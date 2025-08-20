¿Qué es la infraestructura de medición avanzada?

Dada nuestra creciente necesidad de energía eficiente, rentable y ambientalmente sostenible, y la proliferación de tecnología inteligente, no es de extrañar que la infraestructura de medición avanzada (AMI) se haya convertido en una tecnología clave en una evolución más amplia.

La AMI es un sistema de red fijo integrado que permite la comunicación bidireccional entre los servicios públicos y los clientes. El sistema recopila, almacena, analiza y presenta datos de uso de energía, proporcionando a las empresas de servicios públicos la capacidad de supervisar el uso de electricidad, gas y agua en tiempo real.

La AMI puede ayudar a las empresas de servicios públicos a recopilar una gran variedad de datos, como indicación de manipulación, datos de intervalos, detalles de cortes y calidad de la energía, así como funciones avanzadas específicas para endpoints de medición eléctrica.

Los servicios públicos de agua, por ejemplo, dependen de los medidores de AMI para proporcionar datos de flujo integrales. Si los datos apuntan a patrones de uso excesivo de agua, que pueden indicar una fuga, la empresa puede notificar al cliente y/o realizar las reparaciones necesarias.

A diferencia de la lectura automática de medidores (AMR) tradicional, el modelo de comunicación bidireccional de AMI permite una recopilación de datos más completa y ayuda a las empresas a administrar de forma remota la funcionalidad del medidor. Aquí, analizaremos cómo funcionan los sistemas AMI y cómo las empresas pueden aprovecharlos para operaciones de servicios públicos más eficientes y sostenibles.