Gestión de activos

¿Qué es la gestión de activos de las empresas de servicios públicos?

By Teaganne Finn , Ian Smalley
Publicado el 22 de junio de 2026

Definición de la gestión de activos de las empresas de servicios públicos

La gestión de activos de las empresas de servicios públicos (UAM, por sus siglas en inglés) es la supervisión sistemática y la gestión del ciclo de vida de los activos físicos que usan las empresas de servicios públicos, como redes eléctricas, líneas de transmisión, instalaciones de agua y subestaciones eléctricas.

El objetivo de este proceso es maximizar la fiabilidad física, prolongar la vida útil del equipamiento y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del mismo. A nivel mundial, se proyecta que el mercado de gestión de activos de las empresas de servicios públicos alcance los 7290 millones USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.

Esta industria multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivos e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La gestión de activos de las empresas de servicios públicos ofrece resultados comerciales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar las decisiones basadas en datos.

Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de las empresas de servicios públicos ya están notando este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de empresas de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % dice que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva medible.

Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro por encima de UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM, por sus siglas en inglés). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales para el consumidor. La gestión de activos energéticos (EAM, por sus siglas en inglés) está estrechamente relacionada pero su alcance es diferente, con un enfoque holístico en activos de generación de energía y recursos energéticos distribuidos, como parques eólicos y centrales eléctricas.

La industria de servicios energéticos, específicamente, continúa enfocándose en objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la resiliencia de la red y alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un un panel único para todas las operaciones.

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Por qué importa la gestión de activos de las empresas de servicios públicos

Las empresas de servicios públicos enfrentan una infraestructura obsoleta, cambios en los programas de mantenimiento y un estricto cumplimiento normativo. Las soluciones de gestión de activos de las empresas de servicios públicos ayudan a los equipos a tomar decisiones más estratégicas que afectan directamente los presupuestos operativos, la planificación del capital y el mantenimiento.

Por otra parte, el tiempo de inactividad tiene consecuencias directas para los ingresos y la reputación de una empresa. El estado de los activos de las empresas de servicios públicos es crucial para identificar equipamientos antiguos y de alto riesgo antes de que falle. El mantenimiento predictivo y las estrategias de mantenimiento preventivo están impulsando la gestión moderna de activos de las empresas de servicios públicos.

El enfoque se basa en datos históricos y datos en tiempo real para mantener la infraestructura física y realizar pronósticos de infraestructura a largo plazo. Al trasladar las reparaciones de mantenimiento reactivo a estrategias predictivas, los proveedores aprovechan al máximo su inventario de activos y maximizan la vida útil de los activos.

Los proveedores de servicios públicos se enfrentan a estrictos estándares normativos en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y operaciones. El software y las herramientas de gestión de activos de las empresas de servicios públicos pueden recordar automáticamente a los proveedores las normas y estándares, ayudándoles a evitar multas o incumplimientos.

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Componentes principales de la gestión de activos de las empresas de servicios públicos

Varios componentes clave conforman la gestión de activos de las empresas de servicios públicos:

  • Inventario de activos y evaluación de condiciones: estos componentes son la base de la gestión de activos de las empresas de servicios públicos. El inventario de activos cataloga todos los activos físicos propiedad de las empresas de servicios públicos, incluidas sus ubicaciones y detalles específicos. La evaluación de la condición evalúa el estado físico actual y estima cuánta vida queda antes de la falla.
  • Gestión del ciclo de vida de los activos: En la gestión de activos de las empresas de servicios públicos, la gestión del ciclo de vida de los activos regula la infraestructura física desde la adquisiciones hasta la eliminación. El objetivo durante todo el proceso es reducir los costos y minimizar el tiempo de inactividad mediante el uso de datos y análisis en tiempo real para pasar de una fase a la siguiente.
  • Evaluación de riesgos y criticidad: las evaluaciones de riesgo y criticidad evalúan y priorizan los activos en función de su probabilidad de falla. Los equipos evalúan y clasifican los activos por gravedad para cuantificar la exposición al riesgo empresarial. Estos puntajes de activos guían las estrategias de mitigación dirigidas y muestran dónde las empresas de servicios públicos deben desplegar los recursos.
  • Cumplimiento normativo y elaboración de informes: el cumplimiento normativo en la gestión de activos de las empresas de servicios públicos requiere una supervisión continua de los activos de la compañía para ayudar a garantizar el cumplimiento de los mandatos federales, estatales y locales. Las soluciones de gestión de activos de las empresas de servicios públicos pueden crear una infraestructura unificada para la coherencia entre departamentos y automatizar el mantenimiento de registros para una documentación limpia y coherente.

Tipos de empresas de servicios públicos que requieren gestión de activos

Las compañías eléctricas abarcan una variedad de activos y requieren diferentes enfoques para mantener la infraestructura física.

Agua

Las empresas de servicios públicos de agua y aguas residuales, como plantas de tratamiento, tuberías de distribución y embalses, requieren una estrecha supervisión. La gestión de activos puede garantizar que las instalaciones de tratamiento de agua cumplan con las normas de seguridad y detecten fugas en tiempo real.

