابتكار داخل الشبكة التي أنشأناها من خلال بنيتنا التحتية المؤسسية المتطورة التي تحمل اسم Inovabra".
- السيد فرناندو فريتاس، رئيس قسم الابتكار، شركة Banco Bradesco SA
"تلتزم شركة Relevance AI بالاستفادة من الإمكانات غير المحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي لمستخدمي الأعمال الذين يستخدمون رموزًا منخفضة، ما يمكِّنهم من تحقيق مستويات غير مسبوقة من الأتمتة. ونستكشف watsonx.ai من أجل تحديد فرص التآزر والتكامل. ونحن سعداء بتوسيع منصتنا وتوفير مجموعة أوسع من نماذج الأساس المستخدمين المتنوعين لدينا".
- جاكي كوه، الشريك المؤسس لشركة Relevance AI
"يعمل نظامنا على تعديل اتجاه التعلم على نحوٍ متطور، والتكيف المستمر مع المستوى الشامل لكل طالب. وتساعدنا watsonx على إضفاء الطابع الديمقراطي على التعليم ومساواة الطلاب في جميع أنحاء العالم من خلال الدروس الخصوصية القائمة على الذكاء الاصطناعي".
- ستيفاني سويتندال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Matrix Holograms
"تمكّنت شركة NeuralSeek، وهي شركة لإجراء تحليلات المحتوى من دون رموز برمجية وخدمة العملاء والتسريع البحث، من دمج watsonx.ai في محرّك المعالجة الأساسي على أنه خيار يُمكن للمستخدم اختياره. ويتميز watsonx.ai في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال تمكين نماذج الأساس المخصصة داخل جدران الحماية الخاصة بالشركات أو الشبكات المعزولة. وترى NeuralSeek أن watsonx.ai هو المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا في تطبيق حالات استخدام الأعمال في الصناعات والقطاعات غير القادرة تقليديًا على المشاركة في موجات التقنيات الجديدة بسبب قواعد الأمان والموقع والامتثال.
- غاريت رو، نائب رئيس أبحاث الذكاء الاصطناعي، شركة Cerebral Blue (NeuralSeek)
"نظرًا لأن مؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم تسعى إلى خفض التكاليف وتحسين رعاية المرضى على الرغم من نقص الموظفين المدربين، فإن استخدام التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى لتحويل القطاع. ونحن في VitalProbe Inc. سعداء بالتعاون مع watsonx.ai من IBM لتزويد عملائنا بنماذج تنبؤية يُمكنها تحديد المخاطر الصحية وتحويل البيانات الصحية المكثفة إلى معلومات قابلة للاستخدام. وهذا بدوره يمكّن الأطباء السريريين من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين نتائج خدمات الرعاية الصحية".
- بيلا بهانداري، مؤسس شركة VitalProbe Inc.
"بصفتنا منصة إقراض رقمية للمجتمعات المهمشة، فإن موقع Dollarito.com حريص على استكشاف دمج خوارزميات الإقراض مع قدرات إعداد نماذج الأساس للصناعة في watsonx.ai من IBM وwatsonx.data لجعل الحصول على الائتمان أكثر سهولة لمن يستحقه".
- كارمن رومان، الرئيس التنفيذي لموقع Dollarito.com
"نحن في QuantumStreet AI (Equbot) متحمسون لتوسيع استخدامنا لبرنامج IBM Watson Discovery وIBM Watson Studio الذي يشمل نماذج الأساس من watsonx.ai وwatsonx.data التي تقدمها IBM. إذ تمكّن هذه القدرات مديري الاستثمارات غير التقنيين من الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وذلك يتيح لهم تحديد فرص السوق وإدارة المخاطر".
- شيدا خاتوا، الرئيس التنفيذي لشركة QuantumStreet AI (Equbot)
"تتطلع شركة Krista Software إلى التكامل مع IBM watsonx.ai لتسريع مهمتنا المتمثلة في إنشاء التقنيات التي تفهم الناس. وتُعد منصة watsonx.ai من IBM أول نموذج لغوي كبير على مستوى المؤسسات يوفر الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة والقابل للتطوير والشفاف.
