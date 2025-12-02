تؤكد بعض أطر نضج واجهات برمجة التطبيقات على أبعاد محددة مثل الأمان، أو قابلية الاكتشاف، أو قابلية الصيانة، أو هندسة المنصات. يقدم موردو إدارة واجهات برمجة التطبيقات، بما في ذلك Kong و Tyk و Curity، نماذج لنضج واجهات برمجة التطبيقات تتوافق مع حلولهم الخاصة، مما يساعد العملاء على قياس مدى تقدمهم في تبني تلك المنصات. النماذج الأخرى أوسع نطاقًا ويمكن تطبيقها على أي بروتوكول أو بنية.
تُعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، التي تسهل الربط بين الخدمات والتطبيقات المنفصلة، ركيزة أساسية لشبكة الإنترنت؛ فهي تساعد المطورين على استخدام تقنيات ومصادر بيانات تابعة لأطراف خارجية، بدلاً من بنائها من الصفر. كما أنها تتيح تكامل الموارد والبيانات والأمن والحوكمة داخل المؤسسات، مما يساهم في تبسيط عمليات النشر الداخلية وتعزيز التواصل بين الفرق المختلفة. يمكن تعبئة واجهات برمجة تطبيقات (APIs) متعددة جنباً إلى جنب مع المكتبات وأدوات واجهة المستخدم ومكونات أخرى لتشكيل حزمة أدوات تطوير البرمجيات (SDK)، وهي مجموعة من الأدوات التي تساعد المطورين على بناء تطبيقات معيارية بسرعة وموثوقية.
تحدد نماذج نضج واجهات برمجة التطبيقات وتصف الابتكارات الهيكلية والتكنولوجية المحددة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد المؤسسات على تطوير أنظمة API أكثر تطوراً وقوة، مما يعزز الكفاءة والأمن وقابلية التشغيل البيني. تعمل كخارطة طريق تساعد المؤسسات في تحديد الابتكارات التي يجب أن تعطيها الأولوية أثناء تسريع تطوير واجهات برمجة التطبيقات لديها.
يُعد نموذج Richardson للنضج أحد أكثر الأطر المرجعية شهرة، حيث يقوم بتقييم مدى التزام واجهة برمجة التطبيقات (API) بمبادئ RESTful عبر أربعة مستويات من النضج، بحيث تمثل الطبقة العليا نظاماً متوافقاً تماماً مع RESTful.
في عام 2000، قدم عالم الحاسوب Roy Fielding نموذج REST، وهو نمط معماري يعزز خصائص مثل الواجهة الموحدة، وفصل العميل عن الخادم، وعدم حفظ الحالة، وقابلية التخزين المؤقت، والأنظمة الطبقية. يمكن لهذه القدرات مجتمعةً أن تُسهم في تحسين قابلية التوسع والكفاءة والمرونة داخل المؤسسات، كما يمكنها المساهمة في إرساء شبكة إنترنت أكثر انفتاحاً وصموداً وأماناً عند تطبيقها على نطاق أوسع. تستخدم الإصدارات الحديثة غالباً بروتوكول HTTP لنقل المعلومات وتنسيق JSON المقروء بشرياً لتنظيم هذه البيانات، على الرغم من إمكانية استخدام بروتوكولات وتنسيقات أخرى أيضاً.
في عام 2008، قام مهندس البرمجيات Leonard Richardson بتطوير هذا الإطار عبر نموذج يحدد تغييرات تقنية محددة يمكن للمؤسسات تنفيذها لتعزيز مرونة وصمود تصميم واجهة برمجة التطبيقات REST الخاصة بها. صرح Richardson لمنصة IBM Think بأن نموذج Richardson للنضج (RMM) "يشجعك على النظر إلى تقنيات الويب الثلاث—المعرّف الموحد للموارد (URI)، وبروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)، والوسائط التشعبية (المعروفة أيضاً بـ HTML)—كتقنيات فردية منفصلة، بدلاً من التعامل معها كحزمة واحدة متكاملة". يُبرز إطار العمل المزايا العملية للتنفيذ التدريجي لكل منها، "النظر إلى توفر هذه التقنيات، وشعبيتها الكبيرة، والدعم الواسع الذي تحظى به من كافة لغات البرمجة".
