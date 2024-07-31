ما هو سجل الحاويات؟

تُعد حاويات الاعتماديات طريقة أخرى للتخزين، وتُستخدم لإدارة وتسجيل وحل الاعتماديات في التطبيقات. في سياق البرمجة، تشير "الاعتماديات" إلى الحالات التي يجب فيها تنفيذ كائن أو عملية قبل أن يتمكن كائن آخر من العمل كما هو متوقع.

تُدار هذه الاعتماديات بواسطة حاويات الاعتماديات، وتُسهّل هذه الحاويات إجراء الاختبارات، وتُعزّز قابلية التوسع، وتُقلّل من الترابط المفرط بين الكائنات البرمجية، مما يُسهم في الحد من الأخطاء ومشكلات إدارة الإصدارات.