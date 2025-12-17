La gestión de activos energéticos (EAM) implica mantener, monitorear y optimizar los activos relacionados con la energía de una organización. La EAM se esfuerza por ampliar el rendimiento de los activos, al tiempo que aumenta la eficiencia operativa y reduce los costos operativos.
Los activos de EAM pueden abarcar una amplia gama de infraestructuras, como centrales eléctricas, instalaciones de energía renovable, redes eléctricas, generadores y turbinas, transformadores, líneas eléctricas y subestaciones, sistemas de baterías, entre otras.
Aunque todas las empresas dependen de la energía hasta cierto punto, la EAM es principalmente el dominio de las empresas que se ocupan de la energía a nivel comercial o industrial.
Para estas empresas, la energía es su negocio, ya sea una empresa de servicios públicos que genera electricidad y la entrega a una vasta red de usuarios, una empresa de ingeniería que elabora cuidadosamente diseños de infraestructura energética para nuevas estructuras o un desarrollador de energía renovable que persigue objetivos de sustentabilidad a través de las operaciones masiva de turbinas eólicas.
La gestión eficaz de los activos depende de la preservación exitosa de los activos físicos relacionados con la energía a lo largo de toda su vida útil, desde las adquisiciones y la implementación originales hasta la eventual sustitución y eliminación.
La EAM incorpora muchas actividades para lograr un nivel integral y de principio a fin del control de activos.
Mantener inventarios detallados y especificaciones de toda la infraestructura energética.
Establecer y mantener la máxima eficiencia operativa a través del monitoreo continuo de los activos para garantizar que funcionen correctamente. Las empresas incorporan la tecnología del Internet de las cosas (IoT) en forma de sensores que se emplean para proporcionar datos en tiempo real sobre el rendimiento de los activos.
Aprovechar la gestión de datos para mejorar la toma de decisiones en torno al funcionamiento diario de los procesos empresariales, los programas de mantenimiento y las actualizaciones planificadas de los activos. El objetivo es garantizar el máximo tiempo de actividad y la menor cantidad posible de interrupciones.
Detectar vulnerabilidades y decidir si la situación requiere esfuerzos de mitigación. La gestión de riesgos puede incluir tanto el mantenimiento preventivo (que protege los activos críticos que aseguran la operación continua) como el mantenimiento predictivo (para pronosticar cuándo deben ocurrir las acciones de mantenimiento, basado en el análisis de datos).
Realizar la gestión del ciclo de vida de los activos con la gestión financiera. Ambas formas de gestión se ocupan de todo el ciclo de vida de los activos, de principio a fin, y ambas se concentran en cómo aumentar el retorno de la inversión (ROI) en los activos energéticos.
La energía eléctrica es fundamental en la vida moderna. Si no lo cree, simplemente ignore la factura de la luz. Luego, descubra cómo retrocede instantáneamente a la edad media en el momento en que se queda sin electricidad.
No es exagerado afirmar que la energía eléctrica es ahora tan esencial para la supervivencia humana como el oxígeno y el agua. Debido a que es una parte clave para mantener el mundo en movimiento, el sector energético es innegablemente rentable y financieramente saludable.
¿Qué tan lucrativo? En junio de 2025, la International Energy Agency (IEA) publicó su último informe World Energy Investment. Este informe predijo que las inversiones de capital en la industria energética alcanzarían o superarían los 3.3 billones de dólares durante 2025. Además, alrededor de 2.2 billones de dólares de esos fondos se destinarían a inversiones en fuentes de energía limpia y activos de energía renovable, así como a redes eléctricas y soluciones de almacenamiento de energía.
Los expertos de la IEA esperaban que la mitad de esa cantidad (1.1 billones de dólares) se invirtiera en combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural.
Cualquier industria capaz de atraer inversiones por un valor de billones de dólares ha demostrado una evidente viabilidad financiera. Pero si bien la industria energética puede estar inundada de inversiones y ganancias, no es inmune a desafíos apremiantes y serios, varios de los cuales pueden transformarse radicalmente para la industria energética.
Estos desafíos ilustran la importancia crítica de una gestión diligente de los activos energéticos.
La demanda de energía aumenta constantemente a medida que los seres humanos crean más equipamiento, dispositivos y aparatos que requieren electricidad. Los informes de la IEA apuntan a un crecimiento anual de aproximadamente el 4 % en la demanda de electricidad.
La electricidad alimenta nuestras oficinas, hogares, dispositivos de comunicación y un número cada vez mayor de vehículos. Este problema se ve agravado por el aumento de la población mundial, que sigue dando paso a nuevas generaciones de usuarios de electricidad. Los proveedores de servicios públicos tendrán que aumentar continuamente los esfuerzos de producción de energía para satisfacer la demanda cada vez mayor.
Ni siquiera los activos físicos más resistentes, como las redes eléctricas, pueden protegerse del paso del tiempo. La mayoría del equipamiento pierde funcionalidad a lo largo del ciclo de vida del activo. Además, a medida que el equipamiento envejece, surgen tecnologías nuevas y complementarias, como la automatización.
Las empresas de servicios públicos deben realizar actualizaciones periódicas de los equipos de generación de energía obsoletos para optimizar el funcionamiento general de la red eléctrica y usar estas nuevas tecnologías. La actualización de los activos ayuda a mantener las operaciones rentables, al tiempo que reduce los períodos de tiempo de inactividad no planificado.