يعطي نموذج Richardson للنضج الأولوية لتنفيذ الموارد، حيث يتم إعطاء كل مورد معرّف URI مميز، وفقًا لمبادئ REST العامة، والتي توصي بتعريف تعريف فريد لكل مورد. يشجع RMM أيضًا على استخدام مستندات الاستجابة، التي تلتقط الحالة الحالية لواجهة برمجة التطبيقات ، بدلاً من مستندات الوصف، التي تقدم وصفًا ثابتًا ومعرفًا مسبقًا لواجهة برمجة التطبيقات في نقطة زمنية واحدة. ينطبق هذا النموذج عموماً على تطبيقات الويب القائمة على بروتوكول HTTP، ورغم كونه إطاراً مفاهيمياً، يمكن استخدامه أيضاً في سياقات أخرى، مثل شبكات إنترنت الأشياء (IoT) ومسارات البيانات.
يستخدم نموذج Richardson للنضج أربعة مستويات للتمييز بين درجات النضج المختلفة، بدءاً من البنى غير المتوافقة مع RESTful وصولاً إلى البنى المتوافقة مع RESTful تماماً.
يمثل المستوى صفر تصميماً غير متوافق مع معايير RESTful، حيث يتميز بوجود نقطة نهاية واحدة (مثل "/api") وأمر برمجى واحد (غالباً ما يكون POST). رغم أن المستوى صفر سهل التنفيذ، إلا أنه يفتقر إلى استغلال أقوى ميزات بروتوكول HTTP، بما في ذلك الأفعال، و URIs، ورموز الحالة. بدلاً من ذلك، يُستخدم بروتوكول HTTP كمجرد آلية نقل، مع إضافة كافة التفاصيل التشغيلية إلى نص الرسالة نفسه.
نظرًا لأن أنماط استدعاء الإجراءات عن بُعد (RPC) القائمة على لغة XML قد استخدمت هذا الأسلوب تاريخيًا، فقد أطلق عليها النقاد لقب "مستنقع الـ POX" (اختصار لـ XML القديم العادي). تكمن الفكرة في أنه عند غياب الهيكلية والحدود الواضحة بين الخدمات، يمكن أن تتعرض الوظائف والبيانات للفوضى والترابط الوثيق بسهولة. في المستوى صفر، تفتقر واجهة برمجة التطبيقات (API) إلى القدرة على تحديد أو عرض الموارد القابلة للاكتشاف، مما يضطر مستهلكي الواجهة إلى معرفة الموارد المتاحة مسبقاً. قد يواجه المطورون صعوبة في التوسعة، وإصدار النسخ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأن نقطة النهاية الموحدة لا يمكنها مشاركة معلومات عن نفسها.
المستوى الأول يقدم عدة URIs، كل منها قادر على تمثيل مورد مختلف. لكنها تستمر في استخدام فعل HTTP واحد فقط، وعادةً ما يكون POST. بدلاً من التعامل مع نقطة نهاية عامة مثل "/api"، أصبح بإمكان العملاء الآن استدعاء نقاط نهاية تتوافق مع موارد محددة—على سبيل المثال، "/products" أو "/carts" أو "/invoices" في سياق التجارة الإلكترونية. ومع ذلك، عادةً ما لا يزال يتعين على العملاء نقل الغرض التشغيلي أو الإجراءات المطلوبة عبر نص الطلب نفسه، بدلاً من استخدام مجموعة محددة مسبقاً من أفعال HTTP.
يضع هذا النهج خطوطاً أوضح بين الموارد ويقلل من الغموض حول الموارد المتاحة للعملاء. ولكن يمكن للمطورين بسهولة الخلط بين الإجراءات التي يمكن تنفيذها لأنه لا يوجد تنسيق موحد لاستدعاء URIs. قد يصبح المستوى الأول أيضاً مرهقاً بمرور الوقت، لأنه من الناحية العملية، قد يقوم المطورون بإنشاء نقاط نهاية جديدة لكل إجراء على حدة، مثل “/productsUpdate” أو “/productsDelete”. يمكن أن يتسبب هذا النهج في تراكم عناوين URI تدريجيًا، ما يجعل عمليات الطرح والإصدار أكثر صعوبة.