Los sistemas de gestión de activos son especialmente importantes para las funciones de tratamiento de agua y aguas residuales porque operan continuamente, dejando poco margen de error. El enfoque para las empresas de servicios públicos de agua es una estrategia de mantenimiento proactiva impulsada por datos históricos y monitoreo en tiempo real.
Electricidad

Las instalaciones de generación de energía, las subestaciones, las torres de transmisión y los sistemas de control de redes inteligentes son ejemplos de los tipos de instalaciones de servicios públicos que deben gestionarse. Las empresas de servicios públicos suministran energía a hogares, negocios y operaciones industriales, lo que las hace críticas.

Las soluciones de gestión de activos ayudan a administrar la compleja infraestructura de red a través de una infraestructura de medición avanzada y pronostican con precisión la demanda de electricidad, impulsando una asignación de recursos más estratégica y una administración de riesgos.
Gas

Las empresas de servicios públicos de gas se refieren al suministro de gas natural a espacios residenciales, comerciales e industriales. Las empresas de servicios públicos de gas representan una gran parte del sector energético, centrándose en la seguridad del suministro de gas y el cumplimiento normativo.

El gas es un servicio público complejo porque los gasoductos son fundamentales para la vida cotidiana. Los procesos de gestión de activos pueden garantizar que el suministro y la demanda de gas estén equilibrados a través de un sistema integral de distribución y gestión.
Gestión de residuos

El sector de la gestión de residuos es muy visible y esencial. La mayoría de la gente se identifica con el "día de la basura" o tiene algún mecanismo para retirar los residuos de sus casas.

El sector de la gestión de residuos es vital para la protección del medio ambiente, el estado público y la gestión urbana en las grandes ciudades. Este sector incluye la recolección, transmisión y distribución de residuos, reciclaje y eliminación. Los reguladores están endureciendo los estándares ambientales y la gestión de los vertederos de basura es cada vez más compleja, lo que requiere un enfoque sólido de mantenimiento preventivo.
Energía renovable

Las empresas de servicios públicos de energía renovable se refieren a las instalaciones de energía física, como turbinas eólicas o paneles solares, integradas en un suministro de energía existente. Estas empresas de servicios públicos de energía renovable obtienen energía de fuentes naturales como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.

Los activos físicos renovables requieren estrategias de mantenimiento específicas que tengan en cuenta las ubicaciones remotas y la exposición a los elementos. Este sector se basa en la optimización del rendimiento de los activo, la planificación de la capacidad y el Forecasting de la producción de energía.

Desafíos clave en la administración de activos de empresas de servicios públicos

Las empresas de servicios públicos son vitales para la vida cotidiana. La mayoría de las personas se dan cuenta inmediatamente cuando hay un corte de energía y reconocen el sonido que hace una estufa de gas cuando no se enciende. La infraestructura de las empresas de servicios públicos es crítica para garantizar no solo que las luces permanezcan encendidas, sino también que se recoja la basura y que las familias dispongan de agua potable segura.

Investigaciones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge revelan que los cortes de electricidad graves costaron a los clientes de electricidad estadounidenses 121 000 millones USD solo en 2024. Este aumento es un fuerte aumento con respecto a años anteriores informados en la investigación.

Por otro lado, el informe True Cost of Downtime de Siemens de 2024 estima que las 500 mayores empresas del mundo pierden casi 1.4 billones USD anuales por inactividad no planeada. Este costo anual del tiempo de inactividad equivale al 11 % de sus ingresos.

La criticidad de las empresas de servicios públicos también presenta algunos desafíos notables. Una estrategia integral de gestión de activos de las empresas de servicios públicos ayudará a mitigar estas dificultades en curso:

  • Infraestructura obsoleta: muchos activos de las empresas de servicios públicos son antiguos o están obsoletos y requieren una modernización inmediata. La infraestructura obsoleta puede provocar fallas e interrupciones importantes, lo que cuesta tiempo y dinero a las operaciones. Las soluciones de gestión de activos de servicios públicos pueden ayudar a cambiar las estrategias de mantenimiento de reactivas a predictivas, permitiendo la detección de fallas antes de que ocurran.
  • Presupuestos restringidos: las restricciones presupuestarias obligan a las organizaciones a priorizar las demandas competitivas: reparaciones de infraestructura obsoleta, costos de mantenimiento y cumplimiento de las regulaciones. Las reparaciones de emergencia son extremadamente costosas y pueden desviar fondos limitados que la operación podría usar en otros lugares. La gestión de activos de las empresas de servicios públicos puede maximizar estos fondos centrándose en un enfoque de mantenimiento basado en datos.
  • Cumplimiento normativo complejo: dependiendo del activo de la empresa de servicios públicos, las organizaciones deben gestionar múltiples infraestructuras con mandatos variables. Este desafío puede crear fricciones y retrasos significativos en la presentación obligatoria de informes, poniendo en riesgo a la organización. Las soluciones de gestión de activos de las empresas de servicios públicos pueden ayudar a crear un sistema de datos centralizado con analytics de datos integrados y activadores automatizados de cumplimiento normativo.
  • Sistemas de datos fragmentados: datos críticos de SIG, SCADA y sistemas de interrupción a menudo residen en silos, lo que impide una visión unificada de las operaciones. Los gestores de activos deben unir manualmente los datos, lo que conduce a una toma de decisiones ineficaces. La gestión de activos de servicios públicos puede ofrecer una plataforma de datos unificada para consolidar datos en una única vista o en un flujo de trabajo con agentes.
  • Presión ambiental creciente: El impulso hacia un mundo más sostenible incluye mandatos estrictos para frenar las emisiones de carbono y gestionar contaminantes como las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS, por sus siglas en inglés), también conocidas como “productos químicos para siempre”. La gestión de las empresas de servicios públicos requiere un sistema organizado para gestionar el mantenimiento o las empresas podrían enfrentar multas importantes y posiblemente costos de litigios. Las soluciones de gestión de activos de las empresas de servicios públicos ofrecen plataformas impulsadas por IA para monitorear los ciclos de vida de los activos y usar insights de mantenimiento predictivo para gestionar los activos de forma remota.

