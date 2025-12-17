La energía eléctrica es fundamental en la vida moderna. Si no lo cree, simplemente ignore la factura de la luz. Luego, descubra cómo retrocede instantáneamente a la edad media en el momento en que se queda sin electricidad.

No es exagerado afirmar que la energía eléctrica es ahora tan esencial para la supervivencia humana como el oxígeno y el agua. Debido a que es una parte clave para mantener el mundo en movimiento, el sector energético es innegablemente rentable y financieramente saludable.

¿Qué tan lucrativo? En junio de 2025, la International Energy Agency (IEA) publicó su último informe World Energy Investment. Este informe predijo que las inversiones de capital en la industria energética alcanzarían o superarían los 3.3 billones de dólares durante 2025. Además, alrededor de 2.2 billones de dólares de esos fondos se destinarían a inversiones en fuentes de energía limpia y activos de energía renovable, así como a redes eléctricas y soluciones de almacenamiento de energía.

Los expertos de la IEA esperaban que la mitad de esa cantidad (1.1 billones de dólares) se invirtiera en combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural.

Cualquier industria capaz de atraer inversiones por un valor de billones de dólares ha demostrado una evidente viabilidad financiera. Pero si bien la industria energética puede estar inundada de inversiones y ganancias, no es inmune a desafíos apremiantes y serios, varios de los cuales pueden transformarse radicalmente para la industria energética.

Estos desafíos ilustran la importancia crítica de una gestión diligente de los activos energéticos.