- لوثر بيردزيل، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في شركة Krista Software
"تستمر الشركات في سعيها من أجل تقليل وقت وتكلفة الأمور القانونية المتعلقة بالتقييمات. ونحن متحمسون لتوسيع نطاق القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي وتضمين تقنيات مثل watsonx.ai في حلولنا لتوفير تحليلات واختيارات آلية ومعززة للبيانات بطريقة آمنة تعالج تحدي إدارة كميات هائلة من البيانات الديناميكية المعقدة للمهنيين القانونيين والموارد البشرية والأمن وتقنية المعلومات".
- دون تيري، رئيس قسم الإيرادات، شركة Hanzo
"نحن نستخدم IBM Watson منذ عام 2017 وحققنا نتائج رائعة. والآن، نحن متحمسون للغاية لاستخدام watsonx.ai ونتطلع إلى استكشاف نماذج الأساس فيه، التي يمكن أن تعمل على تعزيز جودة خدمة العملاء وأنشطة المبيعات لدينا بدرجة أكبر".
- تاكاهيرو جينوشي، مسؤول إداري أولفي شركة Otsuka Corporation
"بفضل IBM watsonx.ai وIBM Sterling Data Exchange، تهدف Pragma Edge إلى الدخول إلى عصر جديد من بوابات البيانات. ويُساعدنا watsonx.ai في إدارة شركاء التداول والمعاملات وغير ذلك الكثير لمساعدة محللي الأعمال".
- فيدافياس (وايد) أفولا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Pragma Edge
"دمجنا watsonx.data في Argos، ما أدى إلى تعزيز منصتنا كثيرًا، إضافة إلى تبسيط تجربة عملائنا وتحسينها بدرجة ملحوظة".
— دومينيك ريجنر، مدير المبيعات، Cogniware
"نحن متحمسون للدخول في شراكة مع IBM لاستخدام watsonx بغرض تعزيز قدراتنا في مجال التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي. ونخطط للبناء على أعباء عمل IBM Netezza الحالية لدينا واستكشاف كيف يمكن لمنصة watsonx دمج جميع بياناتنا، مثل البيانات غير المنظمة، في طبقة واحدة. ويُساعدنا هذا الدمج على تعزيز التحليل التنبؤي وتقليل معدل تذبذب العملاء وتحديد عمليات الاحتيال والمعاملات المحفوفة بالمخاطر وتحسين التسويق المستهدف والدقيق".
- باها عورتاني، رئيس قسم البيانات في كابيتال بنك الأردن
"نُدرك أهمية watsonx.data وتطوير عناصر المصدر المفتوح التي يبني عليها. ونتطلع إلى الشراكة مع IBM لتحسين مجموعة watsonx.data، وتحقيق أداء متطور من خلال مساهماتنا التقنية المشتركة في مجتمع Presto مفتوح المصدر".
- داس كامهوت، نائب الرئيس والمهندس الرئيسي الأول لمجموعة البرمجيات السحابية والمؤسسية في Intel
"بصفتنا منصة إقراض رقمية تخدم المجتمعات المهمشة، فإن موقع Dollarito.com حريص على استكشاف إمكانيات دمج خوارزميات الإقراض مع watsonx.ai من IBM. وباستخدام قدرات نماذج الأساس في watsonx.data، نهدف إلى جعل الائتمان في متناول أولئك الذين يستحقونه".
- كارمن رومان، الرئيس التنفيذي لموقع Dollarito.com
"من منظور التكلفة، نجحت IBM Netezza SaaS في AWS في تحقيق التوازن الاقتصادي في مستودع البيانات السحابي. أما من منظور الجهد المبذول، كان الترحيل مباشرًا، ما سمح لنا بنقل البيانات بسهولة وإعادة توجيه طبقة ذكاء الأعمال دون تغيير التقارير أو لوحات المعلومات. وبعد ذلك، استكشفنا الخيارات المتاحة لنا ونحن نتحرك في اتجاه الحوكمة والبيانات الوصفية التي تتماشى مع نهج البحيرة، عند الدمج مع watsonx.data والتكامل مع Netezza في AWS".
