El tiempo medio entre fallas (MTBF) es la medida de la confiabilidad de un sistema o componente. Es un elemento crucial de la gestión del mantenimiento, ya que representa el tiempo promedio que un sistema o componente funcionará antes de fallar.
La fórmula del MTBF se usa a menudo en el contexto del mantenimiento de sistemas industriales o electrónicos, donde la falla de un componente puede provocar un tiempo de inactividad significativo o incluso riesgos de seguridad, sin embargo, el MTBF se usa en muchos tipos de sistemas reparables y diversas industrias.
Puede ayudar a medir la confiabilidad general de las plantas de manufactura, las redes de energía, las redes de información y muchos otros casos de uso.
El MTBF se calcula dividiendo el tiempo total de operación entre el número de fallas que ocurren durante ese tiempo. El resultado es un valor promedio que se puede utilizar para estimar la vida útil esperada del sistema o componente.
Es importante tener en cuenta que el MTBF es un tiempo promedio y no garantiza que un sistema o componente en particular dure todo el periodo del MTBF sin fallar.
El tiempo real entre fallas puede variar ampliamente, y no es poco común que las fallas ocurran antes o después del MTBF. Además, el MTBF no tiene en cuenta la gravedad de las fallas o el impacto que pueden tener en las operaciones o la seguridad.
El valor del MTBF es una medida, mas no una garantía, de confiabilidad. Mide la frecuencia con la que se espera que ocurran fallas, pero no necesariamente toma en cuenta todos los factores externos.
Las condiciones ambientales, las prácticas de mantenimiento y los patrones de uso pueden afectar la confiabilidad de un sistema o componente, por lo que es fundamental usar el MTBF como una herramienta de muchas para obtener una descripción más detallada del estado general de un sistema o componente. Determinar el MTBF nos brinda una métrica útil del recuento de fallas a lo largo del tiempo, pero no explica por qué ocurren los problemas.
Un MTBF alto no significa que nunca se produzcan fallas, solo que es menos probable que ocurran. Todos los sistemas y componentes tienen un ciclo de vida finito y pueden ocurrir fallas debido a varios factores, incluyendo el desgaste, las condiciones ambientales y los defectos de fabricación.
Los ingenieros de confiabilidad pueden usar el MTBF para comparar la confiabilidad de sistemas o componentes similares, pero no se puede comparar directamente entre diferentes sistemas o componentes. Esto se debe a que el MTBF depende en gran medida de las condiciones operativas, los patrones de uso y otros factores específicos del sistema o componente que se está midiendo.
Es difícil y posiblemente no aconsejable buscar una definición elocuente de lo que es un MTBF bueno en diferentes casos de uso. Un buen MTBF para un sistema puede verse diferente a un buen MTBF en otro caso de uso similar.
En primer lugar, definamos el alcance. Debemos definir el sistema o componente en cuestión, junto con las condiciones de funcionamiento, incluyendo los factores ambientales y los patrones de uso. Luego, recopilamos datos sobre el tiempo de funcionamiento del sistema o componente, incluyendo los tiempos de inicio y finalización de cada ciclo de operación.
Posteriormente, registramos la cantidad de fallas que ocurrieron durante el tiempo de operación. Por último, podemos calcular el MTBF dividir el tiempo total de funcionamiento entre el número de fallas. El resultado se expresa en horas, pero puede ser cualquier unidad de tiempo.
Por ejemplo, digamos que desea calcular el MTBF de un motor que funciona 8 horas al día, 5 días a la semana, durante un total de 1 año. Durante este tiempo, el motor falla 4 veces. Para calcular el MTBF
Tiempo total de funcionamiento = 8 horas/día x 5 días/semana x 52 semanas = 2,080 horas
Número de fallos = 4
MTBF = Tiempo total de funcionamiento/ número de fallos = 2,080 horas / 4 = 520 horas
El MTBF del motor es de 520 horas. Esto significa que, en promedio, se puede esperar que el motor funcione durante 520 horas antes de fallar. En realidad, podría fallar antes o después de las 520 horas y no entenderemos por qué falla el motor, pero este tiempo promedio es una métrica útil.
Este es un punto de partida que nos permite tener una idea básica de cómo se está desempeñando un sistema o componente en términos de confiabilidad y nos ayuda a analizar tendencias, lo que nos ayuda a comprender la eficacia general de nuestra estrategia de mantenimiento.
