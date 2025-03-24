La encuesta identificó cuatro grupos distintos que emergen en la industria de servicios públicos en función de sus estrategias de modernización de la red de la empresa de servicios públicos:

· Los integradores pioneros representan el 14 % del total encuestado y son los más avanzados en la modernización de la red. Se destacan en capacidades como la simulación del rendimiento, la orquestación de redes bidireccionales y el establecimiento de estándares de integración, que distinguen claramente su adaptabilidad a las demandas energéticas modernas. Están menos avanzados en el uso de activos de automonitoreo para limitar las interrupciones y el daño a los activos y en la integración de la infraestructura de medición avanzada 2.0 (AMI) con sistemas automatizados de comunicación con los clientes de administración de interrupciones.

· Los optimizadores de energía comprenden el 21 % del total encuestado y priorizan la gestión y optimización del uso de energía a través de tecnologías avanzadas. Demuestran un fuerte compromiso con la respuesta a la demanda, con un sólido conocimiento de la integración de infraestructuras de medición avanzadas. Sin embargo, también están menos avanzados en la implementación de redes bidireccionales, lo que refleja una brecha en su sofisticación tecnológica.

· Los conectores de energía constituyen el grupo más grande, el 35 % del total encuestado. Se destacan en el establecimiento de conectividad y funcionalidad operativa dentro de las redes de energía, y exhiben una fortaleza en la vinculación de los DER con los sistemas de red. Sin embargo, requieren mejoras en su infraestructura digital y de automatización. Su integración de activos inteligentes indica un ritmo de adopción más lento en la adopción de los aspectos de comunicación y administración de datos de las redes inteligentes.

· Las empresas con logros moderados representan el 29 % del total de los encuestados y muestran un progreso sólido para satisfacer la flexibilidad de la demanda, pero sus pares los están superando en la adopción e integración de tecnologías energéticas avanzadas.

Al identificarse con el grupo más parecido y comprender los comportamientos, estrategias y acciones respectivos, las empresas de servicios públicos pueden tomar decisiones mejor informadas y adaptar las estrategias en consecuencia.

A pesar de este escenario fragmentado, hay tres objetivos clave que perseguir para estar preparados para el futuro.

1. Aumentar la resiliencia y la fiabilidad

Para aumentar la resiliencia de la red eléctrica es necesario adoptar un enfoque integral que refuerce su capacidad para prevenir, detectar y recuperarse de fallos o interrupciones. Las tácticas clave incluyen el autocontrol y la optimización de la red, la interconectividad y la integración, y la gestión flexible de la carga con herramientas, como precios dinámicos o respuesta a la demanda. Las inversiones en análisis predictivo y optimización de voltios/VAR (VVO), por ejemplo, están demostrando ser vitales para la estabilidad y la eficiencia de la red. La interconectividad, respaldada por Advanced Distribution Management Systems (ADMS) y la detección de fallas, están permitiendo avances en el monitoreo y control en tiempo real. Por último, los programas de precios dinámicos y de respuesta a la demanda son eficaces para regular el consumo de energía. En particular, el 82 % de los integradores pioneros utilizan precios en tiempo real, en comparación con solo la mitad de sus pares.

2. Acelerar la transición hacia la energía limpia

Mientras tanto, para acelerar la transición a la energía limpia, las empresas de servicios públicos deben ser capaces de gestionar la intermitencia renovable. Están surgiendo una serie de tecnologías para hacer frente a la variabilidad. La gestión flexible de la generación, por ejemplo, se adapta a las fluctuaciones utilizando fuentes de respuesta rápida y almacenamiento de energía para garantizar la estabilidad. La integración a gran escala de las energías renovables también requiere una mayor capacidad de la red, análisis de datos en tiempo real y un monitoreo continuo. La integración de los recursos energéticos distribuidos (DER) está ayudando a impulsar la flexibilidad de la red, ya que alrededor del 60 % de las empresas de servicios públicos adoptan la interconexión estandarizada. La tecnología Blockchain también está surgiendo para permitir el comercio de energía a nivel de distribución.

3. Mejorar la excelencia operativa

La excelencia operativa subyacente es clave para optimizar la eficiencia de la red, el uso de los activos y el rendimiento general del sistema. Las herramientas de planificación estratégica y modelización de la demanda desempeñan un papel importante en la gestión de la congestión de la red. Incorporar pronósticos climáticos y meteorológicos, en tanto, potencia la gestión de los recursos de energía renovable. La supervisión continua de los activos, la automatización y el mantenimiento son fundamentales para mantener la infraestructura de la red, ya que el seguimiento en tiempo real y las alertas automáticas evitan costosas averías. Según esta encuesta, casi dos tercios de las empresas de servicios públicos ya están creando pronósticos de fallas de activos para evaluar el impacto de las fallas en el rendimiento de la red.