Las empresas de servicios públicos progresistas ahora utilizan nuevas tecnologías, como drones, para capturar y analizar datos sobre el estado de las líneas eléctricas y predecir posibles puntos de falla antes de que se produzcan cortes de energía.
La sustentabilidad es uno de los temas candentes más apremiantes relacionados con la industria energética (más allá de los costos de energía). Aunque sigue siendo un tema controvertido en algunos círculos, parece haber un mandato científico a gran escala de que una dependencia de los combustibles fósiles creada por el hombre ha provocado el agotamiento del ozono y el consiguiente calentamiento climático.
Las naciones pueden abordar los objetivos de sustentabilidad a través de soluciones de energía limpia que ofrecen emisiones de carbono muy reducidas. Los activos de energía renovable basados en fuentes naturales de energía (como la energía solar y eólica) pueden impulsar la eficiencia energética. Sin embargo, estos activos solo pueden aumentar la eficiencia si las entidades gubernamentales apoyan su uso y los intereses empresariales y los stakeholders afiliados los aceptan.
Muchos actores maliciosos llenan el mundo, trabajando solos o en alianza con otros elementos criminales o incluso terroristas patrocinados por el estado. Se entiende ampliamente que una forma efectiva de crear caos y disrupción masiva dentro de una sociedad es atacar los sistemas de energía de ese país. Estos ataques pueden variar desde un acto directo de sabotaje o vandalismo hasta el uso de tecnología informática para tomar el control de una red eléctrica y desactivarla rápidamente.
A partir de ahora, mantener los activos energéticos a salvo de interrupciones e interferencias dañinas requerirá monitoreo constante en tiempo real y una mayor ciberseguridad, así como reforzar la seguridad física que protege dichos activos.
Los mercados energéticos representan algunos de los mercados más lucrativos del mundo, pero con el potencial de grandes ganancias vienen los riesgos asociados con nadar en aguas financieras tan profundas.
Los mercados energéticos pueden cambiar repentinamente, capaces de hacer fortunas o desbaratarlas en microsegundos. Además, los acontecimientos geopolíticos (como las guerras) y las condiciones económicas (como las interrupciones en la cadena de suministro) afectan continuamente los precios de la energía. Tal volatilidad descabellada del mercado a menudo frustra los esfuerzos para desarrollar pronósticos precisos o incluso tomar decisiones completamente informadas sobre los activos.
A medida que la demanda mundial de energía aumenta sin que se vislumbre un límite, nos vemos obligados a sopesar las opciones disponibles para satisfacerla. Al mismo tiempo, los países progresistas también están tratando de fomentar el uso de fuentes de energía limpia. Pero solo hay una fuente de energía limpia que puede producir las cantidades necesarias de electricidad: la energía nuclear.
Para igualar la producción de una central nuclear, sería necesario conectar varias centrales eólicas o solares y crear un amplio espacio de almacenamiento para mantener los activos. Estos activos se pueden utilizar cuando no hay suficiente viento o luz solar.
La cuestión clave detrás del uso de la energía nuclear es su falta de seguridad general, como se ha demostrado en desastres nucleares catastróficos en Estados Unidos, Rusia y Japón. Las recompensas de la energía nuclear son abundantes, pero también lo son sus riesgos.
La energía impulsa las fábricas del mundo, ilumina nuestro mundo en la oscuridad de la noche y potencia a los imperios. Todo funciona con energía; pocas cosas pueden funcionar sin ella. Las naciones libran batallas por el control de los recursos energéticos. Los países pierden guerras sin energía. Eso no es hipérbole: es historia.
Historia real: La energía decidió el destino del mundo. En la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, Alemania literalmente se quedó sin gas después de que los bombardeos aliados paralizaron sus refinerías de petróleo e instalaciones de producción de gasolina. Pronto careció de energía para ejecutar su arsenal blindado, dejando a la feroz máquina de guerra alemana muerta en sus pistas de tanques estancadas.
Luego, en el otro lado del mundo, la guerra en el Pacífico culminó con la detonación de las primeras armas atómicas, marcando la liberación de energía más poderosa jamás producida. (Las bombas atómicas lanzadas sobre Japón tenían una gran potencia explosiva. Los rendimientos consistieron en 15 kilotones de TNT en Hiroshima y 21 kilotones en Nagasaki).
De dos maneras muy diferentes, la energía puso fin al conflicto más sangriento de la historia. El primer ejemplo ilustró lo que puede ocurrir cuando no se tiene suficiente energía. El segundo caso demostró claramente lo que sucede cuando se es capaz de liberar una cantidad casi insondable de energía.
Avancemos 80 años. Hoy en día, la energía sigue siendo la motivación detrás de muchos conflictos internacionales, la mayoría relacionados con disputas territoriales sobre tierras ricas en reservas energéticas. Y es probable que tales situaciones continúen.
¿Por qué? Porque, aunque existen alternativas de energía limpia, el mundo moderno simplemente no puede obtener suficiente energía. Además, algunos países no quieren transformarse en usuarios de energía limpia, ni están listos. No quieren verse obligados a realizar los costosos cambios de infraestructura que exige el uso de energía limpia.
Mientras tanto, la demanda de energía eléctrica sigue aumentando, un 4 % más cada año, continuando una tendencia global que no cambiará en el corto plazo.
Una gestión eficaz de activos energéticos garantiza un suministro energético confiable, reduce costos, mejora la sostenibilidad y prolonga la vida útil de infraestructuras costosas, ya sea para servicios públicos, instalaciones industriales o edificios comerciales.