Mejores prácticas para la gestión de activos de las empresas de servicios públicos

Los activos de las empresas de servicios públicos y el enfoque para gestionar los activos dependen del tipo, tamaño y alcance. Sin embargo, existen algunas mejores prácticas generales que conviene seguir.

  1. Construya un inventario integral de activos: centralice todos los datos de activos en una base de datos. Incluya la ubicación, la antigüedad, el fabricante, la condición actual y cualquier historial de mantenimiento. Estandarice las convenciones de nomenclatura y cree categorías coherentes en todos los equipos administrativos y de campo.
  2. Evalúe la criticidad y el riesgo: Priorice los activos críticos y clasifíquelos con una puntuación según su importancia para las operaciones. Evalúe las consecuencias de la falla del activo y use estos datos para tomar decisiones estratégicas. Asigne presupuestos basados en los activos de la empresa de servicios públicos más críticos.
  3. Desarrolle un plan estratégico de gestión de activos de la empresa de servicios públicos: cree un plan para la gestión de activos de la empresa de servicios públicos que priorice las actividades y haga hincapié en el mantenimiento proactivo frente al mantenimiento reactivo. Elija las herramientas y la tecnología adecuadas que se alineen con las metas y objetivos de la organización.
  4. Implemente la pila de tecnología adecuada: elija las tecnologías y herramientas más adecuadas que satisfagan las necesidades de los activos. Una solución de gestión de activos de la empresa de servicios públicos debe ser capaz de manejar múltiples tipos de activos y gestionar un gran volumen de información entrante simultáneamente. Considere la tecnología y herramientas impulsadas por IA, como un sistema CMMS para recopilar datos sobre activos, gestionar los costos del ciclo de vida de los activos y mantener los activos para su longevidad.
  5. Transición de mantenimiento reactivo a mantenimiento predictivo: cambie a estrategias de mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo que reemplacen el enfoque obsoleto de "funcionar hasta que falle". Las plataformas CMMS automatizan las órdenes de trabajo y generan tareas de inspección y servicio antes de que ocurran problemas.
  6. Establezca KPI y bucles de mejora continua: monitoree indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo medio de reparación (MTTR), el tiempo medio entre fallos (MTBF) y la disponibilidad de activos. Evalúe de manera regular las actividades de gestión de activos para valorar cómo funciona la estrategia y si sigue sirviendo a las necesidades de la organización.

Herramientas y tecnología que apoyan la gestión de activos de empresas de servicios públicos

Existen diversas herramientas y tecnologías para apoyar la gestión de activos de las empresas de servicios públicos. El tipo dependerá de las necesidades del activo y de la operación:

  • IA y análisis predictivos: La IA y machine learning (ML) marcan anomalías de equipamiento y predicen fallas de activos en la gestión de servicios de campo. El software impulsado por IA puede analizar imágenes de drones o satelitales para detectar anomalías y defectos, como corrosión en tuberías o daños en aisladores.
  • Sistemas CMMS y EAM: los sistemas CMMS y EAM son opciones de software de mantenimiento empleadas por diversas organizaciones. Estos sistemas consolidan el historial de activos y los registros de mantenimiento en un único panel unificado disponible para todos los equipos.
  • Gemelos digitales: un gemelo digital es una representación virtual de un activo o sistema. Se utiliza para crear una réplica virtual de un activo físico y para ayudar a las organizaciones a comprender el impacto de ese activo. Este enfoque puede optimizar el rendimiento de los activos y ayudar a los líderes a tomar mejores decisiones.
  • IoT y redes de sensores: los dispositivos IoT y los sensores de monitoreo de condiciones pueden realizar un seguimiento del estado de los activos en tiempo real. Los medidores inteligentes son un ejemplo de dispositivos digitales avanzados que generan datos en tiempo real y anticipan posibles problemas antes de que fallen.

Autores

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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