ختاماً، يجعل هذا النموذج المطورين أكثر اعتماداً على وثائق واجهة البرمجيات الخارجية؛ وذلك لأنه بالرغم من تخصيص معرفات موارد URIs فريدة لكل مورد، إلا أنها لا تستطيع توضيح الإجراءات التي يمكن تفسيرها أو تنفيذها.
المستوى الثاني يضيف أساليب HTTP، وهي مجموعة موحدة من الأفعال التي يمكن للمطورين استخدامها للتفاعل مع البيانات والخدمات. في العديد من الإعدادات، يمكن للعملاء استخدام أربعة أوامر أساسية—الإنشاء، والقراءة، والتحديث، أو الحذف—لتنفيذ إجراءات مختلفة عند كل نقطة نهاية. يمكن استخدام الترويسات (Headers) لنقل معلومات إضافية—مثل نوع المحتوى، أو المتطلبات الشرطية، أو بيانات اعتماد المصادقة—أثناء استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
يُعَد هذا النهج أكثر كفاءة وتنظيمًا مقارنةً بالمستوى الأول والمستوى صفر؛ لأن المستخدمين لديهم إحساس بما يمكن لواجهة برمجة التطبيقات القيام به وكيف يمكن للعملاء التفاعل معها. لكن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) غير قادرة على نقل هذه المعلومات في الوقت الفعلي—لا يمكن للمستخدمين التعرف على كل واجهة برمجة تطبيقات إلا من خلال بوابة مطورين خارجية—مما يقلل من إمكانية اكتشافها. هذا النهج الثابت يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عدم توافق إذا كانت وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) لا تتطابق مع القدرات الحالية.
اليوم، تعمل منظومة واجهات برمجة التطبيقات في معظم المؤسسات على المستوى الثاني وذلك لأن هذه الفئة توفر توازناً بين قابلية التنبؤ والكفاءة وسهولة الوصول. كما أنها تمكن المؤسسات من الاستفادة من إمكانات البنية التحتية المميزة لبروتوكول HTTP، مثل التخزين المؤقت (حفظ الموارد المتكررة محلياً لتسهيل استرجاعها بسرعة)، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الأداء.
يقدم المستوى الثالث HATEOAS، أو الوسائط المتشعبة كمحرك حالة التطبيق. عندما يقوم العميل بإجراء استدعاء لواجهة برمجة التطبيقات، ستستجيب واجهة برمجة التطبيقات بقائمة ديناميكية من الخيارات لمختلف الإجراءات والمصطلحات ذات الصلة، مثل كيفية عمل المتصفحات الحديثة. يتم نقل هذه الإجراءات والمصطلحات ضمن النطاق، مما يعني أنه لا يتعين على المطورين الرجوع إلى الوثائق الخارجية للتعرف عليها. كما تعزز البنى القائمة على الوسائط المتشعبة قابلية التشغيل البيني لأن العملاء الخارجيين يمكنهم الوصول بسهولة إلى الخدمات دون تعلم كيفية استخدامها مسبقًا.
وفي الوقت ذاته، تفرض عناصر التحكم في الوسائط المتشعبة تعقيداً أكبر أثناء وقت التشغيل؛ حيث قال Richardson: "يجب ألا يقتصر دور العميل على الاستجابة بطريقة مبرمجة مسبقاً فحسب، بل يجب أن يكون قادراً على قراءة المستندات الواردة من الخادم واستخدام محتواها لاتخاذ القرار بشأن طلبه التالي".
قد تكون عملية بناء وصيانة إمكانيات الوسائط المتشعبة أكثر تكلفة واستهلاكاً للوقت، وذلك نظراً لطبيعة هيكلها الديناميكي. تستجيب واجهة برمجة التطبيقات (API) لطلبات العميل بمجموعة من الروابط لاتخاذ إجراءات إضافية، مما يزيد من الأعباء التشغيلية. كما أن العديد من منصات العملاء لا تدعم الوسائط المتشعبة، لذلك عندما تتبنى مؤسسة ما نظام HATEOAS، قد يضطر المستخدمون الخارجيون إلى إيجاد أدوات متوافقة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى هذه الخدمات.
