El cambio climático provoca fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo que ponen en peligro la vida de las personas e interrumpen las empresas de las que dependen. En África, por ejemplo, las sequías, inundaciones y ciclones recurrentes debidos al cambio climático podrían provocar malas cosechas e inseguridad alimentaria. A medida que las empresas hacen planes para mitigar los riesgos climáticos, como eventos climáticos extremos, tienen la oportunidad de innovar con nuevos modelos de negocio y demostrar liderazgo mediante la implementación de prácticas más sustentables.
En pocas palabras, el riesgo climático es la posibilidad de que los efectos del cambio climático alteren nuestras estructuras económicas y sociales actuales.
Estados Unidos sufrió 25 catástrofes climáticas en 2023, con pérdidas superiores a los 1000 millones de dólares cada una. Estos eventos incluyeron inundaciones, tormentas severas y una sequía.
Este tipo de eventos disruptivos pueden ser temporales o provocar daños a largo plazo en la infraestructura o los edificios. Podrían ocurrir cortes de energía en toda la red, y las cadenas de suministro pueden enfrentar interrupciones. Podrían surgir costos de reparación sustanciales, lo que afectaría particularmente a las empresas de seguros.
Además de los riesgos climáticos extremos, pueden existir riesgos climáticos crónicos, como el aumento del nivel del mar y temperaturas sostenidas más altas. Estos riesgos pueden dificultar o imposibilitar el funcionamiento de las organizaciones en las zonas afectadas.
El cambio climático expone a las organizaciones de diversos sectores a riesgos operativos y financieros. Ya sea por daños en activos e infraestructuras, impacto operativo, desplazamiento o retrasos logísticos, el riesgo climático amenaza prácticamente a todas las empresas.
Lidiar con estos problemas es difícil y costoso. Cuando se produce un fenómeno meteorológico extremo, es posible que una empresa necesite cambiar su infraestructura y sus procesos de forma repentina, ya sea a corto plazo o de forma permanente. Es probable que haya gastos directos, junto con pérdida de oportunidades y negocios. Para prepararse mejor, las organizaciones deben desarrollar una estrategia de riesgo climático.
Además, las empresas están bajo la presión de sus clientes, empleados y accionistas para ser más sostenibles. Cada vez más, la gente considera la sustentabilidad como un elemento crucial en las iniciativas de responsabilidad social y corporativa. Las organizaciones deben reducir su impacto en el planeta reduciendo el consumo y el desperdicio de energía. También deben asegurarse de que pueden continuar operando ante los riesgos climáticos. En algunos sectores empresariales, como los servicios financieros, los bienes de consumo de rápida rotación y la atención médica, las interrupciones del negocio pueden tener un impacto perjudicial significativo en la vida diaria.
Las regulaciones ayudan a los accionistas, empleados y asociados de negocios a comprender el impacto que tiene una empresa en el medio ambiente:
Los líderes deben evaluar los tipos de peligros climáticos para los que sus organizaciones deben prepararse e identificar las ubicaciones con mayor riesgo por el cambio climático. También deberían evaluar la gravedad del impacto financiero de estos riesgos climáticos en sus organizaciones.
Además de las consideraciones operativas y financieras, existe una obligación moral. Las empresas que tienen el poder de ayudar a abordar la emergencia climática deberían hacerlo.
A medida que las organizaciones cambian a una economía con menos carbono, podrían ahorrar costos al reducir el uso de energía, materiales y agua. Los nuevos productos y servicios de bajas emisiones también podrían ayudar a una empresa a competir al obtener más ventas de compradores conscientes del medio ambiente. Al fortalecer su resiliencia contra los riesgos climáticos (por ejemplo, introduciendo redundancia en las cadenas de suministro), las organizaciones también pueden ser más resilientes contra otros riesgos.
La inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel importante en muchas soluciones para abordar el riesgo climático. En India, por ejemplo, los estados de Uttar Pradesh y Bihar se encuentran en una región de veranos e inviernos extremos. Sus gobiernos estatales deben pedir electricidad para sus ciudadanos con antelación, y solían predecir la demanda manualmente mediante hojas de cálculo. La predicción del consumo de energía está estrechamente relacionada con los patrones climáticos. Por lo tanto, los estados trabajaron con Mercados EMI, una consultora especializada en el sector energético, para construir un sistema de forecasting de demanda basado en IA que utiliza datos de patrones climáticos y datos de demanda de electricidad.
En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Texas identificó el cambio climático como una amenaza potencial para el suministro alimentario del estado. El estado experimentó uno de sus años más secos registrados en 2022. Los pequeños agricultores no sabían cuánta agua usar para cultivos específicos. IBM y Texas A&M AgriLife desarrollaron una herramienta que emplea sensores de suelo de bajo costo y datos de pronóstico meteorológico de IBM® Environmental Intelligence junto con información específica de cultivos. La solución ayuda a los agricultores a evitar el riego excesivo y el riego insuficiente.
En Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, más de 1300 agricultores están probando una aplicación móvil que brinda capacitación a los agricultores sobre el uso de datos meteorológicos, datos agronómicos y cálculos de huella de carbono para adaptarse al cambio climático.
Estas historias muestran que las organizaciones pueden utilizar los datos climáticos y la IA para mejorar su toma de decisiones y su resiliencia frente a los riesgos climáticos.
Dado que el cambio climático representa una amenaza significativa para muchas empresas y que el cambio regulatorio intensifica la presión para mitigar esos riesgos, ahora es el momento de que las organizaciones elaboren una estrategia de adaptación al riesgo climático. Para obtener más información, visite nuestra página de insights sobre riesgos climáticos.
