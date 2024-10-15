ما المقصود بانتشار الأجهزة الافتراضية؟

تم تقديم الأجهزة الافتراضية لأول مرة خلال الفترة المزدهرة جدًا للحوسبة التي امتدت بين أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. تطورت الأجهزة الافتراضية (VMs) نتيجةً لتجارب المحاكاة الافتراضية التي أجرتها بشكل رئيسي شركة International Business Machines (IBM).

تُتيح تقنية المحاكاة الافتراضية للبرمجيات الافتراضية محاكاة وظائف الأجهزة المادية بنجاح، مثل الخوادم والتخزين والشبكات. يمكن تشغيل التمثيلات الافتراضية على جهاز مادي واحد، ما يزيد بشكل كبير من القيمة التي يمكن أن تحققها المؤسسة من نظام كمبيوتر واحد.

كان الهدف الرئيسي لشركة IBM خلال هذه الفترة هو اكتشاف طرق لتحسين الأداء على خط أنظمة الكمبيوتر المركزية التاريخي الخاص بها. وقد تضمَّن جزءٌ من هذا الجهد تطوير حلول لمشاركة الوقت. عرضت IBM لأول مرة إمكانية عمل المحاكاة الافتراضية من خلال الكشف عن نظامها البحثي CP-40 في عام 1967. وشملت ميزاته أوامر سهلة الاستخدام، وأوامر نظام الملفات، وربط السجلات بكتل وملفات ذات حجم موحَّد، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء الملفات ببساطة عن طريق الكتابة فيها.

استمرت التحسينات على مدى السنوات الخمس التالية، لتصل ذروتها في عام 1972 بإطلاق ما يُعتبر اليوم أول جهاز افتراضي في العالم. مثَّل جهاز VM/370 بداية سلسلة أجهزة الكمبيوتر المركزي IBM System/370، وكان أول جهاز يدعم استخدام الذاكرة الافتراضية. وقد بدأ عصر الأجهزة الافتراضية القادرة على تقديم وظائف الكمبيوتر الكاملة داخل البيئة الافتراضية.