قال Richardson إن تقنية HATEOAS تُستخدم اليوم غالباً من قبل المكتبات، والمنظمات غير الربحية، والمؤسسات العلمية، والتحالفات التجارية، أو الشركات الناشئة المتمردة (وهي المؤسسات التي تحاول إحداث تغيير جذري في قطاع معين)؛ وذلك لأنها تعزز الانفتاح والتشغيل البيني. يمكن أن تكون الوسائط المتشعبة فعالة أيضاً عند استخدامها داخلياً؛ لأنها تجعل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والإجراءات سهلة الاكتشاف للمستخدمين، حتى أولئك الذين ليس لديهم معرفة مسبقة بمنظومة API. قد توفر بعض الشركات واجهات برمجة تطبيقات الوسائط التشعبية خلال مرحلة نموها، ثم تقوم بتقييد الوصول بعد أن تبدأ في تحقيق الدخل من منتجاتها.
تتجه الصناعات بشكل متزايد إلى بدائل مثل GraphQL و gRPC لحالات استخدام معينة. بينما يذكر 93% من المطورين أنهم يستخدمون خدمات الويب من نوع RESTful بشكل أو بآخر، وذلك وفقاً لتقرير حالة واجهة برمجة التطبيقات الصادر عن Postman، فإن الثلث يستخدمون الآن GraphQL و 14% يستخدمون gRPC. يمكن لـ GraphQL جلب الطلبات بذكاء من خدمات مصغرة متعددة، حتى وإن كانت مستضافة في بيئات مختلفة، وتجميعها في استجابة واحدة؛ مما يعزز الكفاءة ويمنع الإفراط أو النقص في تزويد البيانات. أما gRPC، فهو مثالي للبث المباشر، والقياس عن بُعد، وحالات الاستخدام الأخرى التي تكون فيها الأداء العالي وزمن الانتقال المنخفض من الاهتمامات الأولية.
بينما لا يمكن لـ GraphQL و gRPC محاكاة الطبيعة الديناميكية للوسائط المتشعبة، إلا أن كلا البنيتين تعالجان المشكلات المتعلقة بالكفاءة وإدارة المخطط بدقة أكبر، مما دفع بعض المؤسسات إلى منح الأولوية لهذه التنفيذات على حساب ضوابط الوسائط المتشعبة الكاملة.
في نموذج Richardson للنضج، يمكن أن يفرض الانتقال من مستوى نضج لواجهة برمجة تطبيقات (API) إلى المستوى الذي يليه تحديات تصميمية وتقنية على حد سواء. غالبًا ما تتضمن العملية إعادة هيكلة التعليمات البرمجية للخادم لاستيعاب URIs متعددة (المستوى الأول) وطرق HTTP متعددة (المستوى الثاني). يتم تحقيق ذلك من خلال تحديث قواعد التوجيه وتفاعلات قاعدة البيانات والاختبارات والوثائق ووحدات التحكم.
قد تبدأ المؤسسات بتصنيف نقاط النهاية الحالية لديها، وتحديد أي منها يمكن تعديله ليتوافق مع قيود RESTful، ومن ثم تعيين الموارد والأفعال المطلوبة. قد يقوم المطورون ببناء إصدار جديد فوق البنية الحالية للمؤسسة لضمان عدم انقطاع طلبات العملاء أثناء عملية الانتقال. كما يمكن لمجموعة شاملة من أكواد الأخطاء أن تساعد المستخدمين على تعلم كيفية التعامل مع نقاط نهاية الـ API الجديدة، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها دون الحاجة للرجوع إلى وثائق مطولة.
