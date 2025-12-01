امتثال IBM Cloud: كتالوج ضوابط الامتثال للحوسبة السحابية (C5)، ألمانيا

رسم توضيحي يُظهر شخصين يقفان على منصات، أحدهما ينظر إلى شاشة عرض الخريطة والآخر إلى الدرع الأمني
ما هو C5؟

تم إنشاء كتالوج ضوابط الامتثال للحوسبة السحابية (C5) من قِبل المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik، أو BSI) لتوفير إطار عمل لتقييم الأمن السيبراني لمزود الخدمة السحابية ولضمان وجود ضوابط في حالة وقوع هجوم إلكتروني. 

يحدد C5 المتطلبات التي يجب على مزودي الخدمات السحابية تلبيتها من أجل توفير الحد الأدنى من مستوى الأمان لخدماتهم. ويجمع المعيار بين معايير الأمان الحالية مثل فهارس ISO 27001 و SOC 2 و فهرس IT-Grundschutz من BSI مع المتطلبات الإضافية الخاصة بكتالوج C5 لزيادة الشفافية في معالجة البيانات.

الامتثال لمعيار C5 مطلوب لخدمات الحوسبة السحابية المستخدمة من قِبل الحكومة الألمانية والمنظمات التي تعمل مع القطاع العام الألماني. التقييمات من نوع C5 تُجرى وفقًا للمعيار الدولي لمهام التأكيد (ISAE) 3000 (المعدل)، مهام التأكيد بخلاف عمليات تدقيق أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية.

التقارير والوثائق الأخرى

تُعد تقارير C5 للخدمات المدرجة في قسم "الخدمات المشمولة" محمية ومتاحة عند الطلب. لطلب البنية التحتية لكل من IBM Cloud و/أو IBM Cloud VPC و/أو IBM Cloud PaaS/تقارير Cloudant C5:
البرامج ذات الصلة ISO 27001 IT Grundschutz
موقف IBM

يمكن لعملاء IBM الحاليين والمحتملين استخدام تقارير C5:2020 للتحقق من الامتثال لأمن السحابة وكجزء من تقييمهم لاستخدام IBM Cloud.

تعتبر تقارير C5 ذات أهمية خاصة لعملاء IBM، الذين لديهم مكاتب في الاتحاد الأوروبي، أو العملاء العالميين الآخرين الذين يسعون إلى إيجاد إطار عمل شامل للتحكم في الحوسبة السحابية.

يمكن تقديم تقارير C5 لخدمات IBM التي طبقت الضوابط وفقًا لإطار عمل C5 وتم تقييمها من قِبل مدقق حسابات مستقل، مما يؤكد إثبات الامتثال لكتالوج C5.

يتوفر للخدمات المدرجة أدناه تقرير C5، يوضح فترة تم فيها تقييم إجراءات الرقابة.

تشير أوصاف خدمة IBM ما إذا كان عرض معين يحافظ على حالة الامتثال لـ C5. تصدر الخدمات أدناه تقارير C5 مرة واحدة على الأقل كل عام.

الخدمات

  1. IBM Cloud App Configuration
  2. IBM Cloud App ID
  3. IBM Cloud Backup for VPC
  4. IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  5. IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
  6. IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  7. IBM Cloud Code Engine
  8. IBM Cloud Container Registry
  9. IBM Cloud Continuous Delivery
  10. IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  11. IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  12. IBM Cloud Databases for etcd
  13. IBM Cloud Databases for MongoDB
  14. IBM Cloud Databases for MySQL
  15. IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  16. IBM Cloud Databases for Redis
  17. IBM Cloud Direct Link Connect (2.0)
  18. IBM Cloud Direct Link Dedicated (2.0)
  19. IBM Cloud DNS Services
  20. IBM Cloud Event Notifications
  21. IBM Cloud File Storage for Virtual Private Cloud
  22. IBM Cloud Flow Logs for VPC
  23. IBM Cloud for VMware Solutions (مخصص)
  24. IBM Cloud Internet Services Enterprise Next (via Cloudflare)
  25. IBM Cloud Internet Services Enterprise (عبر Cloudflare)
  26. IBM Cloud Internet Services Enterprise Usage (عبر Cloudflare)
  27. IBM Cloud Internet Services Standard (عبر Cloudflare)
  28. IBM Cloud Kubernetes Service Red Hat® OpenShift® on IBM Cloud
  29. IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  30. IBM Cloud Object Storage
  31. IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Account Management and Billing وIBM Cloud Catalog وIBM Cloud Console وIBM Cloud Global Search and Tagging وIBM Cloud Identity and Access Management وIBM Cloud Shell
  32. ®IBM Cloud Satellite
  33. IBM Cloud Schematics
  34. IBM Cloud Secrets Manager
  35. IBM Cloud Security and Compliance Center
  36. IBM Cloud Transit Gateway 
  37. IBM Cloud Virtual Private Cloud
  38. IBM Cloud Virtual Private Cloud Load Balancer for VPC: Application Load Balancer and Network Load Balancer
  39. IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway and Client-to-Site Server
  40. IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  41. IBM Cloud Virtual Server for VPC
  42. IBM Cloud Virtual Server for VPC - التوسع التلقائي للسحابة الافتراضية الخاصة
  43. IBM Cloud Virtual Server for VPC - مضيف مخصص للسحابة الافتراضية الخاصة
  44. IBM Cloudant for IBM Cloud
  45. IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
  46. IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
  47. IBM Key Protect for IBM Cloud
اتخذ الخطوة التالية

هل لديك أسئلة حول أحد برامج الامتثال؟ هل تريد الحصول على تقرير امتثال محمي؟ يمكننا تقديم المساعدة.

 اطّلع على المزيد من برامج الامتثال