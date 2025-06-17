Protected B هو أحد المستويات الأمنية الستة التي حددتها حكومة كندا للمعلومات والأصول الحساسة التي قد تتسبب، في حال تعرضها للاختراق، في إلحاق ضرر جسيم بفرد أو منظمة أو حكومة.

في عام 2017، نشر مجلس الخزانة الكندي (TBS)، الذي يضع حوكمة المؤسسات واستراتيجيتها وسياستها لخدمات الحوسبة السحابية، وثيقة "التوجيه بشأن الاستخدام الآمن لخدمات الحوسبة السحابية التجارية: إشعار تنفيذ السياسة الأمنية (SPIN)"، والتي تسمح باستضافة بيانات الفئة Protected B في السحابة العامة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من عمليات التدقيق التي تجريها جهات خارجية لضمان التحكم، مثل ISO/IEC 27001، و ISO/IEC 27017، و ISO/IEC 27018، و SOC 2 Type 2.

المركز الكندي للأمن السيبراني (CCCS) يقيّم مزودي الخدمات السحابية (CSPs) فيما يتعلق بضوابط الأمن من المستوى "Protected B" لمعالجة المعلومات. تتوفر الخدمات التي تم تقييمها لاستخدام وكالات حكومة كندا (GC) عبر سوق خدمات سحابة حكومة كندا (GC Cloud Services Marketplace)، حيث يتم عرض مزودي الخدمات السحابية (CSPs) الذين لديهم اتفاقية إطار عمل Protected B من حكومة كندا.

التقارير والوثائق الأخرى

كتالوج اتفاقيات إطار عمل GC Cloud (الإنجليزية) (الفرنسية)