بينما يركز نموذج RMM على تطبيقات تقنية محددة في أنظمة RESTful، تتبنى النماذج التنظيمية رؤية أوسع؛ حيث تساعد المؤسسات على الالتفاف حول مجموعة مشتركة من المبادئ التي تعزز الاتساق، وتحسين استغلال الموارد، والقدرة على التكيف. بينما قد تختلف أطر نضج الاستراتيجية من مؤسسة لأخرى، إلا أن هناك نهجاً شائعاً يتضمن أربعة طبقات:
في منظومات واجهات برمجة التطبيقات (API) البسيطة أو المؤقتة، تستجيب المؤسسات للمخاوف الفورية بدلاً من العمل وفق إطار عمل متماسك لتطوير تلك الواجهات. يقوم المطورون بإنشاء وإيقاف واجهات برمجة التطبيقات (APIs) حسب الحاجة مع حد أدنى من التحكم المركزي، مما قد يؤدي إلى عدم اتساق، بالإضافة إلى مشكلات في الحوكمة والأمن والقابلية للملاحظة. مع قلة الرؤى حول أداء واجهات برمجة التطبيقات الحالي، لا يمكن للفرق تخصيص الموارد بشكل فعال أو التخطيط للمستقبل.
تقدم منظومة واجهات برمجة التطبيقات الموحدة وثائق متسقة، واصطلاحات تسمية، ورموز أخطاء، وأنماط تصميم موحدة. قد تستخدم API Gateway لفرض المصادقة، والتفويض، وبروتوكولات أمن واجهة برمجة التطبيقات المركزية الأخرى. يمكن للمطورين إضافة وإزالة وصيانة واجهات برمجة التطبيقات بثقة ضمن هيكل حوكمة المؤسسة، ويمكنهم إعادة استخدام وتكييف المكونات بسلاسة. يمكن للعملاء بسهولة اكتشاف الخدمات المتاحة والتعرف عليها من خلال بوابة المطور وعملية التأهيل المتكاملة، مما يزيد من اعتماد واجهة برمجة التطبيقات بشكل عام.
ولكن نظراً لقلة الآليات المتاحة لرصد أداء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) وأمنها في هذه المرحلة، فقد تواجه الفرق صعوبة في الحفاظ على الإشراف الكامل على المنظمة. على سبيل المثال، قد لا تكون المؤسسة على دراية بالاختراقات الأمنية، أو أخطاء الإصدارات، أو مشكلات المصادقة داخل مجموعة واجهة برمجة تطبيقات معينة.
تستخدم أطر العمل المُدارة بيانات القياس عن بُعد، ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، ومقاييس أخرى لرصد أداء واجهة برمجة التطبيقات بتفصيل أكبر. على سبيل المثال، يمكن لنظام مراقبة أن ينبه المطورين عندما يواجه العملاء تعطلاً مفرطاً في واجهة برمجة التطبيقات (API)، كما يساعد في تحديد المشكلة الأساسية—سواء كانت ضغطاً زائداً على الخادم، أو انقطاعاً في الشبكة، أو عدم توافق في الكود، أو أي مشكلة أخرى.
قد تتضمن المنظومات المُدارة أيضًا بنية تحتية أكثر تقدمًا لحوكمة واجهات برمجة التطبيقات (API)، والتي تحافظ على استقلالية الفريق مع منح الأطراف المعنية فهمًا واضحًا لواجهات برمجة التطبيقات التي يتحملون مسؤولية إدارتها. أخيرا، تقدم المنظومة المُدارة عمليات إدارة دورة حياة رسمية، حيث تتم مراقبة واجهات برمجة التطبيقات عبر التصميم، والتطوير، والصيانة، وإصدار الإصدارات، والتقاعد. لكن في هذه الطبقة، قد تفتقر المؤسسات إلى رؤية متماسكة لكيفية مساهمة إدارة API في أهداف الأعمال الأوسع.
تجمع أطر العمل المحسَّنة أو الاستراتيجية بين الحوكمة والتوحيد القياسي وإدارة دورة الحياة والمقاييس وأفضل ممارسات الأمن مع تخطيط الأعمال طويل الأمد. من خلال الإشراف على الشبكة بالكامل، تستطيع المؤسسات توسيع نطاق مواردها وتخصيصها بكفاءة، والاستجابة بديناميكية لظروف السوق المتغيرة. بدلاً من اعتبار واجهات برمجة التطبيقات فقط كمكونات تقنية، يمكن للمؤسسات نشر واجهات برمجة التطبيقات لخدمة أهداف الأعمال الأوسع. تساعد أطر العمل الاستراتيجية على صياغة خارطة الطريق واستراتيجيات التخطيط، مما يسرع الابتكار ويحسّن الكفاءة التشغيلية.