- كارين لوس، مدير تطوير ذكاء الأعمال، شركة Conestoga Wood Specialties
"أعربت شركة Mastech InfoTrellis، الرائدة في تصميم حلول التحوّل الرقمي وإدارة البيانات وتقديمها، عن إعجابها بالنهج الذي تتبعه شركة IBM تجاه عروض watsonx.data. ونحن نؤمن بشدة أن القدرات، مثل الوصول إلى البيانات ذات الخدمة الذاتية، والحوكمة المركزية مع فرض السياسات تلقائيًا والامتثال المحلي، ضرورية لتمكين عملائنا من تفعيل بياناتهم غير المنظمة والمنظمة على نطاق واسع وبسرعة، وإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة لاتخاذ القرار".
- كيفن بيرنلي، مدير المبيعات، شركة Mastech InfoTrellis
"توفر منصة watsonx.data القدرة على تشغيل أعباء العمل باستخدام مجموعة متنوعة من المحركات، سواء كانت هذه المحركات مفتوحة المصدر، أو تابعة لشركة IBM، أو غير تابعة لها. وهذا من شأنه أن يقلل للمؤسسات تكاليف تخزين البيانات بدرجة كبيرة. فهو مخزن أُنشئ خاصة لتوفير مرونة بحيرة البيانات وأداء مستودع البيانات. إضافة إلى ذلك، يتكامل الإصدار العام لمنصة watsonx.data مع IBM Db2 Warehouse SaaS وIBM Netezza Performance Server ويدعم تنسيقات البيانات المفتوحة مثل تنسيقات الجداول Parquet وAvro وOrc وIceberg.
- كريس ماكول، شريك/قائد المبيعات، شركة PALOi Advisors, LLC
"بصفتها مزودًا موثوقًا به للأنظمة المستقلة التي تعتمد على البيانات وحلول التقنية التي توفر عمليات آمنة وموثوق بها للأمن القومي والتجارة، فإن شركة ETV مهتمة بقدرات watsonx.ai وwatsonx.data من IBM. وسيساعدنا الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس في تحديد مستقبل الأنظمة ذاتية التشغيل وتحقيقه لضمان الاستفادة من إمكاناتها الكاملة".
- يوجين سي هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة Emerging Technology Ventures Inc.
"نحن متحمسون لتقديم watsonx.data لعملائنا، لأنها تُمكنهم من الوصول إلى جميع بياناتهم عبر أي بيئة، سواء كانت منظمة أو غير منظمة. كما أننا ندرك قيمة watsonx.data وقدرتها على دمج هذه المعلومات وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي وتحديد الأنماط والتناقضات لتحسين خدمات دعم العملاء لدينا".
- جوزيف كروزاك، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، شركة Krozak Information Technology
"لقد عملنا بلا كلل لجعل watsonx.data من IBM منصة بيانات مفتوحة ومتعددة المحركات وجاذبة للاهتمام، وتم تضمينها كهدف رئيسي لأدواتنا".
- أشيش باغيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة NuoData
"تُعد watsonx.data من IBM مخزن بيانات مفتوحًا يساعد في توسيع نطاق التحليلات والذكاء الاصطناعي في أي مكان. وقد ساعدنا ذلك في الحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الحوسبة من خلال حل أكثر تحديات البيانات تعقيدًا لعملائنا باستخدام التقنيات التحويلية، والآن، نحن من بين المبادرين الأوائل".
- سايمون باركنسون، المدير الإداري لشركة Dot Group
"نحن متحمسون للتطبيقات المحتملة الواسعة لمنصة watsonx والفرص التي تقدمها. فمن خلال نماذج watsonx.ai والقدرة على استخدام البيانات المحكومة في watsonx.data، نتطلع إلى تحقيق العديد من حالات الاستخدام، مثل التنبؤ بالمبيعات، والكشف عن الحالات الشاذة، وإجراء التحليلات التنبؤية".
- نافجوت بوجال، نائب الرئيس والرئيس العالمي لممارسات السحابة والبيانات، شركة STL Digital
"نحن في QuantumStreet AI (Equbot) متحمسون لتوسيع استخدامنا لبرنامج IBM Watson Discovery وIBM Watson Studio مع نماذج الأساس من watsonx.ai وwatsonx.data. إذ توفر هذه القدرات لمديري الاستثمار غير الفنيين إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي التي يحتاجون إليها بشدة، وذلك يتيح لهم تحديد فرص السوق وإدارة المخاطر".
