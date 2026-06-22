¿Qué es la gestión de activos de las empresas de servicios públicos?

El objetivo de este proceso es maximizar la fiabilidad física, prolongar la vida útil del equipamiento y ayudar a garantizar un funcionamiento seguro del mismo. A nivel mundial, se proyecta que el mercado de gestión de activos de las empresas de servicios públicos alcance los 7290 millones USD para 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 4,52 %, según Fortune Business Insights.

Esta industria multimillonaria se está modernizando con soluciones de software de gestión de activos empresariales integradas con inteligencia artificial (IA), análisis predictivos e Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). La gestión de activos de las empresas de servicios públicos ofrece resultados comerciales sólidos al impulsar la eficiencia operativa y facilitar las decisiones basadas en datos.

Un estudio reciente del IBM Institute for Business Value revela que los ejecutivos de las empresas de servicios públicos ya están notando este cambio. La encuesta reveló que el 94 % de los ejecutivos de empresas de servicios públicos esperan que la IA "contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos en los próximos 3 años". Además, el 88 % dice que la tecnología ofrecerá una ventaja competitiva medible.

Desde una perspectiva más amplia, el proceso de gestión a nivel macro por encima de UAM es la gestión de activos de infraestructura (IAM, por sus siglas en inglés). Esta práctica supervisa todas las instalaciones públicas, carreteras y puentes, mientras que la gestión de activos se centra en la energía, el agua y otros servicios esenciales para el consumidor. La gestión de activos energéticos (EAM, por sus siglas en inglés) está estrechamente relacionada pero su alcance es diferente, con un enfoque holístico en activos de generación de energía y recursos energéticos distribuidos, como parques eólicos y centrales eléctricas.

La industria de servicios energéticos, específicamente, continúa enfocándose en objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), la resiliencia de la red y alcanzar la neutralidad de carbono en los próximos 25 años. Esta transición requiere un enfoque más holístico de gestión de activos en la red y la creación de un un panel único para todas las operaciones.