Los gerentes de mantenimiento utilizan una variedad de fórmulas para comprender el estado de sus operaciones Utilizan cada vez más sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) dentro de un marco de gestión de activos empresariales (EAM) para obtener dicha información con mayor facilidad y frecuencia.
Lo inverso del MTBF es la tasa de fallas, una medida del número de fallas a lo largo del tiempo. En lugar de expresar esta información como un número promedio de horas, se expresa como una tasa. Una tasa de fallas no se correlaciona con el tiempo de actividad o la disponibilidad para la operación; solo refleja el índice de fallas.
Otra métrica de mantenimiento es el tiempo medio de reparación (MTTR), que representa el tiempo promedio que llevaría restaurar el tiempo de actividad de un componente o sistema determinado. MTTR se utiliza para optimizar los tiempos de reparación.
Los ingenieros de mantenimiento también suelen tener un tiempo medio de falla (MTTF) en sus listas de verificación. Esto se refiere a componentes y sistemas no reparables. Estos inevitablemente fallarán y requerirán un reemplazo total en lugar de una reparación.
Otra herramienta es el análisis de causa principal, una metodología para descubrir las causas fundamentales de los problemas con el fin de identificar las mejores soluciones.
El cálculo del MTBF puede ser un reto debido a varios factores, entre ellos:
Disponibilidad de datos: uno de los mayores desafíos en el cálculo del MTBF es la disponibilidad y calidad de los datos. Para calcular el MTBF, se necesitan datos sobre el número de fallas y el tiempo de funcionamiento del sistema o componente. Si estos datos no están disponibles o son de mala calidad, puede ser difícil calcular con precisión el MTBF.
Sistemas complejos: en sistemas complejos con muchos componentes, puede ser difícil identificar el componente específico que causó una falla. Esto puede dificultar el cálculo preciso del MTBF para componentes individuales.
Marco de tiempo: el marco de tiempo durante el cual se miden las fallas y el tiempo de funcionamiento puede tener un impacto significativo en el MTBF calculado. Si el plazo es demasiado corto, es posible que el MTBF no sea representativo de la verdadera confiabilidad del sistema o componente.
Programas de mantenimiento: las prácticas de mantenimiento pueden afectar al MTBF calculado. Si los equipos de mantenimiento realizan mantenimiento preventivo con demasiada frecuencia, es posible que las fallas no ocurran con la frecuencia para calcular con precisión el MTBF. Si el mantenimiento no se realiza con la frecuencia suficiente, las fallas pueden ocurrir con mayor frecuencia, lo que lleva a un MTBF artificialmente bajo.
Condiciones de funcionamiento cambiantes: las condiciones de funcionamiento, como la temperatura, la humedad y la vibración, pueden afectar a la confiabilidad de un sistema o componente. Si estas condiciones cambian con el tiempo, puede ser difícil calcular con precisión el MTBF.
Al enfrentar estos desafíos y recopilar datos precisos, las empresas pueden aumentar su comprensión de la confiabilidad del sistema y los componentes y tomar medidas para aumentar el MTBF, reducir el número de fallas y el tiempo de inactividad resultante, y operar de manera más eficiente.
La mejora del MTBF reduce la cantidad de fallas durante un periodo determinado, lo que brinda una variedad de beneficios a las empresas e industrias. Los beneficios clave incluyen:
Mayor confiabilidad: La mejora del MTBF puede conducir a una mayor confiabilidad de los sistemas y componentes. Esto puede ayudar a las empresas a reducir el tiempo de inactividad, mejorar la productividad y minimizar el riesgo de incidentes de seguridad.
Mejora de la satisfacción del cliente: al extender el tiempo de operación y reducir el numero de averías e interrupciones resultantes, las empresas pueden producir resultados de mayor calidad a costos más bajos, lo que les permite mejorar la satisfacción del cliente. Esto también puede conducir a una mayor lealtad de los clientes y a la repetición de negocios.
Menores costos de mantenimiento: al identificar problemas potenciales antes de que provoquen un tiempo de inactividad no planificado, las empresas pueden desarrollar estrategias de mantenimiento más inteligentes y reducir los costos generales de mantenimiento. El mantenimiento preventivo suele ser menos costoso que el reactivo.