- شيدا خاتوا، الرئيس التنفيذي لشركة QuantumStreet AI (Equbot)
"توفر منصة watsonx.data من IBM الجيل التالي من بنية بحيرة البيانات للمؤسسات القائمة على البيانات. ونحن نؤمن بأن قدرات watsonx.data تساعد المؤسسات في تقليل تكاليف التخزين وتحسين الحوسبة وضمان سلاسة قدرات إدارة البيانات عبر الأنظمة المنفصلة لدعم جميع احتياجات تحليلات البيانات والهندسة".
- أشيش باغيل، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة NucleusTeq
"نحن مندهشون للغاية من مدى سهولة استخدام watsonx.data. كما نرى العديد من العملاء الذين يحتاجون إلى حلول محلية بسبب مخاوف تتعلق بسرية البيانات. ولا تُقدَّم منصة watsonx.data كخدمة مُدارة فحسب ولكن أيضًا كبرنامج. إذ تمتلك استراتيجية السحابة الهجينة أهمية كبيرة في السوق اليابانية من منظور جاذبية البيانات. ونحن نتطلع إلى المزيد من التكامل والشراكات مع حلول البائعين الآخرين من الجهات الخارجية".
- كاتسويوكي كاجيوارا، مدير مبيعات البرمجيات التقنية في قسم البيانات والتحليلات، شركة NI+C
"متحمسون للتعاون مع IBM لاستكشاف منصتي watsonx.data و watsonx.ai كجزء من مبادرات تحويل الشبكة لدينا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز مرونتنا وزيادة إنتاجيتنا وإطلاق العنان لنمو أعمالنا".
- أيوش شارما، الرئيس التنفيذي لشركة StarHub
"عندما يصبح الذكاء الاصطناعي منتشرًا وأكثر تقدمًا، تصبح القدرة على التحكم فيه أمرًا ضروريًا لدى عملائنا. ونحن نفهم جيدًا احتياجات عملائنا المتمثلة في الجمع بين الأدوات والتطبيقات وطرق سير العمل المتنوعة، ونشعر بالثقة بأن نهج IBM المفتوح وقدرات watsonx.governance الجديدة جنبًا إلى جنب مع ما يطرحه TechM amplifAI سيمكننا من مساعدتهم في التوسع واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي استغلالًا كاملًا في أعمالهم".
— هاسيت تريفيدي، المدير التقني للتقنيات الرقمية والرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي، شركة Tech Mahindra
"تعيد Vitruvian Sport Systems تشكيل المشهد العام لرياضات الشباب من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم وتعزيز تعاليم المدربين باستخدام تطبيق Zone 360. وفي الوقت الحالي، تبحث Vitruvian Sports في استخدام نماذج watsonx.ai المعدة مسبقًا والاستفادة من watsonx.governance لإدارة النماذج ومراقبتها. وسيوفر تطبيق Zone 360 ملاحظات للمدربين لمراجعتها واستخدامها لتحسين لغتهم ونبرتهم الفنية".
- ماتيو ماسوتشي، الرئيس التنفيذي، Vitruvian Sport Systems
"نحن نستخدم حل حوكمة الذكاء الاصطناعي من شركة IBM ضمن ممارسات إدارة المخاطر لوضع أساس لتطبيق الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة. ويتضمن هذا الحل الشامل جوانب مختلفة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، مثل الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وحوكمة دورة حياة الذكاء الاصطناعي. ومن خلال استخدام watsonx.governance، نعمل بنشاط على إشراك العملاء لتبني نهج مماثل للذكاء الاصطناعي التوليدي وبناء الثقة والامتثال داخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
- جاكوب بوك أكسلسن (حاصل على الدكتوراة)، المدير التقني، قسم استشارات المخاطر، شركة Deloitte
"كجزء من مبادرة مركز watsonx للتميز في NTT Data Business Solutions، نعمل بنشاط على تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي مع العديد من العملاء. وكجزء من التزاماتنا الحالية، نعمل مسبقًا على معالجة الحاجة إلى حواجز وقائية لضمان الاستخدام الفعال والأخلاقي للذكاء الاصطناعي. ونتطلع إلى استخدام watsonx.governance لدعم المتطلبات التنظيمية الحالية والتحكم في دورة حياة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة".