قد تقوم المؤسسات بصياغة نماذج نضج واجهة برمجة التطبيقات (API) لمعالجة نقاط ضعف محددة أو مجالات تركيز تشغيلية. تشمل مجالات التركيز المشتركة ما يلي:
تركز نماذج النضج هذه على مبادئ تصميم واجهات برمجة التطبيقات (API)، مثل تبني بروتوكولات وممارسات ومعايير محددة تساهم في تحسين تجربة المستخدم. يعد RMM أحد الأمثلة على إطار العمل القائم على التصميم، ولكن قد تركز النماذج الأخرى على GraphQL و gRPC وغيرها من أنماط البنية الأخرى.
تركز نماذج الحوكمة على مدى قدرة المؤسسات على الحفاظ على السيطرة والرقابة على أنظمة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها. في أعلى الطبقات، تحافظ المؤسسات على مستويات رفيعة من الامتثال، وجودة البيانات، والأمن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقلالية الأطراف المعنية.
كما تأخذ الأطر القائمة على الحوكمة في الاعتبار جودة آليات التنفيذ في منظومة واجهة برمجة التطبيقات (API)، بما في ذلك ما إذا كانت تتضمن عمليات تحقق وتدقيق آلي. وفي الوقت نفسه، تقوم نماذج الملكية بتعيين واجهات برمجة التطبيقات لفرق محددة لضمان خضوع كل واحدة منها للمسؤولية والمتابعة.
تُقيّم أطر نضج التركيز الأمني مدى التزام شبكة واجهة برمجة التطبيقات (API) بأفضل الممارسات الأمنية. في المراحل الأولى، قد تعتمد المؤسسات على مفاتيح API أو المصادقة الأساسية عبر HTTP، والتي تفتقر إلى التحكم الدقيق وتكون عرضة للاختراق. قد تعتمد الأنظمة المتقدمة نظام المصادقة والتفويض القائم على الرموز المميزة، بالإضافة إلى الوصول القائم على مبدأ الثقة الصفرية. تلتزم الأطر الأكثر تطوراً بمبادئ إدارة الهوية والوصول، مثل استخدام بروتوكولات التفويض OAuth و OpenID Connect (OIDC).
تُعد وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) أدلة تقنية تقدم تعليمات حول كيفية استخدام المطورين لواجهة برمجة تطبيقات معينة ودمجها. يمكن أن تشمل الوثائق دروساً تعليمية وأمثلة برمجية، بالإضافة إلى ملاحظات الإصدار ومعاملات الاستدعاء المقبولة.
في البداية، قد تفتقر المؤسسات إلى عمليات معيارية لإنشاء وثائق واجهة برمجة التطبيقات (API) وصيانتها، مما يعطي المطورين رؤى محدودة حول ما يمكن لكل واجهة برمجة تطبيقات أن تقوم به. قد تقدم المستويات الأعلى تنسيقات موحدة لوصف مواصفات واجهة برمجة التطبيقات، مثل مواصفات OpenAPI (OAS) أو مخطط واجهة برمجة التطبيقات. قد تتضمن أطر واجهة برمجة التطبيقات الناضجة أيضاً الأتمتة، مما يساعد على ضمان تحديث الوثائق تلقائياً مع كل عملية طرح.
تساعد نماذج النضج المرتكزة على قابلية الملاحظة المؤسسات على تتبع مدى تطور آليات جمع البيانات الخاصة بها عبر الخدمات المصغرة. قد تستخدم الأنظمة الأساسية القياس عن بُعد والمقاييس لمساعدة المؤسسات على رصد الأخطاء، لكنها تعجز عن المساعدة في تحديد اتجاهات البيانات على المدى الطويل.
يمكن للمنصات الأكثر تعقيداً تتبع زمن الانتقال ومعدلات الطلب وغيرها من المقاييس ذات الصلة بشكل استباقي؛ لمساعدة المؤسسات على الاستجابة لحالات التوقف، وعدم الاتساق، والمشكلات الأخرى مسبقاً. في أعلى طبقة، يمكن للمؤسسات تحديد أنماط البيانات عالية المستوى وتوليد رؤى قابلة للتنفيذ التي توجه تطوير واجهة برمجة التطبيقات المستقبلية.
