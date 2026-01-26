2026 es un año crucial para la resiliencia de la red eléctrica debido a varios factores convergentes. El aumento de la demanda se debe al aumento de la electrificación, la construcción de centros de datos y el crecimiento económico. Mientras tanto, el envejecimiento de la infraestructura y el aumento de la frecuencia de los desastres naturales relacionados con el cambio climático limitan la capacidad de la red eléctrica para satisfacer la mayor demanda.

Adaptar la red eléctrica con actualizaciones de tecnología avanzada, como iniciativas de sustentabilidad que utilizan energías renovables y energía nuclear, no está exenta de desafíos. Ambos requieren mucho capital e integrar energías renovables en infraestructuras heredadas es logísticamente complejo.

A diferencia de las energías renovables intermitentes, las centrales nucleares pueden funcionar de manera continua y son menos sensibles a las variaciones meteorológicas a corto plazo. Sin embargo, la energía nuclear está sujeta a un debate continuo en relación con la seguridad y otras preocupaciones.

Se necesitan soluciones de resiliencia a corto plazo para enfrentar los desafíos de 2026 antes de que las fuentes de energía a largo plazo puedan conectarse.