- بير فالك جنسن، نائب الرئيس والمدير الإداري، رئيس المبيعات في منطقة الشمال بالدنمارك، شركة NTT DATA Business Solutions
"مع تقدم الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسساتها، من الضروري أن تكون لديها الثقة في البيانات والنماذج/الحلول/الأنظمة التي تغذي تحليلاتها وقراراتها. ويُعد الذكاء الاصطناعي المسؤول، القائم على مبادئ الحوكمة الراسخة، أمرًا بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات عادلة وأخلاقية في مجال الأعمال. وستعزز منهجية/حل مؤشر الثقة EY.ai، المدعوم بواسطة watsonx.governance من IBM، قدرة عملاء EY على قياس المخاطر وإدارتها والتخفيف من حدتها من خلال المساعدة على تمكين الثقة في البيانات والنماذج والعمليات والتنقيات التي تشكل حلولهم من خلال التقييم التجريبي والكمي لحل/نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي".
- ماريو شلينر، رئيس قسم تقنيات إدارة المخاطر المالية العالمية، ورئيس قسم استشارات المخاطر في كندا، والرئيس المشارك للذكاء الاصطناعي المسؤول العالمي، شركة EY
تستخدم Working Eye، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المهن، تقنية IBM بغرض تعزيز منصتها لاكتشاف المهن. ومن خلال المنصة، يتفاعل الطلاب مع مدرب رقمي مدعوم بواسطة watsonx Assistant وIBM Watson Discovery لمساعدتهم في استكشاف المسارات المهنية المحتملة. وبعد التجارب الأولي للبرنامج، حصلت المنصة على موافقة بنسبة 100% بين طلاب المدارس، كما حصلت على نسبة 48% من أولياء الأمور.
أجرت الشركة الرائدة عالميًا في بيع السيارات الترفيهية بالتجزئة تحديثًا لمركز الاتصال بغرض زيادة المبيعات وضمان سعادة عملائها بالخدمات التي تقدمها. ومنذ إطلاق حل الذكاء الاصطناعي، مثل Arvee، المساعد الافتراضي لشركة Camping World، أصبح الوكلاء أكثر كفاءة بنسبة 33%، وانخفضت أوقات الانتظار بمقدار 33 ثانية وزاد معدل مشاركة العملاء بنسبة 40% عبر جميع المنصات.
عندما احتاجت مدينة هلسنكي وأكثر من 38,000 موظف إلى الأتمتة الموفرة للوقت، لجأت المدينة إلى IBM Consulting للتعاون معها على إنشاء حل ذكاء اصطناعي باستخدام watsonx Assistant. والآن، يتعامل 10 مساعدين افتراضيين مع ما يصل إلى 300 جهة اتصال يوميًا، ويربط روبوت المحادثة المتعدد الجديد بين القدرات والبيانات من الإدارات، ما يؤدي إلى إزالة الحواجز ومنح الوكلاء المزيد من الوقت لمساعدة المواطنين.
عندما بدأت شركة النقل العام في سان أنطونيو رحلتها في استخدام الذكاء الاصطناعي، تعاونت مع IBM Expert Labs لإنشاء Ava، وهو مساعد رقمي يستخدم بيانات مركز الاتصال للإجابة تلقائيًا عن الأسئلة الشائعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. يُجري Ava قرابة 3,000 محادثة شهريًا مع عملاء VIA وقد ساعد ما يقرب من 28,000 مستخدم فريد. ويُمكنه الإجابة عن أكثر من 150 سؤالًا شائعًا باللغتين الإنجليزية والإسبانية، ويتنبأ بموعد وصول الحافلة التالية في الوقت الفعلي.
