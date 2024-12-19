ما الحوسبة كخدمة (CaaS)؟

يشار إلى خدمات CaaS أيضًا في بعض الأحيان باسم البنية التحتية كخدمة (IaaS).

أولاً، دعونا نوضح شروطنا. قد يكون هناك بعض الإرباك، خاصةً لأن CaaS غالبًا ما يُطلق عليه اسم IaaS، وتشارك الحوسبة كخدمة نفس الاختصار مثل الحاويات كخدمة.

بينما يتيح كل من CaaS وIaaS للمستخدمين المحتملين طلب الموارد وتوفيرها، يُستخدم مصطلح CaaS غالبًا للتركيز أكثر على قوة المعالجة والمرونة التي يمكن أن توفرها هذه الخدمة. يُستخدم IaaS بشكل متكرر لرسم صورة للبنية التحتية الأساسية الكاملة.

"الحوسبة" هي عبارة شاملة تغطي جميع العناصر اللازمة لتشغيل البرامج. ويتضمن ذلك قوة المعالجة والذاكرة وقدرات الشبكات وموارد التخزين المختلفة.

عندما نناقش خدمات الحوسبة، فإننا غالبًا ما نتحدث عن:

الحاويات: الحاويات هي نوع من موارد الحوسبة المستخدمة مع خدمات الحوسبة.

الأجهزة الافتراضية: الأجهزة الافتراضية (VMs) هي نوع من البرامج التي تحاكي الكمبيوتر الفعلي وتتيح للمستخدمين تشغيل البرامج وأنظمة التشغيل داخل بيئة خاصة.