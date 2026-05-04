ما تحديث مركز البيانات؟

اتبعت مراكز البيانات التقليدية نموذجًا مركزيًا. وكانت الخوادم المادية تشغل تطبيقات فردية، وتربط الفرق أنظمة التخزين بمضيفين محددين، وكانت تكوينات الشبكة تتطلب التشغيل اليدوي. عمل هذا النموذج بشكل جيد عندما تضمنت أحمال التشغيل تشغيل التطبيقات مثل تخطيط الموارد (ERP) وقواعد البيانات.

بدأ التحول إلى مركز البيانات الحديثة مع محاكاة افتراضية الخوادم، التي فصلت أحمال التشغيل عن الأجهزة المادية وسمحت للتطبيقات المتعددة مشاركة الموارد على خادم واحد. وقامت البنية التحتية المحددة بالبرمجيات بتوسيع ذلك ليشمل التخزين والشبكات.

أدى إدخال الحاويات وKubernetes إلى زيادة قابلية النقل، ما سمح للتطبيق بالعمل بشكل متسق عبر خوادم محلية وسحابة خاصة ومنصة سحابية عامة. يشار إلى هذا النهج المدفوع بالبرمجيات لإدارة مركز البيانات بأكمله باسم مركز البيانات المعرف بالبرمجيات (SDDC)

اليوم، لم يعد مركز البيانات الحديث موقعًا ثابتًا. فهو يشمل المرافق الأساسية، والمنصات المرتكزة على السحابة، ومواقع الحافة، مع تحرك أحمال التشغيل بناء على الأداء والتكلفة وزمن الانتقال والامتثال بدلاً من القرب الفعلي من الأجهزة. يمنح هذا النموذج الموزع المزود بسحابة هجينة المجموعات المرونة لتشغيل أحمال التشغيل حيث تؤدي بأفضل شكل، بينما تدفع البرمجيات والأتمتة لتوفير الموارد وإدارتها.

مركز البيانات للذكاء الاصطناعي يذهب أبعد من ذلك، حيث صُمم لتلبية متطلبات الحجم والأداء لتدريب الذكاء الاصطناعي وأحمال التشغيل الاستنتاجية التي لم تُصمم مراكز البيانات التقليدية لتحملها.