في غضون نصف يوم، قدّم المساعد الافتراضي الجديد لشركة الطاقة الخضراء الصينية العملاقة المساعدة في تمكين آلاف الموظفين من الحصول على التقنية التي يحتاجونها للعمل عن بُعد. إذ يجمع الحل بين الذكاء الاصطناعي من تقنيات IBM watsonx Assistant وIBM Watson Discovery وقدرات الأتمتة لأداة IBM Robotic Process Automation (RPA) مع حل Automation Anywhere. وتوفر منصة أتمتة الذكاء الاصطناعي للموظفين مهارات ذكاء اصطناعي مخصصة وتزيل عنهم عبء المهام اليومية المتكررة.
في الوقت الذي سارع فيه قطاع الخدمات المالية إلى التحديث باستخدام روبوتات المحادثة البسيطة، حافظت شركة Consult Venture Partners على مكانتها المتقدمة من خلال نشر مساعد الذكاء الاصطناعي المتخصص في الشؤون المالية. وتعاونت الشركة مع INATIGO، وهي شركة ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، لبدء تشغيل Alda Ai، ما يوفر تجربة خدمة عملاء رقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع جميع ميزات الأمان والخصوصية وقابلية التوسع المضمنة التي تقدمها IBM watsonx Assistant وIBM Cloud. وأفاد ما يصل إلى 95% من زوار الموقع الإلكتروني للشركة أنه قد تمّت الإجابة على أسئلتهم بشكل صحيح.
لمساعدة العملاء على نحوٍ استباقي في تعزيز إنتاجية المطورين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، بدأت IBM Consulting في استكشاف البرمجة التشاركية للذكاء الاصطناعي التوليدي، باستخدام منصة Ansible Automation Platform. ويُمكن للمطوّرين استخدام watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed لإنشاء محتوى Ansible Playbook بطريقة أسرع. وخلال المعاينة التقنية لبرنامج watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed، نجحت IBM Consulting في تحقيق انخفاض بنسبة 30% في جهود تطوير Ansible Playbook.
يُعّد فريق منصة السحابة الهجينة ضمن مؤسسة IBM Chief Information Officer Organization مسؤولًا عن البنية التحتية المهمة للأعمال في IBM. ولتسريع عملية تحوّل الأعمال، يهدف الفريق إلى أتمتة مهام الصيانة المتكررة لتقنية المعلومات باستخدام watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed، ما يؤدي إلى تقليل المشقة التي يواجهها المطورون. وخلال مرحلة المعاينة التقنية، يُنشئ watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed تلقائيًا 60% من محتوى Ansible Playbook من أجل IBM.
عقدت شركة Water Corporation، وهي كيان مملوك للدولة الأسترالية، شراكة مع شركة IBM Consulting لتحديث ونقل بنية SAP الحساسة للمهام إلى السحابة. ومن خلال استخدام watsonx Code Assistant وRed Hat Ansible Lightspeed، بدأت IBM وWater Corporation تطبيق استراتيجية أتمتة جديدة وفرت للشركة ما يقرب من 1,500 ساعة من العمل اليدوي المرتبط بدعم البنية التحتية، وخفضت تكاليف التطوير بنسبة 30% وعوضت تكلفة تشغيل بيئة SAP السحابية بأكثر من 40%.
من خلال أتمتة العمليات باستخدام watsonx Orchestrate، حققت شركة البحث والتطوير الزراعي سرعة أكبر بنسبة 25% في تأهيل العملاء، وقللت من الأخطاء اليدوية ووفرت وقت الموظفين الثمين.
تهدف هذه الشركة الوطنية للعناية بالشعر إلى توسيع قوتها العاملة بنسبة 30% مع تحسين تجربة الموظفين من خلال الشراكات مع ThisWay Global وتنفيذ IBM watsonx Orchestrate لتسلسل المهارات الديناميكي وجدولة المقابلات. لقد استغرق الأمر أقل من ساعة لضم أصحاب امتيازات Sport Clips إلى IBM wasonx Orchestrate وThisWay Global والبدء في تحسين الإنتاجية.
لتحسين دعم الموارد البشرية لأكثر من 280000 موظف في IBM في جميع أنحاء العالم، أنشأت IBM مساعد رقمي متكامل للخدمة الذاتية لتقديم إجابات دقيقة وفورية لأسئلة الموارد البشرية، والتعامل مع 5.4 مليون تفاعل عبر 77 بلد.
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