Mayor vida útil de los equipos: mejorar el MTBF puede alargar la vida útil de los equipos. Esto puede ayudar a las empresas a reducir los gastos de capital y prolongar la vida útil de los activos.
Mejor control de calidad: mejorar el MTBF a menudo implica mejorar el control de calidad durante la fabricación. Esto puede conducir a menos defectos y a una mejor calidad del producto.
Mayor seguridad: en industrias como la aeroespacial, la defensa y la atención médica, la mejora del MTBF puede mejorar la seguridad al reducir el riesgo de averías de componentes o sistemas.
Mejorar el MTBF puede proporcionar una variedad de beneficios a negocios e industrias.
Mejorar el MTBF a menudo implica identificar y abordar las causas principales de las fallas. He aquí algunas formas habituales de mejorar el MTBF:
Mejoras en el diseño: los cambios en el diseño pueden mejorar la confiabilidad de un sistema o equipo al abordar posibles puntos de fallo. Esto podría incluir el uso de materiales de mayor calidad, la adición de redundancia o la mejora del diseño de los componentes críticos.
Mantenimiento preventivo: el mantenimiento y la inspección periódicos pueden detectar posibles problemas antes de que provoquen averías. El mantenimiento preventivo puede incluir tareas como la lubricación, la limpieza y la sustitución de piezas desgastadas o dañadas.
Capacitación y educación: una capacitación y educación adecuadas pueden ayudar a los ingenieros de confiabilidad a identificar posibles problemas y realizar correctamente las tareas de mantenimiento. Esto puede incluir capacitación sobre procedimientos de funcionamiento adecuados, técnicas de resolución de problemas y tareas de mantenimiento.
Mejores pruebas y control de calidad: la mejora de las pruebas y el control de calidad durante la fabricación puede ayudar a identificar y abordar posibles defectos antes de que lleguen al cliente. Esto puede incluir pruebas para detectar defectos durante el proceso de fabricación y comprobaciones de control de calidad antes del envío.
Análisis y seguimiento de datos: el análisis y la supervisión de datos pueden ayudar a identificar tendencias y patrones que pueden provocar fallos. El análisis de datos procedentes de sensores, registros y otras fuentes permite detectar y resolver posibles problemas antes de que provoquen un fallo.
En general, mejorar el MTBF requiere un enfoque sistemático para identificar y abordar las posibles causas del tiempo de inactividad en cada etapa del ciclo de vida de un sistema o componente. Mejorando el diseño, el mantenimiento, la capacitación, el control de calidad y la supervisión, se puede aumentar el MTBF, lo que se traduce en una mayor confiabilidad y tiempo de actividad.
Hay muchos ámbitos en los que el MTBF puede ser una herramienta útil para calcular el número de fallas a lo largo de un periodo determinado.
En la industria de la electrónica y los semiconductores, el MTBF es una métrica útil para determinar la confiabilidad de elementos y sistemas reparables, como microchips, placas de circuitos y fuentes de alimentación.
El MTBF se utiliza a menudo en la fase de diseño y prueba para garantizar que los componentes cumplan con los requisitos de confiabilidad.
El MTBF se utiliza en la fabricación para medir la confiabilidad de los equipos. Al realizar el cálculo del MTBF en las máquinas, los fabricantes pueden identificar posibles problemas y programar el mantenimiento o reemplazo antes de que ocurra una falla, lo que puede provocar un costoso tiempo de inactividad y pérdida de productividad.
El MTBF es fundamental en la industria aeroespacial y de defensa, donde la falla de un componente puede tener graves implicaciones para la seguridad. Cuando hay vidas humanas en juego, es esencial maximizar el tiempo de actividad total de sistemas críticos como los sistemas de oxígeno.
El MTBF se utiliza para garantizar que los componentes y sistemas cumplan con los requisitos de confiabilidad y para identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en riesgos para la seguridad.
El MTBF se utiliza en la industria automotriz para medir la confiabilidad de componentes como motores, transmisiones y sistemas electrónicos.
Al realizar un seguimiento del MTBF, los fabricantes pueden identificar problemas de diseño o fabricación y tomar medidas correctivas antes de que ocurra una falla.
En la industria de dispositivos médicos, el MTBF se utiliza para garantizar que como marcapasos, bombas de insulina y máquinas de resonancia magnética cumpla con los requisitos de confiabilidad y no represente un riesgo para la seguridad del paciente.
