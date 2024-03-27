A medida que las organizaciones cambian a una economía con menos carbono, podrían ahorrar costos al reducir el uso de energía, materiales y agua. Los nuevos productos y servicios de bajas emisiones también podrían ayudar a una empresa a competir al obtener más ventas de compradores conscientes del medio ambiente. Al fortalecer su resiliencia contra los riesgos climáticos (por ejemplo, introduciendo redundancia en las cadenas de suministro), las organizaciones también pueden ser más resilientes contra otros riesgos.

La inteligencia artificial (IA) puede desempeñar un papel importante en muchas soluciones para abordar el riesgo climático. En India, por ejemplo, los estados de Uttar Pradesh y Bihar se encuentran en una región de veranos e inviernos extremos. Sus gobiernos estatales deben pedir electricidad para sus ciudadanos con antelación, y solían predecir la demanda manualmente mediante hojas de cálculo. La predicción del consumo de energía está estrechamente relacionada con los patrones climáticos. Por lo tanto, los estados trabajaron con Mercados EMI, una consultora especializada en el sector energético, para construir un sistema de forecasting de demanda basado en IA que utiliza datos de patrones climáticos y datos de demanda de electricidad.

En Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Texas identificó el cambio climático como una amenaza potencial para el suministro alimentario del estado. El estado experimentó uno de sus años más secos registrados en 2022. Los pequeños agricultores no sabían cuánta agua usar para cultivos específicos. IBM y Texas A&M AgriLife desarrollaron una herramienta que emplea sensores de suelo de bajo costo y datos de pronóstico meteorológico de IBM® Environmental Intelligence junto con información específica de cultivos. La solución ayuda a los agricultores a evitar el riego excesivo y el riego insuficiente.

En Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, más de 1300 agricultores están probando una aplicación móvil que brinda capacitación a los agricultores sobre el uso de datos meteorológicos, datos agronómicos y cálculos de huella de carbono para adaptarse al cambio climático.

Estas historias muestran que las organizaciones pueden utilizar los datos climáticos y la IA para mejorar su toma de decisiones y su resiliencia frente a los riesgos climáticos.

Dado que el cambio climático representa una amenaza significativa para muchas empresas y que el cambio regulatorio intensifica la presión para mitigar esos riesgos, ahora es el momento de que las organizaciones elaboren una estrategia de adaptación al riesgo climático. Para obtener más información, visite nuestra página de insights sobre riesgos climáticos.

Aprenda más sobre cómo aprovechar los datos climáticos.