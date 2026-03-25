ما المقصود بالمحاكاة الافتراضية للخوادم؟

تعد المحاكاة الافتراضية للخوادم إحدى الركائز الأساسية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة بالمؤسسات. فعلى سبيل المثال، عندما تحجز رحلة طيران، أو تبث حدثًا موسيقيًا مباشرًا، أو تصل إلى أحد تطبيقات الشركة عن بُعد، فإن التطبيقات التي تقف وراء هذه التجارب تكون في الغالب مستضافة على خوادم افتراضية. وتتيح هذه البنية التحتية للمؤسسات تشغيل آلاف أحمال التشغيل مع تقليل الاعتماد على الأجهزة المادية.

في البيئات التقليدية للخوادم، تخصص المؤسسات خادمًا فعليًا واحدًا لكل تطبيق، ما يترك جزءًا كبيرًا من قدرات الخوادم غير مستغل.وتغيّر المحاكاة الافتراضية للخوادم هذا الواقع. إذ تتشارك عدة أجهزة افتراضية (VMs) خادمًا فعليًا واحدًا، مع موارد مخصصة لكل منها وعزل كامل عن غيرها. والنتيجة هي بنية تحتية أقل تكلفة في التشغيل، وأسرع في التوسع، وأكثر كفاءة في الإدارة.

واليوم، تشكل افتراضية الخوادم أساسًا للحوسبة السحابية وعمليات مراكز البيانات الحديثة.وتقدّر دراسة أجرتها SkyQuest قيمة السوق العالمية للمحاكاة الافتراضية للخوادم بنحو 9.0 مليارات دولار أمريكي في عام 2024. ويتوقع التقرير أن تصل هذه القيمة إلى 13.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.0%.1

ومع اتجاه المؤسسات إلى دمج مراكز البيانات وإدارة بيئات السحابة المتعددة الهجينة، ازدادت المتطلبات المفروضة على البنية التحتية الافتراضية. كما تمنح افتراضية الخوادم المؤسسات المرونة اللازمة لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي (AI) وتلبية متطلبات سيادة البيانات عند إدارة البنية التحتية عبر مناطق جغرافية متعددة.