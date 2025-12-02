تؤكد بعض أطر نضج واجهات برمجة التطبيقات على أبعاد محددة مثل الأمان، أو قابلية الاكتشاف، أو قابلية الصيانة، أو هندسة المنصات. يقدم موردو إدارة واجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك Kong و Tyk و Curity، نماذج لنضج واجهات برمجة التطبيقات تتوافق مع حلولهم الخاصة، مما يساعد العملاء على قياس مدى تقدمهم في تبني تلك المنصات. النماذج الأخرى أوسع نطاقًا ويمكن تطبيقها على أي بروتوكول أو بنية.

تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، التي تسهل الربط بين الخدمات والتطبيقات المنفصلة، ركيزة أساسية لشبكة الإنترنت؛ فهي تساعد المطورين على استخدام تقنيات ومصادر بيانات تابعة لأطراف خارجية، بدلاً من بنائها من الصفر. كما أنها تتيح تكامل الموارد والبيانات والأمن والحوكمة داخل المؤسسات، مما يساهم في تبسيط عمليات النشر الداخلية وتعزيز التواصل بين الفرق المختلفة. يمكن تعبئة واجهات برمجة تطبيقات (APIs) متعددة جنباً إلى جنب مع المكتبات وأدوات واجهة المستخدم ومكونات أخرى لتشكيل حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK)، وهي مجموعة من الأدوات التي تساعد المطورين على بناء تطبيقات معيارية بسرعة وموثوقية.

تحدد نماذج نضج واجهات برمجة التطبيقات وتصف الابتكارات الهيكلية والتكنولوجية المحددة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد المؤسسات على تطوير أنظمة API أكثر تطوراً وقوة، مما يعزز الكفاءة والأمن وقابلية التشغيل البيني. تعمل كخارطة طريق تساعد المؤسسات في تحديد الابتكارات التي يجب أن تعطيها الأولوية أثناء تسريع تطوير واجهات برمجة التطبيقات لديها.