¿Qué es la gestión de activos de las empresas de servicios públicos?

La gestión de activos de las empresas de servicios públicos (UAM, por sus siglas en inglés) es la supervisión sistemática y la gestión del ciclo de vida de los activos físicos que usan las empresas de servicios públicos, como redes eléctricas, líneas de transmisión, instalaciones de agua y subestaciones eléctricas.
El objetivo de este proceso es maximizar la fiabilidad física, prolongar la vida útil del equipamiento y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del mismo. A nivel mundial, se proyecta que el mercado de gestión de activos de las empresas de servicios públicos alcance los 7290 millones USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.
Esta industria multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivos e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La gestión de activos de las empresas de servicios públicos ofrece resultados comerciales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar las decisiones basadas en datos.
Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de las empresas de servicios públicos ya están notando este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de empresas de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % dice que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva medible.
Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro por encima de UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM, por sus siglas en inglés). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales para el consumidor. La gestión de activos energéticos (EAM, por sus siglas en inglés) está estrechamente relacionada pero su alcance es diferente, con un enfoque holístico en activos de generación de energía y recursos energéticos distribuidos, como parques eólicos y centrales eléctricas.
La industria de servicios energéticos, específicamente, continúa enfocándose en objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la resiliencia de la red y alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un un panel único para todas las operaciones.
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Las empresas de servicios públicos enfrentan una infraestructura obsoleta, cambios en los programas de mantenimiento y un estricto cumplimiento normativo. Las soluciones de gestión de activos de las empresas de servicios públicos ayudan a los equipos a tomar decisiones más estratégicas que afectan directamente los presupuestos operativos, la planificación del capital y el mantenimiento.
Por otra parte, el tiempo de inactividad tiene consecuencias directas para los ingresos y la reputación de una empresa. El estado de los activos de las empresas de servicios públicos es crucial para identificar equipamientos antiguos y de alto riesgo antes de que falle. El mantenimiento predictivo y las estrategias de mantenimiento preventivo están impulsando la gestión moderna de activos de las empresas de servicios públicos.
El enfoque se basa en datos históricos y datos en tiempo real para mantener la infraestructura física y realizar pronósticos de infraestructura a largo plazo. Al trasladar las reparaciones de mantenimiento reactivo a estrategias predictivas, los proveedores aprovechan al máximo su inventario de activos y maximizan la vida útil de los activos.
Los proveedores de servicios públicos se enfrentan a estrictos estándares normativos en los ámbitos de medio ambiente, seguridad y operaciones. El software y las herramientas de gestión de activos de las empresas de servicios públicos pueden recordar automáticamente a los proveedores las normas y estándares, ayudándoles a evitar multas o incumplimientos.
Varios componentes clave conforman la gestión de activos de las empresas de servicios públicos:
Las compañías eléctricas abarcan una variedad de activos y requieren diferentes enfoques para mantener la infraestructura física.
Las empresas de servicios públicos de agua y aguas residuales, como plantas de tratamiento, tuberías de distribución y embalses, requieren una estrecha supervisión. La gestión de activos puede garantizar que las instalaciones de tratamiento de agua cumplan con las normas de seguridad y detecten fugas en tiempo real.
Los sistemas de gestión de activos son especialmente importantes para las funciones de tratamiento de agua y aguas residuales porque operan continuamente, dejando poco margen de error. El enfoque para las empresas de servicios públicos de agua es una estrategia de mantenimiento proactiva impulsada por datos históricos y monitoreo en tiempo real.
Las instalaciones de generación de energía, las subestaciones, las torres de transmisión y los sistemas de control de redes inteligentes son ejemplos de los tipos de instalaciones de servicios públicos que deben gestionarse. Las empresas de servicios públicos suministran energía a hogares, negocios y operaciones industriales, lo que las hace críticas.
Las soluciones de gestión de activos ayudan a administrar la compleja infraestructura de red a través de una infraestructura de medición avanzada y pronostican con precisión la demanda de electricidad, impulsando una asignación de recursos más estratégica y una administración de riesgos.
Las empresas de servicios públicos de gas se refieren al suministro de gas natural a espacios residenciales, comerciales e industriales. Las empresas de servicios públicos de gas representan una gran parte del sector energético, centrándose en la seguridad del suministro de gas y el cumplimiento normativo.
El gas es un servicio público complejo porque los gasoductos son fundamentales para la vida cotidiana. Los procesos de gestión de activos pueden garantizar que el suministro y la demanda de gas estén equilibrados a través de un sistema integral de distribución y gestión.
El sector de la gestión de residuos es muy visible y esencial. La mayoría de la gente se identifica con el "día de la basura" o tiene algún mecanismo para retirar los residuos de sus casas.
El sector de la gestión de residuos es vital para la protección del medio ambiente, el estado público y la gestión urbana en las grandes ciudades. Este sector incluye la recolección, transmisión y distribución de residuos, reciclaje y eliminación. Los reguladores están endureciendo los estándares ambientales y la gestión de los vertederos de basura es cada vez más compleja, lo que requiere un enfoque sólido de mantenimiento preventivo.
Las empresas de servicios públicos de energía renovable se refieren a las instalaciones de energía física, como turbinas eólicas o paneles solares, integradas en un suministro de energía existente. Estas empresas de servicios públicos de energía renovable obtienen energía de fuentes naturales como la solar, la eólica y la hidroeléctrica.
Los activos físicos renovables requieren estrategias de mantenimiento específicas que tengan en cuenta las ubicaciones remotas y la exposición a los elementos. Este sector se basa en la optimización del rendimiento de los activo, la planificación de la capacidad y el Forecasting de la producción de energía.
Las empresas de servicios públicos son vitales para la vida cotidiana. La mayoría de las personas se dan cuenta inmediatamente cuando hay un corte de energía y reconocen el sonido que hace una estufa de gas cuando no se enciende. La infraestructura de las empresas de servicios públicos es crítica para garantizar no solo que las luces permanezcan encendidas, sino también que se recoja la basura y que las familias dispongan de agua potable segura.
Investigaciones del Laboratorio Nacional de Oak Ridge revelan que los cortes de electricidad graves costaron a los clientes de electricidad estadounidenses 121 000 millones USD solo en 2024. Este aumento es un fuerte aumento con respecto a años anteriores informados en la investigación.
Por otro lado, el informe True Cost of Downtime de Siemens de 2024 estima que las 500 mayores empresas del mundo pierden casi 1.4 billones USD anuales por inactividad no planeada. Este costo anual del tiempo de inactividad equivale al 11 % de sus ingresos.
La criticidad de las empresas de servicios públicos también presenta algunos desafíos notables. Una estrategia integral de gestión de activos de las empresas de servicios públicos ayudará a mitigar estas dificultades en curso:
Los activos de las empresas de servicios públicos y el enfoque para gestionar los activos dependen del tipo, tamaño y alcance. Sin embargo, existen algunas mejores prácticas generales que conviene seguir.
Existen diversas herramientas y tecnologías para apoyar la gestión de activos de las empresas de servicios públicos. El tipo dependerá de las necesidades del activo y de la operación:
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