ما اختبار واجهة برمجة التطبيقات؟

تتحقق اختبارات واجهات برمجة التطبيقات من دقة البيانات وتنسيقها وآلية معالجة الأخطاء والامتثال للمصادقة والتصريح ومشكلات التوافق ومشكلات التحميل وغير ذلك الكثير. يمكن لفرق التطوير اختيار إما إجراء هذه الاختبارات يدويًا أو استخدام برامج لأتمتة الاختبار وتعزيز كفاءة العملية. وبغض النظر عن الطريقة المتبعة، يتطلب اختبار واجهة برمجة التطبيقات الشامل مجموعة من أساليب الاختبار للمساعدة على ضمان الأداء والأمان الأمثل لواجهات برمجة التطبيقات والتطبيقات.

تحتوي التطبيقات الحديثة عادةً على ثلاث طبقات: طبقة البيانات وطبقة الخدمة (أو التطبيق) وطبقة العرض. تتضمن طبقة الخدمة منطق عمل التطبيق (والوظائف الأساسية لواجهة برمجة التطبيقات)، الذي يحدد كيفية تواصل واجهات برمجة التطبيقات مع عناصر التطبيق الأخرى ووظائفه.

قديمًا، كان المطورون ينفذون اختبار واجهة برمجة التطبيقات في نهاية عملية تطوير البرامج. بينما تتبنى العديد من الشركات اليوم إستراتيجيات تطوير واجهات برمجة التطبيقات أولاً، حيث تُنشئ فرق التطوير التطبيقات كشبكة من الخدمات المقدمة من خلال واجهات برمجة التطبيقات.

يُعد الحرص على تحسين واجهات برمجة التطبيقات أمرًا مهمًا في نهج واجهة برمجة التطبيقات أولاً، ولذلك يختار المطورون غالبًا دمج ممارسات اختبار واجهة برمجة التطبيقات في بداية العملية. يساعد هذا النهج الاستباقي—المعروف باسم "التحول إلى اليسار"—الفرق على العثور على المشكلات وإصلاحها في وقت مبكر، وتجنب الأخطاء المكلفة والتأخيرات في المشاريع، وتحسين عملية التطوير بأكملها.

وعلى الرغم من ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اختبار واجهة برمجة التطبيقات قد يستمر حتى بعد عملية النشر. يقدم اختبار ما بعد الإنتاج (أو اختبار التحول إلى اليمين) للشركات نهج اختبار تكميليًا يمكنه، عند استخدامه مع إستراتيجيات التحول إلى اليسار، دمج حلقة التغذية الراجعة المستمرة في عمليات التطوير ومسارات التكامل والتسليم المستمرين.

بالإضافة إلى المساعدة على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات أكثر استقرارًا وموثوقية، يوفر اختبار واجهة برمجة التطبيقات مزايا هائلة للشركات. فهو يساعد على تحسين جودة تطبيقات البرامج المؤسسية، وتقليل تكاليف التطوير، وتسريع عملية تسليم البرامج وغير ذلك الكثير.